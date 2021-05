Praktičtí lékaři se hněvají na vládu kvůli očkování. Nesehnala dost vakcín a ještě zkazila propagaci

Praktičtí lékaři se zlobí na vládu Andreje Babiše. Nejen, že jim nedokázala zajistit dostatek vakcín pro pacienty, jako se to podařilo v Německu, ale ještě zkazila přípravu kampaně na podporu očkování. Praktičtí lékaři z České lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) proto vyjádřili naději, že zdravotnictví bude dříve či později řízeno jinak a konečně lépe.

reklama

Když na počátku roku Andrej Babiš (ANO) představoval očkovací strategii, deklaroval, že se do programu vakcinace národa proti nemoci covid-19 zapojí až 5 tisíc praktických lékařů. Po pěti měsících ale oznamoval pravý opak. Klíčovou roli v očkování populace budou hrát velká očkovací centra. Praktičtí lékaři se teď zlobí, že jim vláda ani nedala šanci lidi očkovat a teď se raději přesouvá k velkým očkovacím centrům.

„Na praktické lékaře a jejich sestry, zdravotníky 1. linie, kteří sehráli a sehrávají v řešení složité pandemické situace zásadní roli, je svalována vina za neschopnost koordinátorů očkování zajistit ochranu nejzranitelnější části populace. Praktičtí lékaři nedostali příležitost očkování zajistit. Koordinátoři nesplnili sliby, které praktickým lékařům dali. Pro distribuci vakcín do ordinací stanovili podmínku registrace pacientů do systému, která ordinace zaměstnala náročnou administrativou, ale ordinace následně nedostaly dostatek vakcín ani pro tuto skupinu. Praktickým lékařům a sestrám nezbylo než kontaktovat seniory a chroniky s doporučením, aby se raději zaregistrovali do očkovacích center. Chaos, který následně vznikl a který je příčinou současného stavu, kdy mj. není jasno, kdo přesně očkován je a kdo není, jde naplno na vrub pochybné koordinaci očkování,“ stojí v prohlášení České lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

Vláda podle praktických lékařů mohla zajistit dodávky vakcín do jednotlivých ordinací, i vakcín od společnosti Pfizer, jak to ostatně funguje i v Německu. Ale vláda je raději nechala rozvést do velkých očkovacích center.

A jako by to nestačilo, vláda podle praktických lékařů selhala i v přípravě kampaně na podporu očkování.

„I další fáze očkování, která Českou republiku čeká, tedy přesvědčování nerozhodnutých, popř. odmítajících, tak aby došlo k vytvoření kolektivní imunity, je z velké části v rukách všeobecných praktických lékařů (VPL). I zde stát se svojí kampaní zcela selhal, což vidíme denně ve svých ordinacích: nezanedbatelná část populace se ztotožňuje s fake news,“ upozorňují zástupci ČLS JEP.

Nakonec vyjádřili naději, že v dohledné době bude české zdravotnictví řízeno jinak.

V prohlášení České lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) stojí:

Prohlášení výboru Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP se zásadně ohrazuje proti tvrzením představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR na adresu praktických lékařů o selhání při očkování proti covid-19.

Na praktické lékaře a jejich sestry, zdravotníky 1. linie, kteří sehráli a sehrávají v řešení složité pandemické situace zásadní roli, je svalována vina za neschopnost koordinátorů očkování zajistit ochranu nejzranitelnější části populace.

Praktičtí lékaři nedostali příležitost očkování zajistit. Koordinátoři nesplnili sliby, které praktickým lékařům dali. Pro distribuci vakcín do ordinací stanovili podmínku registrace pacientů do systému, která ordinace zaměstnala náročnou administrativou, ale ordinace následně nedostaly dostatek vakcín ani pro tuto skupinu. Praktickým lékařům a sestrám nezbylo než kontaktovat seniory a chroniky s doporučením, aby se raději zaregistrovali do očkovacích center. Chaos, který následně vznikl a který je příčinou současného stavu, kdy mj. není jasno, kdo přesně očkován je a kdo není, jde naplno na vrub pochybné koordinaci očkování.

Koordinátoři ve většině krajů nebyli schopni zajistit distribuci vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna do ordinací praktických lékařů s argumentem,že je to logisticky nemožné, ačkoliv pár kilometrů za hranicemi je to běžné. Raději podporovali vytváření očkovacích center za nemalé veřejné prostředky. Dostatečná není ani distribuce vakcín, jejichž efektivita a bezpečnost jsou mediálně zpochybňovány a kterými očkování vyžaduje ze stran zdravotníků velkou angažovanost a přesvědčování laiků. I další fáze očkování, která Českou republiku čeká, tedy přesvědčování nerozhodnutých, popř. odmítajících, tak aby došlo k vytvoření kolektivní imunity, je z velké části v rukách všeobecných praktických lékařů (VPL). I zde stát se svojí kampaní zcela selhal, což vidíme denně ve svých ordinacích: nezanedbatelná část populace se ztotožňuje s fake news.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, zastupující více jak 5000 praktických lékařů v ČR, nebyla konzultována v odborných aspektech očkování a její názory nebyly vyslyšeny. Chápeme zklamání a frustraci kolegů, ale nemáme pozitivní argumenty, jak jejich nadšení pro očkování obnovit. Naopak vnímáme systematické znevažování role primární péče.

Myslíme na budoucnost, na naše pacienty a na roli praktických lékařů v systému zdravotní péče v České republice. Nezbývá nám než věřit, že zdravotnictví po pandemii bude řízeno jiným způsobem.

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

11. 5. 2021

Psali jsme: Hejtman Kuba: Milí Jihočeši, tak tady zase pravidelný přehled, jak očkujeme v tomto týdnu Chudí nestojí o očkování SPD: Odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat naočkovat Senátorka Vítková: Špatný mobilní signál nedovolí občanům dokončit registraci k očkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.