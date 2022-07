Předčasné volby? Itálie se otřásá. Může vyhrát někdo, kdo by Bruselu vadil

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15919 lidí

Řada italských politiků se obává předčasných voleb. Ne však Giorgia Meloniová, předsedkyně opoziční strany Bratři Itálie (Fratelli d'Italia – pozn. red.). Té nedávný průzkum (z 15. července) přisuzuje celých 23,2 % hlasů, čímž by těsně porazila konkurenční demokraty, kterým průzkum věští rovných 23 %. Demokraté přitom ještě posílili.

Průzkum politických preferencí v Itálii

Zdroj: Europe Elects

Ohromný propad však zaznamenalo zmíněné hnutí Pěti hvězd, které z téměř třetiny všech hlasů ve volbách v roce 2018 kleslo na necelých deset procent. O tři procenta se propadla také Salviniho Liga a o čtyři pak Berlusconiho Forza Italia. Lehce by si polepšili italští Zelení, šanci na účast v parlamentu by měla i strana Italexit, jejíž preference se nyní pohybují okolo 2,6 %. Ke vstupu do parlamentu jsou v Itálii potřebná procenta tři.

Meloniová dle italského Il Giornale opravdu volá po předčasných volbách a snahu udržet současnou vládu a současného premiéra považuje za absurdní. Poslanci z její strany pak podle deníku obviňují vládnoucí demokraty, že se chtějí u moci udržet za každou cenu. Poslanec Giovanni Donzelli prohlásil, že v tomto složení se může parlament maximálně hádat a vytvářet nestabilitu a neschopnost. Doplnil, že chápe, že se demokraté bojí, že už nebudou ve vládě, ale rýpl si, že v demokracii suverenita země vychází z lidu, nikoliv z vlády demokratů.

Jako o potenciální budoucí premiérce už o Giorgii Meloniové hovoří několik deníků. Které zároveň varují, že její názory jsou „tvrdě pravicové“, tedy že její strana je pro tvrdou ochranu hranic (což má společné se Salviniho Ligou), dále se zasazuje o zvýšení italské porodnosti, aby Itálie nemusela tolik spoléhat na práci imigranů a je také velice euroskeptická, zvláště vůči euru, které Itálii prosperitu nepřineslo, a vůči „bruselským byrokratům“.

Jak na italskou ekonomiku působí euro ukázal například německý ekonom Holger Zschaepitz, který upozornil, že měřeno indexem FTSEMIB italské akcie nepřinesly svým držitelům zisk ani po započtení dividend od zavedení eura v roce 1999.

Good morning from #Italy, where equities – as measured by the FTSEMIB index – have not yielded a return since the introduction of the Euro even with dividends factored in. In contrast, the Dax has made 145% since 1999 & even Spain's Ibex 94%. The S&P500 has even yielded 473%. pic.twitter.com/EI8IXvtKhz