Předseda Evropské komise Juncker se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo

V odpovědi na dotaz europoslance Tomáše Zdechovského v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo to uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, o jehož reakci dnes český poslanec informoval v tiskové zprávě. Zdechovský je členem výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), který se v minulosti zabýval kauzou Čapí hnízdo, jež se týká českého premiéra v demisi Andreje Babiše.

„Závěrečné zprávy a doporučení OLAF jsou předmětem striktních pravidel důvěrnosti, a nejsou proto zveřejňovány,“ uvedl Juncker v dopise, ve kterém zdůraznil důležitost těchto pravidel, jež „chrání legitimní práva osob, kterých se (zprávy) týkají“.

Pokud výbor pro rozpočtovou kontrolu považuje přístup k závěrům vyšetřování úřadu OLAF v kauze Čapí hnízdo za potřebný, aby mohl vykonávat své právo na rozpočtový dohled, měl by podle Junckera využít svého práva a požádat o tyto závěry v rámci procedury, která umožňuje Evropskému parlamentu žádat Evropskou komisi o důvěrné informace.

Podle Zdechovského svým dopisem Juncker potvrdil právo europoslanců z výboru CONT seznámit se se závěry vyšetřování OLAF v uvedené kauze v rámci uzavřeného jednání. Podle poslance by se členové výboru mohli kauzou kolem Babiše zabývat už na svém únorovém zasedání.

„Určitě to není nic nestandardního,“ poznamenal český poslanec s tím, že projednání českého případu by se mohlo spojit s projednáním dalších kauz například z Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Ve Zdechovského tiskové zprávě je Junckerovo sdělení interpretováno tak, že podle předsedy Evropské komise platí, že poslancům by závěry „měly být poskytnuty“.

„Předseda komise tak jednoznačně vyvrátil dříve publikované nepravdy některých českých politiků, že europoslanci nemají právo se na kauzu ptát a žádat o závěry vyšetřování,“ píše se v tiskové zprávě Zdechovského s tím, že ze strany europoslanců se nejedná o „účelové jednání, jak se snažil pan premiér opakovaně vnutit veřejnosti“. „Je to standardní postup, který uplatňujeme u všech projektů financovaných z evropských peněz,“ dodal český europoslanec.

Výbor CONT se kauzou Čapí hnízdo zabýval již na svém lednovém zasedání. Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger tehdy řekl, že Evropská komise bude v případu postupovat objektivně a rozvážně, aby si uchovala věrohodnost.

Česká policie v lednu v Poslanecké sněmovně uspěla se žádostí o vydání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, která se týká podezření z podvodu kolem padesátimilionové dotace na stavbu areálu farmy na Benešovsku. Kvůli podezření z obcházení dotačních pravidel se případem zabýval na evropské úrovni OLAF, který na konci loňského roku zaslal závěrečnou zprávu českému Ministerstvu financí. Na konci ledna ministerstvo oznámilo, že Čapí hnízdo vyňalo z evropského financování.

