„Hnus. Ani pes je nesežral.“ Češi si všimli, kdo zkazil piškoty. Jurečka to tehdy přikryl

„Hnus.“ „Odporná chuť i konzistence.“ „Nedá se to žrát.“ – Těmito slovy hodnotí lidé v několika posledních letech výrobky značky Opavia poté, co ji převzala společnost Mondelez International, která přemístila část výroby mimo Česko. Přestože firma tvrdí, že složení výrobků neměnila a jejich kvalitu kontroluje, spotřebitelé v mnoha recenzích oponují s tím, že jim „tradiční“ výrobky, například piškoty, chutnají oproti dřívějšku dosti odlišně. Máte méně chuťových pohárků, vysvětluje si rovněž stížnosti na změnu chuti „tradičních“ výrobků mluvčí Mondelez International.

V roce 2015 šlo o nemalé téma a někteří – po testech, které odhalily, že se piškoty od původních výrazně liší či že do nich v Polsku společnost přidává víc vody, než kolik obsahovaly původní české, čím zvyšovala jejich hmotnost – vyzývali k bojkotu výrobků Mondelezu International. Firma se tak snažila spravit reputaci návštěvou současného ministra práce a sociálních věcí a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky, jenž v té době působil coby ministr zemědělství.



„Dnes se mi stala nevídaná věc, která se mi ještě za dobu, co dělám práci ministra, nestala! Přišel za mnou ředitel firmy Mondelez Ludwig Askemper. Při schůzce se omluvil za nedostatky, které se staly při výrobě piškotů, vzal tu chybu na sebe. Vůbec nemusel, piškoty jen po určitý čas neměly takové chuťové vlastnosti, jak jsme byli od dětství zvyklí, dnes již mají vše v pořádku,“ hájil Jurečka tehdy nadnárodní gigant Mondelez International a ocenil, že jej „otevřený a férový“ přístup ředitele této firmy překvapil.







Přestože si však v roce 2015 Jurečka cenil přístupu Mondelezu International a tvrdil, že „dnes již mají vše v pořádku“, negativní recenze u zákazníků neustávají i nadále. Opavia Tradiční piškoty, jež se „netradičně“ vyrábí v Polsku, mají na serveru Heureka.cz poměrně jasně vypovídající hodnocení, v němž hned 115 zákazníků ze 125 uvedlo, aby se jim lidé raději vyhnuli obloukem.

„Nevěřil jsem, že by byly tak nedobré, a tak jsem 2 balíky koupil. Byla to chyba. Je to HNUS. Odporná chuť i konzistence (nedají se rozpustit v mléce) v životě je už nekoupím. Ani pes je nesežral. Vzal si 3 piškoty a zbytek šel zahrabat – asi si myslí, že dozrají. Opravdu se to nedá jíst,“ podělil se v jedné z recenzí nespokojený zákazník, jenž ozkoušel „tradiční piškoty“ Opavia na vlastní kůži.





„Nechutnají jako dříve, jsem velmi zklamaná. Jsem už sice dospělá, ale jejich dřívější chuť si pamatuju a tohle je upřímně hn*s, nedají se jíst a navíc jejich cena? Nemám slov,“ sdílela další zákaznice v jedné z mnoha negativních zkušeností.





Nespokojenost dávají najevo lidé také s dalšími tradičními produkty, které přebral Mondelez International a jejich výrobu následně častokrát přesunul z Čech do Polska. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již dříve upozorňovala, že mají lidé v Česku produkty značky Opavia spjaté s tím, že pocházejí z tuzemska a upozornil na „spojení s výrobním závodem v Opavě, který má v České republice dlouhou historii“ a na obalu „tradičních piškotů“ Opavia se tak náhle objevila zmínka o výrobě v Polsku.







