Práci jsem odevzdal. Nic se nedělo. Krotitel covidu, který odešel, nepotěší Babiše

Šéf Laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajdúch má na starosti národní strategii testování na koronavirus. Jak jsme však již dříve psali, tak ke konci roku ve své funkci končí.

„Důvodů je více, chci se naplno věnovat výzkumu nádorů a svým studentům, na které v posledních měsících nebyl čas. Současně nechci poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými vnitřně nesouhlasím. O plánovaných záměrech se často dozvídám primárně z médií a pak se zpětně těžko hledá cesta, jak je odborně zdůvodnit,“ uvedl Hajdúch v rozhovoru pro Deník N.

Ve středu byl Hajdúch hostem rozhovoru CNN Prima News, kdy jedním z jeho témat byla nedůvěra obyvatel k politickým a odborným elitám. Reportáž se obecně týkala nezájmu učitelů o bezplatné testování na koronavirus. Pokud nebudou chodit učitelé na testování, tak prý hrozí vytvoření mikroohnisek ve školách. Hajdúch na úvod pověděl, že testujeme málo. „Patříme mezi jedny z nejméně testujících zemí v Evropě,“ pověděl. To pak má být jedním z důvodů, proč se České republice nedaří epidemii zvládnout.

Podařilo se nám od jara vytvořit obří kapacitu na testování, avšak je bohužel nevyužita. „Těch důvodů, proč je minimálně využita, je větší množství. Jednak lidé nechodí na ty testy, jednak indikační kritéria jsou poměrně omezena a v podstatě teď se zavedly antigenní testy do toho praktického použití a dochází k navýšení té testovací kapacity, což je nepochybně velmi dobře, je to správná cesta. Otázkou je, jak se nám tím testováním podaří tu situaci zvládnout,“ pověděl.

Též jsme prý na začátku třetí vlny epidemie. Samotným testováním se nám nejspíš situaci zvládnout nepodaří. Kapacita testování je kolem padesáti tisíc testů denně. Reálně je jich však provedeno méně než dvacet tisíc. Důvodem je absence indikace. „Částečně to souvisí s tím, že lidé hlásí velmi malé počty kontaktů, to znamená, že není možné, aby na jednoho člověka byl méně než jeden kontakt, a to je samozřejmě zásadní problém. Je to nedůvěra jak v odborné elity, tak politické elity, která v podstatě se do té společnosti dostala a já bych velmi apeloval na občany, že je skutečně velmi důležité, aby respektovali ta epidemiologická opatření a v rámci svých kontaktů je skutečně hlásili, protože to je velmi důležité pro zvládnutí té epidemie,“ myslí si Hajdúch.

„Pokud tento systém, který jste teď popsal, stojí na trasování a na uvádění těch kontaktů, jak to i potvrdila paní Rážová, tak on vlastně prakticky nefunguje, tak se znovu ptám, jde to za vámi, za národním koordinátorem testování, upřímně řečeno? Pro mě jste hlavou toho všeho,“ zeptala se moderátorka.

Hajdúch odpověděl, že vede laboratorní skupinu, která je poradním orgánem ministerstva zdravotnictví a nemá žádné rozhodovací pravomoci. „Nedá se úplně odhadnout, co je nejlepší řešení. Přece jenom těch znalostí o vývoji té epidemie nemáme dostatek. V každém případě se zdá, že je důležité testovat maximálním způsobem, a to se v České republice opravdu neděje,“ vysvětlil.

„Nebyla a není žádná kampaň o tom testování. To je vaše odpovědnost?“ chtěla vědět moderátorka ohledně antigenního testování pro učitele. Odpovědí jí však bylo, že ne. O testování se prý rozhodlo tak rychle, že nebyl čas k němu udělat propagační kampaň.

„Dovolte mi poslední otázku. Sledujeme celé měsíce to napětí mezi odborníky, kteří přijdou na pomoc, a politiky, ale jde vám o totéž? Odborníkům a politikům nebo se pletu? Proč odcházíte, opouštíte loď? Nejste první,“ zmínila moderátorka Wolfová.

„Určitě nejsem první a já jsem do toho šel samozřejmě s tím, že chci odvést tu službu veřejnosti, protože jinak jak má odbornost i vědecká práce je koncentrována do jiných oblastí. Zabývám se především nádorovými chorobami a jejich diagnostikou a jisté přesahy do virových infekcí tam jsou, do oblasti onkogenních virů, a s tímto jsem do toho šel a to byla má hlavní motivace a hlavní síla. Musím říct, že ta motivace se pomalu, ale jistě vytrácí a ve chvíli, kdy se dělají rozhodnutí, které podle mého nejsou odborně v pořádku, tak zcela určitě s tím nemůžu souhlasit, a pokud se to nezohlední při normální běžné komunikaci, nezbývá mi nic jiného než z té pozice odejít,“ pověděl Marián Hajdúch na závěr.

Hajdúch dále na svém twitteru oponoval imunologovi Karlu Drbalovi z Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dle Drbala Českou republiku třetí vlna během vánočních svátků nečeká.

„Já si myslím, že třetí vlna přijde až na jaře – únor, březen, duben,“ pověděl Drbal. Imunolog zároveň největší problém vidí v nastavení protiepidemického systému. „Systém neprošel žádnou oponenturou, žádnou diskusí. Nehodí se pro řízení, pouze pro dokumentaci stavu,“ řekl. Právě PES je podle Drbala velmi nestabilní. Jako příklad uvedl období Vánoc. Před Vánoci bude vyšší mobilita, laboratoře budou více testovat a během vánočních svátků se pak bude testovat méně. „Najednou můžeme být ve stupni pět, ačkoliv se infekce permanentně a výrazně snižuje,“ uvedl.

Jako další chybu vnímá to, že Česká republika nemá ani po měsících epidemie jasně stanovenou testovací strategii. „Odstoupení šéfa testování po nějakých osmi, devíti měsících si myslím, že přišlo pozdě,“ dodal. Drbal hovořil o národním koordinátorovi pro testování na covid-19 Mariánu Hajdúchovi.

Právě s tímto nařčením Hajdúch nesouhlasil. „Kolega Drbal mne v článku kritizuje, že nebyla vypracovaná strategie testování. Není to pravda. Strategie byla zpracovaná, veřejně připomínkovaná, projednaná vědeckou radou MZ. Bohužel se jí neřídilo. Nyní jsem odevzdal aktualizovanou verzi na MZ,“ napsal na twitteru.

Kolega Drbal mne v článku kritizuje, že nebyla vypracovaná strategie testování. Není to pravda. Strategie byla zpracovaná, veřejně připomínkovaná, projednaná vědeckou radou MZ. Bohužel se jí neřídilo. Nyní jsem odevzdal aktualizovanou verzi na MZ @iDNEScz.https://t.co/wyuR7VtlY7 — Marián Hajdúch (@marian_hajduch) December 9, 2020

