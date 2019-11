Před mimořádným sjezdem lidovců: Hlavně ať proboha nevyhraje Čunek

Stávající předseda lidovců Marek Výborný za pár týdnů z rodinných důvodů skončí v pozici předsedy strany. Tu vede teprve od března letošního roku, kdy v čele partaje nahradil Pavla Bělobrádka. Teď se zdá, že by se Bělobrádek mohl do čela KDU-ČSL vrátit. Ačkoli z pozice šéfa strany odešel po několika letech, aby měl více času na rodinu, natolik si nepřeje, aby KDU-ČSL vedl zlínský senátor Jiří Čunek, že se do čela strany možná vrátí. Svou možnou opětovnou kandidaturu na předsedu nevyloučil v rozhovoru pro server. iDNES.cz.

„Ano, nevyloučil jsem, že budu kandidovat. Situace je skutečně mimořádná a i sjezd bude mimořádný,“ zdůraznil hned v úvodu rozhovoru.

Pokud by kandidoval kdokoli jiný než Jiří Čunek, např. Marian Jurečka, Jan Bartošek nebo jiní politici, Bělobrádek jim prý nebude stát v cestě. Ale kdyby na předsedu kandidoval jen Jiří Čunek, Bělobrádek zareaguje.

„Myslím, že si to dokážete představit. Jeden bývalý předseda v minulosti řekl, že bude kandidovat, když bude kandidovat Bělobrádek. Myslím, že je to vzájemné,“ poznamenal na adresu Jiřího Čunka, který v minulosti KDU-ČSL také vedl a v roce 2018 oznámil, že bude usilovat o post předsedy, pokud o něj bude usilovat i Bělobrádek.

Domnívá se, že by bylo nejlepší, aby se předsedou strany stal některý z lidoveckých poslanců, protože tak si KDU-ČSL udrží přednostní právo vystupovat ve Sněmovně. Předsedou strany by se ale mohl stát i některý z lidoveckých senátorů. Vždyť i ODS v minulosti vedl senátor Mirek Topolánek. Bělobrádek připomněl, že ještě pře pár dny vedl TOP 09 europoslanec Jiří Pospíšil, takže si lze představit i situaci, ve které KDU-ČSL povede europoslanec Tomáš Zdechovský.

Pokud by se Bělobrádek znovu stal předsedou, snažil by se dohodnout s některými dalšími stranami na bližší spolupráci, která by umožnila vyhrát volby. Mohlo by prý jít o konzervativní spolupráci ODS a KDU-ČSL nebo liberálnější blok v podobě ODS, KDU-ČSL a STAN. Existují však prý i jiné možnosti. Bělobrádek by si jen příliš nepřál, aby šli lidovci i do příštích voleb samostatně. To vnímá až jako poslední možnost.

