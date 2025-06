Práce se neštítím, ujistil Lipavský. Prozradil, jak relaxuje

Blíží se volby a politici najednou dělají vše pro to, aby vypadali jako normální lidé. Fotí se s koťátky, následují tiktokové výzvy a jejich život náhle je jedna velká reality show. Se svým pokusem přiblížit se masám přišel také ministr zahraničí Jan Lipavský v rozhovoru pro Expres, v pořadu PoliTikTok.

V úvodu rozhovoru odpovídal na dotaz k bitcoinové kauze. Přiznal, že atmosféra na jednání vlády byla poměrně vážná. „Přeci jen ta kauza vážná je. Potřebujeme ještě více informací, abychom si udělali časovou osu událostí. A já zároveň vítám, že Pavel Blažek přijal politickou odpovědnost a podal demisi. Věřím, že se kauzu podaří vysvětlit, je to důležité vůči veřejnosti,“ připustil ministr.

Dále se spíš snažil představit jako nenápadný sympaťák. Rád prý se směje. „Naštěstí mám rodinu, která je docela fajn. Práci věnuju hodně času. Není to pozitivní věc. Část volného času věnuju odpočinku. Když to dovolí počasí, rád si zaběhám. Věnuji se dceři. Rád jezdím po Česku. Čas trávím i u počítačových her,“ přiznal se Lipavský.

Oblíbil si český hit Kingdom Come: Deliverance. „Úplně mě to pohltilo. Vyšel druhý díl, tak jsem se nejdřív věnoval tomu prvnímu, a teď už hraju dvojku. Mám radost, že máme tak hezkou hru z českého prostředí a historie, která slaví světový úspěch. A zároveň je to zábava. Jsem pořád na začátku, nemám pochopitelně tolik času,“ říká ministr zahraničí.

Na otázku, jakým stylem svého Jindru ze Skalice formuje, zda jde cestou diplomata, nebo mordýře, odpověděl: „Já si volím výřečnost, protože myslím, že mi to dává širší a zajímavější možnosti, jak ten úkol splnit. Také se občas plížím, abych nebyl vidět. Ale samozřejmě to je hra, kde se hodně zabíjí, a občas se někdo zkrátka připlete do cesty.“ Hra je podle něj geniální dílo, ale s názory jejího designéra Daniela Vávry by se prý shodl méně často.

Chodí na pivo s politiky, cestou do Kyjeva vládla neformální atmosféra

Prozradil i své guilty pleasure. „To se nesmí říkat, ale je to od různých žánrů 90. let přes čas u počítače,“ svěřoval se jen velice opatrně. Na přímý dotaz, jestli sleduje bulvár, přiznal, že ano. „Bylo by velice pokrytecké tvrdit, že ne. Je to svět sám pro sebe. Párkrát se mi do něj podařilo téměř proti své vůli proniknout. Největší bulvární titulek byl, když vládní speciál v Austrálii zaparkoval vedle speciálu Taylor Swift. Cestou zpátky se letadlo porouchalo v Indii, kde zrovna probíhala Miss World. Tak co s volným večerem?“ naznačil politik.

České účastnici Kristině Peškové tak nakonec přinesl štěstí a získala korunku nejkrásnější ženy světa. „Zastavila se potom na ministerstvu zahraničních věcí v rámci propagace dobročinných aktivit. Zajímala se o problematiku vzdělávání. Hledali jsme průřezová témata s udržitelným rozvojem,“ vylíčil ministr zahraničí a dodal, že „paní Peško“ je sympatická dáma.

Potom se ještě vrátil k bulvárním médiím. „Když bulvární titulek končí otazníkem, odpověď je vždycky ne,“ vypozoroval prý. Zaujala ho kauza týkající se pražské veterinární kliniky. „Proč lidé dělají takové věci?“ diví se politik. Incident herce Jakuba Prachaře na palubě letadla podle něj spadá do kategorie konzulární. Zahraniční diplomacie prý ke všem přistupuje stejně profesionálně, ať už je slavný, nebo „obyčejný člověk“.

Ve filmech a seriálech Lipavský podle svých slov neleží, dobrodružství má dost i v politice. Vyhledává něco klidnějšího, u čeho si odpočine. Dříve prý dobrodružné, válečné či sci-fi filmy vyhledával víc. „Mám hlubší vztah k vážné hudbě. Baví mě sci-fi, z těch nejnovějších film Duna. Mám rád i ten starý z 80. let. Mám rád i tu knihu. Můj nejoblíbenější film je Blade Runner, což je taky sci-fi z 80. let. Přibližujeme se době, kdy roboti budou vypadat jako my a dělat věci jako my,“ soudí Lipavský.

