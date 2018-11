Pražáci ,,táhnou" na venkov. Na bydlení v Praze už nemají

Není tajemstvím, že ceny bytů v Praze i výše nájmů dosahují astronomických výšin. Podle čtvrtečních Lidových novin je to dokonce tak zlé, že Češi, Moravané a Slezané, kteří se minimálně desítky let stěhovali do Prahy, z hlavního města prchají. Hledají útočiště ve starších a podstatně levnějších domech.

„Již nyní se každý měsíc zdvojnásobí nabídka takzvaných second chance domů a bytů k pronájmu. Tedy nemovitostí, o které doposud nebyl takový zájem – kvůli stáří, lokalitě anebo dispozici,“ popsal deníku Hendrik Meyer ze společnosti Bezrealitky.cz.

Zatímco na venkově si za 18 tisíc měsíčně pronajmete velký dům se zahradou, kde máte klid od sousedů, v Praze si za tutéž sumu pronajmete byt o 50 metrech čtverečních a sousedy máte, zvláště v panelovém domě, tak blízko, že vám to mnohdy bude nemilé. Zvlášť pokud pořádají večírky nebo trénují na nějaký hudební nástroj, třeba klavír.

Trend stěhování na venkov může být záchranou pro české vesnice, které se mnoho let vylidňovaly. Teď se do nich vrací život. Vesnické školy vítají nové děti. Ukazuje se, že to, co se příliš nedařilo politikům, to jest zastavit vylidňování venkova, dokázala zařídit neviditelná ruka trhu a mnohdy obří ceny bytů v hlavním městě.

autor: mp