U části výrobků firmy však z obalu není jasné, zdali jsou vyráběné u nás či v zahraničí. Právě to je i případ sušenek Zlaté polomáčené sušenky, které si u spotřebitelů nevedou o moc lépe. „Tyto sušenky jsem ujídal babičce, když pila kafe a byl jsem malý. Teď jsem si je v dospělosti koupil, měl jsem na ně chuť po 15 letech. Ten obal má víc chuti než hmota uvnitř. Zklamání, nemá to vůbec žádnou chuť a vytváří mi to divný pocit na zubech. Ani nemáte pocit, že byste něco zkonzumovali,“ stěžuje si jeden ze nákupčích, který zkusil tyto sušenky pozřít po několika letech.







Lidé také kritizují, že poleva je „parodií na čokoládu“ či upozorňují na výskyt palmového tuku.

A jaké je aktuální složení těchto „tradičních sušenek“? „Pšeničná mouka 51 %, hořká poleva 19 % [cukr, rostlinné tuky (palmový, bambucký) a rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový) v různém poměru, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory (sójové lecitiny, e476), aroma], palmový tuk, cukr, sójová mouka, sladový extrakt z ječmene, glukózový sirup, kypřicí látky (uhličitany amonné, uhličitany sodné), aromata, emulgátor (sójové lecitiny), sušené vaječné žloutky, sušené odtučněné mléko,“ dočteme se na obalu.





Podobné zkušenosti lidé s výrobky sdílejí lidé také v Google recenzích. „Opavia piškoty tradiční. Koupil jsem je po letech, ale takové zklamání jsem dlouho nezažil! Kde se poděl ten starý dobrý recept?“ stojí v jedné z recenzí.





„Právě jsem si ke kafi vzal Mondelez ‚tradiční‘ lázeňské trojhránky. No hnus velebnosti. Mazlavý hnus a samozřejmě plno palmového a palmojádrového tuku,“ zaznívá dále.





Po dlouhé době jsem zakoupil oplatky kolonáda a říkám si… tvl, to chutná jinak?! Kouknu na obal a Mondelez… opravdu jak píše spousty lidí, zku...li, co mohli… veškerý tradiční sortiment je v pr..li. Prostě přestat kupovat, šmejdi…“ rozpálila pak jednoho z konzumentů zkušenost s oplatkami, které spadají pod tento koncern.











Nechutnají vám výrobky od Mondelezu jako v dětství? „Máte méně chuťových pohárků“

„Složení výrobků pod značkou Opavie obvykle neměníme a je rozepsáno na obalech. Jako pekaři pracujeme s živou hmotou, protože mouka či čokoláda se liší úrodu od úrody (časově i místně), proto je kvalita našich výrobků průběžně kontrolována senzorickými zkouškami – lidově řečeno na to máme ochutnávače,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Šebek na dotaz ParlamentníchListů.cz, zdali se měnilo složení či výrobní postup u některých z výrobků značky Opavia poté, co se tato značka stala součástí Kraft Foods a následně Mondelez International.



A čím si tedy Mondelez International vysvětluje negativní recenze zákazníků? Ve výrobcích dle ní problém není. „Někteří zákazníci mohou mít skutečně dojem, že jim některé dobroty nechutnají jako v dětství. Vnímání chuti je totiž výrazně ovlivněno věkem (pochopitelně i dalšími vlivy jako léky, nemocemi, konzumací potravin s výraznými chutěmi apod.). Zatímco dětský jazyk má od 10 do 30 tisíc chuťových pohárků, v dospělosti je to už jen třetina a ve stáří je to celkem jen 5 000 chuťových pohárků. Proto mají starší lidé tendenci více dochucovat svá jídla,“ vysvětluje si stížnosti na změnu chuti „tradičních“ výrobků mluvčí Mondelez International.

„Ale musím vám prozradit jedno naše tajemství, které má pozitivní vliv na chuť. Výrobky Opavia jsou dnes pečeny z mouky Harmony, která je mleta z domácí (české, moravské a slezské) pšenice. Roste na polích, kde je omezeno používání pesticidů a jsou zde bio-pásy pro opylovače,“ dodal též v reakci na dotaz, jak si Mondelez International vysvětlujete velké množství negativních recenzí u některých produktů, v nichž zákazníci tvrdí, že se dle nich měla změnit chuť těchto produktů.

