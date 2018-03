Praha 3 utratila statisíce za spor se zaměstnancem obecní firmy, který prohrála a bude platit odškodnění

Šlamastika, do které se žižkovská radnice dostala, souvisí s pět let starými událostmi, při nichž starostka Prahy 3 Vladislava Hujová vykázala na žižkovské radnici do opozičních lavic ODS a vytvořila koalici společně se sociálními demokraty a volebním koaličním uskupením Matěje Stropnického Žižkov (nejen) sobě. Nové vedení starostky za TOP 09, která se později všeobecně proslavila tím, že si z obecní pokladny nechávala desetitisícové účty za obědy v luxusních restauracích se stranickými kolegy, či lístky za koncerty, zahájilo personální čistky a do jejich hledáčku se dostala také osoba předseda odborů v obecní akciové společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 (SMP) Zdeněk Lochman. Pracovněprávní spor s tímto bývalým manažerem má podle všeho politické pozadí, protože Lochman byl dříve zástupcem starosty za ODS. V jeho výpovědi i následném soudním sporu se také významně osobně angažoval starostčin stranický kolega Simeon Popov, který se stal místopředsedou představenstva obecní firmy.

Zdeněk Lochman se tehdy vzdal funkce ředitele obecní akciové společnosti a následně spolu s dalšími zaměstnanci založil v listopadu 2012 odborovou organizaci. „Reakce nového vedení na tento náš krok přišla obratem, 5. prosince 2012 jsem informoval jako nově zvolený předseda odborů ředitele společnosti, předsedu představenstva i předsedu dozorčí rady společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 o tom, že na základě zákona byla odborová organizace založena a má právo u společnosti jednat. Místo jednání jsem ale obratem o dva dny později dostal výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti,“ popsal Zdeněk Lochman, který byl z obecní firmy obratem vyhozen.

Zdeněk Lochman tak dostal v roce 2012 okamžitou výpověď z práce zdůvodněnou hrubým porušením pracovní kázně. Od té doby vede s žižkovskou radnicí soudní bitvu, ve které kráčí městská část, respektive její firma SMP, od jedné prohry k druhé.

„Spolu s právním zástupcem jsme městské části opakovaně nabízeli dohodu, soud nařídil mediaci, kde jsme se měli domlouvat o možnostech mimosoudní dohody, Praha 3 a její představitelé však všechny pokusy o smír bojkotovali, přestože se ani v jednom okamžiku pro ni jako žalovanou stranu tento spor nevyvíjel dobře. Zdálo se mi, že se chovají jako děti, kterým je úplně jedno, že utrácejí peníze daňových poplatníků,“ popisuje Zdeněk Lochman.

Praha 3 celkově prohrála s bývalým místostarostou u čtyř soudních instancí a případ nakonec v říjnu loňského roku pravomocně uzavřel po pěti letech Městský soud, který dal Zdeňkovi Lochmanovi v plném rozsahu za pravdu – jeho výpověď byla neplatná a on je nadále zaměstnancem SMP.

Daňoví poplatníci tak ve finále budou muset kvůli chybám obecní akciovky řízené politiky z radnice vedle odstupného zaplatit Lochmanovi náhradu mzdy za pět let a k tomu statisícové úroky. K tomu žižkovští politici okolo starostky Hujové z veřejných peněz utratili přes 650 tisíc na honorářích prestižní právní kanceláři, která je zastupovala. Což je paradoxně mnohem více, než asi 400 tisíc korun odstupného, o které šlo v počátku tohoto sporu.

Zdeněk Lochman tak na sklonku loňského roku poté, co soud prohlásil jeho výpověď za neplatnou, chtěl nastoupit zpět do obecní společnosti, místo toho však v prosinci 2017 obdržel dopis od předsedy představenstva firmy, z níž byl neoprávněně vyhozen. Tím je bývalý zastupitel za sociální demokraty a v současnosti také ústřední tajemník ČSSD Michal Kucián. Funkcionář z Lidového domu místo respektování pravomocného rozhodnutí soudu zvolil stejný postup, kterým se ČSSD vyhýbá placení dluhů v kauze s právníkem Altnerem.

„31. prosince 2017 mi přišel od pana Kuciána dopis, ve kterém mi oznámil, že jím řízená společnost Správa majetkového portfolia podá ústavní stížnost. Pan Kucián tedy tímto krokem odmítl uznat, že jsem výpověď dostal neoprávněně, a hodlá náš pracovněprávní spor hnát až k Vrchnímu soudu. Přesto mi ve stejném dopise sděluje, že mi opět dává výpověď pro případ, že by s tímto dovoláním neuspěli,“ informoval Zdeněk Lochman.

Dovolání nic nemění na tom, že soudní spor nabyl právní moci, bývalého zaměstnance však čekají další soudy o výši odškodného. Obecní firma řízená politiky z žižkovské radnice tak pravděpodobně odsunula řešení pravomocně uzavřeného případu, ve kterém v plném rozsahu prohrála, až za podzimní komunální volby. Otázkou však zůstává, kdo následně zaplatí škody? Zda chybující politici, nebo jejich voliči.

Autor: Zdeněk Svoboda