Na sledování reality show nemá podle svých slov čas. „Třeba Survivor vůbec nechápu. Jsem bez šance. Ale před deseti lety jsou koukal na nějaké reality show,“ připustil politik. Neunikla mu prý ani Výměna manželek. Pokud jde o hudbu, není příliš vyhraněný posluchač, ale díky své dceři poslední dobou objevuje korejský pop, který je velkým fenoménem u školních dětí. „Něco z toho je zábavné,“ usmál se Lipavský. Dostal i otázku na manželku a odpověděl: „Tady bohužel teď není, co sdělovat.“

Občas prý chodí na pivo se zahraničními politiky, např. s polským ministrem Radosławem Sikorskim. Dobré vztahy má ale i s jinými. S některými delegacemi se spřátelil natolik, že když se znovu setkají, je to skoro až rodinné setkání. „Když se jede deset hodin vlakem do Kyjeva, nenazval bych to úplně pařbou, ale je to méně formální,“ připustil politik, jenž prý však nezažil, že by to někdo „přehnal“.

S Piráty se stále baví, Gretu má za svědomí generace

Extrémně nepříjemné podle něj bývá setkání s propalestinskými aktivisty. Taková situace nastala například v Londýně. „Byla diskuse, mohli položit otázku, ale oni přišli tu akci narušit. Zrušit ji, což se jim ve výsledku povedlo. V novinách z toho vyrobili, že jsem utekl. Já jsem neutekl. Poslechl jsem britskou policii, která mě požádala, jestli bych neodešel, protože neměli dost lidí, aby zabezpečili pořádek. Příjemné to není. Jsem připravený diskutovat, ale ta druhá strana taky musí být. To se nedá řešit,“ soudí politik.

Fotogalerie: - Fialova show

Komentoval také Gretu Thunbergovou. „Nikdy jsem ji moc nesledoval. Zaznamenal jsem ji jako hlas svědomí mladé generace. Dokázala oslovit množství lidí s důležitou zprávou. Ale Izrael své teritoriální vody hlídá, může to směřovat k nepříjemným případům,“ soudí Lipavský.

Pokud jde o vztah s Piráty, jejichž řady opustil, s některými z nich se stále baví. „To nejsou vztahy nutně politické, prostě se známe. Ale samozřejmě vyloženě s bývalými stranickými kolegy se už moc nebavíme. Lidé, kteří na mě kvůli odchodu zanevřou, se asi najdou. Můžeme si to zkusit po čase možná vyříkat, ale nemyslím si, že teď je vhodný moment, je to moc čerstvé,“ říká Lipavský.

Ve volbách v Praze se střetne i s lídrem Pirátů Zdeňkem Hřibem, náměstkem primátora pro dopravu. „Lídryní proti němu bude Jana Černochová, ale samozřejmě nemůžu vyloučit, že se potkáme v nějaké debatě. Mám jasnou vizi toho, co prezentuji ve vládě, a věřím, že to bude profesionální,“ řekl Lipavský. K práci náměstka primátora se vyjádřil: „Lokálními tématy jsem se popravdě nikdy moc nezabýval, ale nepřijde mi, že by se po Praze dalo moc jezdit, to je fakt.“ V současné době prý nemá vlastní auto, ale líbí se mu škodovky.

Ve škole mu to moc nešlo, ale chtěl by být magistr

Do budoucna si chce najít čas na studium a doplnit si vzdělání, v současné době je bakalář. Zatím však dává přednost práci, která je extrémně důležitá, ale také zajímavá. V minulosti působil v soukromé sféře a má za sebou pestrou kariéru. „Práce se neštítím,“ zdůraznil Lipavský.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

Lidé prý na něj v rámci volební kampaně reagují pozitivně. „Občas má někdo nějakou kritiku, ale baví mě to,“ řekl politik. Oblečení si vybírá sám. Ročně si pořizuje jeden až dva nové obleky. „Jednou za půl roku obejdu obchody, doplním zásoby. Nemyslím, že bych si potrpěl na módu, ale nejde to pořídit ve slevě,“ domnívá se ministr.

V zemích, které z pozice své funkce navštívil, se mu líbí. Když to jde, vybíhá z jednacích sálů a nasává atmosféru ulice. Líbí se mu moře. Rád jezdíval do Řecka. Má rád českou kuchyni, ale také indickou, pokud se vynechají pálivá jídla. Oblíbil si i suhsi. K pití má rád pivo. „Netvrdím, že jsem abstinent, piju poměrně málo, ale občas si něco dám,“ řekl Lipavský, jenž měl prý normální dospívání. Ve škole rozhodně neaspiroval na premianta. „Já to mám tak, že dělám věci, které mě baví. Ve škole jich bylo málo a podle toho to také vypadalo. Poznámku, ježíšmarjá, tu jsem dostal tolikrát! A ani známky nebyly nic moc, to jen u předmětů, které mě bavily, takže dějepis, latina... Na propadnutí jsem ale naštěstí nebýval, vždycky jsem si totiž ohlídal, aby to byla ta nejmenší nutná míra úsilí. Takže v některých předmětech jsem měl stabilně čtyřky. Není to nic, čím bych se chtěl chlubit,“ vzpomínal s úsměvem.

