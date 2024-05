Pekarová: Tuleja ukázal vysoké mravní nároky, které jsou TOP 09 vlastní

Pavel Tuleja, jenž měl být v pondělí jmenován ministrem pro vědu a výzkum, skončil ještě dříve, než v této funkci vůbec začal. Poté, co vyšla najevo nízká kvalita jeho odborných prací na akademické půdě, se sám rozhodl nominace vzdát. Od šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, jejíž strana jej chtěla ve vládě „pro jeho profesní zkušenosti a odbornost“, za to sklidil pochvalu. „Ukázal vysoké nároky na politickou odpovědnost, která je TOP 09 vlastní,“ ocenila jej.

Bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, jenž měl nahradit současnou ministryni pro vědu a výzkum Helenu Langšádlovou (TOP 09), která ve své funkci skončí v neděli 5. května po výhradách své strany, že byla ve své funkci „málo vidět“, čelil kritice nejen za to, že své práce v potenciálně predátorských časopisech, které se záměrně tváří, že jsou vědecké, ale i za nevalnou úroveň své práce na akademické půdě. Objevovala se kritika, že jeho publikace nesplňují standardy, nepřinášejí příliš nového a hovořilo se i o úrovni jeho angličtiny.

Že Tuleja v ministerské funkci skončil dříve, než začal, nakonec ocenila rovněž předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která uveřejnila, že si cení toho, že „celou situaci rychle vyhodnotil a ukázal tak vysoké nároky na politickou odpovědnost, která je TOP 09 vlastní“.

„Výkonný výbor TOP 09 vybral a schválil pana docenta Pavla Tuleju jako nominanta na ministra pro vědu, výzkum a inovace pro jeho profesní zkušenosti a odbornost. V posledních dnech bohužel ale vyšlo najevo několik jeho pochybení, které nemohl ignorovat,“ podotkla.

Oznámení o vzdání se nominace do funkce ministra pro vědu a výzkum Tuleja oznámil poté, co premiér Petr Fiala (ODS) vzkázal, že musí vyjasnit všechny pochybnosti kolem své vědecké publikační činnosti.



„Rozhodnutí Pavla Tuleji vítám. Vždy jsem říkal, že pokud existují ve věci jmenování člena vlády pochybnosti, musejí být vyjasněny, aby nezatěžovaly výkon funkce. Pochybnosti o etice vědecké práce a nutnost dalšího vysvětlování by byly zatěžující zvláště pro ministra, který se má věnovat vědě a výzkumu. Věřím, že TOP 09 navrhne v nejbližší době nového kandidáta,“ doufá premiér.

Nejasnosti kolem toho, kdo nakonec skončí v ministerské funkci a rychlý Tulejův konec se stává terčem kritiky. „Škoda, že si předsedkyně TOP 09 ani nesedne ke Googlu a nezjistí, koho posílá do vlády. Sama si odvolala ministryni a poslala do vlády nominanta, kterému se veřejně vysmáli členové vládního NERV. Aneb, jak neřešit problémy, které máme a vyrábět nové,“ komentovala situaci ekonomka Lenka Zlámalová.

Novinářka Apolena Rychlíková pak ohodnotila pochvalu Tuleji za vzdání se nominace Pekarovou Adamovou se slovy, že je „laťka skutečně na zemi“. „V poslední době de facto jen chválíte lidi s politickými i jinými skandály za to, že zvládli rezignovat,“ vzkázala šéfce TOP 09.







Že si strana „neproklepla“ koho do ministerské funkce nominuje a samotný Tuleja o kvalitě své akademické činnosti mlčel, udivuje také poslance za opoziční ANO Patrika Nachera. „Tohle nepochopím, že to ti kandidáti prostě neřeknou už uvnitř svých stran při těch nominačních jednáních. Ač to může znít paradoxně, tak tady je to ještě ten lepší případ. Taky se to mohlo dostat ven den po jmenování…“ podotkl.

Tohle nepochopím, že to ti kandidáti prostě neřeknou už uvnitř svých stran při těch nominačních jednáních. Ač to může znít paradoxně, tak tady je to ještě ten lepší případ. Taky se to mohlo dostat ven den po jmenování…https://t.co/F435oIAtpR — Patrik Nacher (@PatrikNacher) May 3, 2024

