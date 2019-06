Pražský místostarosta znovu provokuje. Tentokrát pořádně naštve studenty protestující za klima

V závěru měsíce května napsal Tomáš Tatranský na sociální síti Facebook, že na Praze 8 čeká přívaly uprchlíků z Prahy 7, kde byla vyhlášena klimatická nouze.

„Jakožto místostarosta Prahy 8 vnímám se znepokojením závažnost této tragické situace a dobře si uvědomuji, že životní podmínky v Praze 7 jsou zcela katastrofální. V uších mi znějí slova Grety Thunbergové: ‚I want you to panic like your house is on fire!‘ Jak vidíte na fotografii, řádně jsem zanesl nově vyhlášený stav do mapy ve své kanceláři. Žádám všechny, aby – pokud je to jen trochu možné – zrušili všechny své plánované cesty na postižené území Prahy 7! Současně konstatuji, že vedení Prahy 8 je připraveno poskytnout humanitární pomoc uprchlíkům z Prahy 7, jejichž vlnu v nejbližších dnech očekáváme,“ napsal v nadsázce na sociální síti Facebook.

Některé občany tím pobavil, jiní označili jeho vtip za nemístný. V diskusi pod příspěvkem padl mimo jiné dotaz, zda je Tatranský idiot.

Místostarosta Prahy 8 Tatranský však nezůstal jen u humoru. Rozhodl se o pátcích, kdy někteří žáci a studenti vyrážejí na demonstrace za záchranu klimatu, zavítat do škol a podívat se, jak se tam děti učí. Rozjel akci „Fridays for Schools“. Potěšilo ho, že na základní škole v Čimicích se učí i o pátcích. V této škole podle něj panuje „klimatická pohoda“.

„V rámci své iniciativy ‚Fridays for Schools‘ jsem dnes navštívil rozlehlý areál ZŠ Libčická v Čimicích. I díky paní ředitelce Sýkorové patří tato škola ke chloubám naší městské části :-) Do této školy se v minulých letech masivně investovalo, přesto je stále co dělat – aktuálně probíhá rekonstrukce cvičné kuchyňky,“ napsal místostarosta na sociální síti Facebook.