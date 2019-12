Pravda zvítězí nad lží! hlásí Kalousek. Vánoční přání politiků

„Chtěl bych vám všem popřát krásné Vánoce, ty krásné svátky, kdy se těšíme na narození našeho Ježíška. Kdy vzpomínáme a myslíme na své blízké. Často si vybavujeme detaily těch Vánoc z dětství, ale musíme to ‚spolknout‘. Čas a doba se nedají ani zastavit, ani vrátit. Tak tedy krásné Vánoce vám přeji,“ uvedl poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Milí facebookoví přátelé, přeji Vám všem i Vašim blízkým krásné Vánoce, dobrý celý rok 2020. Ať jsme zdraví, spokojení a šťastní a nemoce, smůla a blbci ať se nám zdaleka vyhnou,“ popřál exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD).

Na Twitteru například popřál předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: „Milí přátelé na Twitteru, dovolte, abych Vám i Vašim blízkým popřál krásné a požehnané vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku. Zachovejme si odhodlání nazývat věci pravými jmény a udržme si naději, že pravda a odhodlání mít stejná pravidla pro všechny zvítězí nad lží a výhodami pro vyvolené na úkor ostatních. Ještě jednou, šťastný nový rok všem.“

Milí přátelé, přeji Vám i Vašim blízkým krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku. pic.twitter.com/bW07RlNsgr

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 23, 2019

Kalouskovy výzvy se hned chytil bývalý europoslanec Štětina: „Ano, nazývejme věci pravými jmény: KSČM porušuje článek 5 české ústavy.“

Ano, nazyvejme věci pravými jmény: KSCM porušuje článek 5 české ústavy.

— Jaromír Štětina (@StetinaEP) December 23, 2019

Ozval se také předseda ODS Petr Fiala. „Na sníh o Vánocích to letos nevypadá, ani tady na Vysočině, asi to nebudou ty zasněžené, bílé Vánoce, jaké známe například z obrázků Josefa Lady. Ale to přece nevadí. I tak je můžeme prožít s těmi, které máme rádi, s rodinou, přáteli, našimi blízkými. I tak můžeme strávit příjemné chvíle, ve kterých zapomeneme na všední starosti a taky samozřejmě na politiku. Tak vám přeji krásné a požehnané Vánoce a úspěšný rok 2020, ať se vám všechno daří.“

Přeji vám krásné a požehnané Vánoce, a ať se vám příští rok všechno daří! pic.twitter.com/c50YpWK9Sb

— Petr Fiala (@P_Fiala) December 22, 2019

Vánoční přání napsala také poslankyně ODS Miroslava Němcová. Ale není zdaleka tak smírná, jako dříve zmínění poslanci. „Milý Ježíšku, v dětství jsem si toužebně přála najít pod stromečkem brusle s bílými krasobruslařskými botami. Mé přání jsi splnil. Později už jsem Tě s obstaráváním dárků nezatěžovala. Teď je tu však něco, nač pozemské síly zatím nestačí, proto se na Tebe podruhé v životě obracím,“ uvedla svou prosbu.

„Chtěla bych Tě vroucně poprosit o doručení tří dárků. Aby se Ti to nepopletlo, koupila jsem tři odlišné balicí papíry, a tak snadno poznáš, kam který doručit.

Ten, který je zabalen v papíru s obrázky popelníčků, cigaret a lahví, patří do Číny. Už tam několikrát byl, jezdí se tam učit. Tady se trápí, protože pořád nechápeme, jak dobře to s námi myslí. Je trochu zvláštní. Například opéká nad ohýnkem trenky. Přibalila jsem mu krtečka, pandu tam mají.

Ten, který je zabalen do papíru s obrázky rudých hvězd se srpy a kladivy, patří do Ruska. Stýská se mu po časech, kdy nám Sověti vládli, okupovali nás a on kolaboroval. Dokonce si kvůli tomu změnil jméno na Falmer.

Ten poslední si také nechal změnit jméno. Nevím, kam ho nechat doručit. Narodil se na Slovensku, syna poslal nejprve na Krym, potom s ním hrál šachy ve Švýcarsku. Kam však skutečně patří, nevím. Nedávno mi trochu napověděl. Řekl, že je urputné hovado. Tak jestli existuje nějaké místo, kde se takové bytosti soustřeďují, pošli ho tam. Je zabalen do papíru s čápy,“ narážela Miroslava Němcová na prezidenta Miloše Zemana, předsedu komunistů Filipa a premiéra Andreje Babiše.

„Vím, že jsou to divná přání. Ale považ, milý Ježíšku:

Uděláš radost jim, přeneseš je tam, kde je budou mít všichni rádi.

Uděláš radost v Rusku, Číně i mezi urputnými hovady. Získají posily.

Uděláš radost i mnoha lidem u nás. Obrovsky se jim uleví,“ zdůvodňuje své přání poslankyně.

„Ale tuším, že to nedopadne. Asi Ti bude líto těch, kteří si bez nich svůj svět neumí představit a necháš nám je tady. Chápu Tě. Ani nadpozemské síly nezmohou všechno. Nakonec, zavařili jsme si to sami, tak si s tím musíme poradit. Myslím, že to nakonec zvládneme.

Děkuji všem, kteří mi byli po celý rok oporou a dodávali mi sílu. Přeji Vám šťastné Vánoce s těmi, které máte rádi a věřím, že v novém roce zvládneme vše, jak nejlépe to půjde,“ popřála na závěr Miroslava Němcová z ODS.

Komentátor Tomáš Vyoral si do Němcové za její přání kopl: „Kdyby blbost nadnášela, tak by se hysterická Mirka mohla živit komerčními lety do vesmíru... Takhle tuhle paní a její výstřelky musíme živit léta a bez jakéhokoliv výsledku my...“

„Je Štědrý den, vánoční pohoda a klid. Je to období, kdy se lidé chtějí bavit a neřešit politiku. Přesto se i v čase Vánoc objevují zásadní otázky. Třeba, jestli jíst večer kapra, nebo řízek. Jak to máte vy? Hlasujte nebo napište do komentáře, co máte rádi vy. Schválně, co vyhraje,“ vyhlásil anketu předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Moc hezké přání od Policie ČR. Komu se líbí, ať dá like! Já bych hlavně všem policistům a policistkám chtěl popřát klidnou službu,“ sdílel také přání Policie ČR Hamáček.

„Celá moje, genderově naprosto nevyvážená rodina vám všem přeje šťastné, veselé a poklidné prožití Vánoc, bohatého Ježíška, a hlavně pohodu a radost v blízkosti těch, které máte rádi!“ uvedla poslankyně za hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková.

„Rád bych vám popřál veselé Vánoce, ať vám vyjde vše, co si přejete, užijte si spokojený a klidný čas. Já zatím ještě úplně klidný a spokojený nejsem, protože mě děsí, co všechno jsem ještě na Vánoce nestihnul nachystat, ale video pro vás mám!“ uvedl ke svému příspěvku šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Rád bych vám popřál veselé Vánoce, ať vám vyjde vše, co si přejete, užijte si spokojený a klidný čas.



Já zatím ještě úplně klidný a spokojený nejsem, protože mě děsí, co všechno jsem ještě na Vánoce nestihnul nachystat, ale video pro vás mám!

https://t.co/zpzsFmbalg pic.twitter.com/VZFYR9FYJY — Člověk v tísni (@CLOVEKVTISNI) December 23, 2019

