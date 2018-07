Pražský dopravní podnik si nechal analyzovat technologie Wi-Fi. Dá za to přes 1,7 milionu

Poradenská firma by podle smlouvy, kterou máme k dispozici, měla pracovat na "variantách a přínosech datového pokrytí Wi-Fi", měla by připravit "rámcovou identifikaci implementačních cen dokrytí nepokrytých oblastí" anebo třeba zpracovat následné marketingové možnosti využití poskytovaných služeb ve vazbě na zákazníka klienta: tedy se hovoří o cestujících. Jedním z bodů, který nemá téměř žádnou souvislosti s pokrytím wifi, je i doporučení poradce, jak pracovat se zákazníky skrze webové portály.

Milionová smlouva je napsána na dobu určitou a skončí po „ukončení poradenství činnosti poradce".

Psali jsme: VÍME PRVNÍ Předseda ANO na Praze 4 nečekaně skončil. Ostatní se sešli a odvolali ho. Babiš měl ještě radikálnější plán EXKLUZIVNĚ Pražské ANO hledá primátora. Máme nová jména, víme o ženě, kterou prý chce protlačit Faltýnek 101.359 korun dal pražský dopravní podnik za hrnky a propisky Pražský dopravní podnik dal za reklamní tašky 431 250 korun bez DPH. Má na nich logo

O utrácení pražského Dopravního podniku psaly ParlamentníListy.cz opakovaně. V lednu letošního roku jsme například zjistili, že 101.359 korun dal podnik za hrnky a propisky, 431 250 korun bez DPH pak za všelijaké tašky. I na to přišly z oficiálních smluv ParlamentníListy.cz, aniž by to s kýmkoli ve vedení metropole hnulo. Radní pro dopravu, poslanec ČSSD Dolínek, podle našich informací tráví mnoho času se socialistou Pochem a nemá na téma DPP zřejmě čas. Obdobný postoj, tedy žádný, zaujal i dosazený ředitel podniku Gillar.

Od té doby naše redakce získala řadu dalších konkrétních podnětů, jmen a vazeb, které v současnosti ověřujeme. Týkají se nejen poradenských smluv v oblasti IT a PR, ale rovněž v oblasti úklidových, právnických a stavebních prací. Za ty všechny je přímo zodpovědné vedení DPP v čele s Martinem Gillarem.

Do vedení DPP byl 10. června 2016 dosazen Martin Gillar. Ten mimochodem v minulosti působil advokátní kanceláři JUDr. Hlíny jako koncipient. Květoslav Hlína (HSP & Partners) má pro změnu od DPP poradenství za miliony, jak ukazují smlouvy, které máme k dispozici (viz. níže)

autor: B. Richterová a T. A. Nový