Mašek (ANO): V novele o návykových látkách je schován fakt o hygienách. Nepřípustné

Vážený pane místopředsedo, vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové. Já dlouhodobě sleduji osud hygienické služby a upozaďování hygienické služby za současné vlády. Nemohl jsem si tedy nevšimnout toho, co tady sdělila moje kolegyně Pastuchová, a to, že v předkládané novele o návykových látkách je právě schován fakt, že hygiena bude z kontroly těch provozovatelů vyňata. Je zajímavé to, že jsme se dostali poměrně myslím si i pro předkladatele této novely do určitého stadia trapnosti, když to předkladatelé nevěděli a museli horečně listovat tím zákonem a museli jsme dotazovat zástupce ministerstva, kteří tento fakt potvrdili.

To, pane ministře Výborný, svědčí o tom, že nekomunikujete ani s předkladateli a že jim tam prostě něco vnoříte. A teď si představte, že vy to dáváte do novely zákona, na které se podílejí v dobré víře opoziční poslanci a objeví se tam takhle závažná věc. Čili pro mě to bylo velmi poučné jednání na tom výboru, když vidíme tu formálnost, kdy předkladatelé něco předkládají a ani netuší, co předkládají. A díky tomu, že zástupce ministerstva zareagoval skutečně obratem a pravdivě a přiznal to tam, tak jsme se o té problematice mohli bavit.

Myslím si, že k diskusi, jestli SZPI, hygiena, kdo se bude podílet na kontrolách, to je podle mě samostatné a velmi obtížné téma, které si zasluhuje samostatné projednávání a ne to vrazit, promiňte to slovo, do novely a ono to nějak projde, s tím, že předkladatelé, a to zdůrazňuji, o tom ani neví. Děkuju.

