Poslouchali Svobodnou Evropu. Teď by vypínali. Advokát Rajchl jasně o tom, co se už nesmí říkat

„Svoboda slova je základním pilířem jakékoliv demokracie, bez ní demokracie existovat nemůže. Aby institut svobody slova byl chráněn, je naprosto nezbytné, aby byl chráněn Listinou základních práv a svobod. Bez toho budou skutečně mít politici vždy tendenci snažit se vyautovat a vystrnadit názory, které jim nebudou po chuti, které budou vůči nim kritické. Vidíme to právě v poslední době,“ uvedl Rajchl, že víc než kdy dřív vidíme, jak důležitá svoboda slova je.

Od členů vlády slýcháváme, že svoboda slova a svoboda projevu má své meze, odvolává se právě na dezinformátory apod. Rajchl souhlasí s tím, že svoboda projevu v demokracii nemůže být bezbřehá, je třeba si ale uvědomit, že jakmile se začnou kleště svírat kolem institutu svobody projevu, nikdy to nebude brát konce: „Opravdu, ty kleště se budou svírat dál a dál,“ varoval.

Vznikají tak zapovězená témata, jako byly covid a válka na Ukrajině: „U nich je oponentura vnímaná jako dezinformace, lež a jako podvádění lidí. To znemožňuje vyrovnanou diskusi o daném problému,“ dodal Rajchl.

V současné době kromě některých politiků také veřejnoprávní média touto jednostranností nahlížejí na tyto klíčové otázky a způsobují podle něj to, že jim lidé přestávají věřit. „Svoboda slova začíná být omezována. Velký problém v Česku je, že lidé přestávají věřit veřejnoprávnímu médiu, které by mělo být co nejobjektivnější. Je evidentní, že Česká televize taková není. To je velmi špatně!

Svoboda slova je v této chvíli pod velkým a tvrdým atakem. Nejnovější ankety a jejich statistiky jasně ukazují, že procento lidí, kteří přestávají věřit médiím, se zvyšuje a stejně tak se zvyšuje i procento lidí, kteří říkají, že cítí nemožnost sdělovat naplno své názory, že se obávají, že by to pro ně mohlo mít určité konsekvence v zaměstnání, ve společnosti či v tom, jak je vnímá jejich okolí,“ zmínil Rajchl.

Podle Rajchla v Česku chybí účinná obrana proti společenské likvidaci. Dnes se mu vybavují okamžiky z předlistopadové doby, kdy kdo nepodepsal antichartu, nesměl vystupovat či reprezentovat ve sportu atd. „V podstatě tehdy neexistoval žádný způsob, jak se domoci nápravy přes právo. To je přesně situace, která nastává v současné době: někdo je poškozen za svobodný projev svého názoru, ať už politického nebo názoru na určitou situaci.

Dnes jsou profesoři vyhazováni z univerzit za své politické názory. V momentě, kdy je člověk takto dehonestován a diskreditován, nemá dnes účinnou obranu, kdy by mohl přijít na soud a říct, že byl poškozen ve svých právech,“ konstatoval, že „stát selhává v poskytnutí účinné ochrany vůči jakékoli škodě, která vznikne danému člověku za to, že projevil svůj názor.

„Pokud by tu taková ochrana byla a byla by rychlá a efektivní, tak by se nic takového nedělo,“ věří Rajchl. „Děje se to vše proto, že ti lidé vědí, že si to mohou dovolit a žádná sankce nepřijde,“ poznamenal aktivista a politik.

Kritizoval také vypínání webu, které vláda označila za proruské a dezinformační. „Ještě před pár lety by něco takového nebylo vůbec možné. Nedovedu si představit, že bychom před pěti lety vůbec diskutovali o vypnutí nějakého webu. Dříve velká část společnosti jasně trvala na tom, aby se do svobody internetu nezasahovalo. Najednou jsme v situaci, kdy se tu vypínají desítky, možná stovky webů bez jakéhokoliv právního rámce a rozhodnutí soudu. A velká část té společnosti mu za to ještě zatleská,“ zhrozil se Rajchl.

„Je to velmi smutná vizitka, proto si to politici dovolují, protože společnost jim to dovoluje. Ještě paradoxnější je, že jde často o lidi, kteří dřív protestovali proti tomu, když stát perzekvoval poslouchání rozhlasové stanice Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa. Neuvědomují si, že je to úplně to samé, jen převrácené naruby. Jen ta vypnutá média nešla ruku v ruce s tou oficiální informační politikou vlády. Na tom vidíme, jak obrovským způsobem se omezení svobody slova zrychluje,“ dodal Jindřich Rajchl, že na to je třeba upozorňovat, aby společnost dala jasně najevo, že to odmítá.

