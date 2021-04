Předseda ODS psal proti Moskvě. Neměl to dělat, neměl. Z reakcí vlastních fanoušků mrazí

reklama

Anketa Rusko vyhostilo 20 lidí z naší ambasády v Moskvě. Má ČR vyhostit další ruské diplomaty? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 7513 lidí

„Fialo, jste další akademický agresor, který touží po krvi, v životě se neporval, ale strašně rád by dával rozkazy a chtěl by vidět umírat ostatní. Hlavně si neumazat vlastní ručičky," zazněl ten vůbec nejrelevantnější příspěvek. Jeho autorem je Martin K.

„Dva pitomci vyhlásí v dost nezvyklém čase takovou závažnou věc, kterou zřejmě vědí už nějakou dobu… Místo jejich podpory a vyřvání závěrů bych se napřed ptal těch dvou, a pídil se po důvodu jejich jednání. Vyhošťováním osmnácti vyslanců stejně nic nezískáme, naopak jsme přišli o funkční zastoupení v Rusku, takže kdo je vítěz, komu to pomohlo, co to způsobilo? Nešlo to řešit úplně jinak? A kdo ví, jak to skutečně je, a co všechno dalšího to má zakrýt? Tímto způsobem se tlačí akorát na přiblížení války, Rusko to veřejné nikdy nepřizná, a naopak musí reagovat," doplnil J. V.

Tomáš M., přední fanoušek Petra Fialy, navrhl snížení počtu ruských diplomatů v Česku na minimum.

Psali jsme: Navalnyj umírá. Chystají se demonstrace. I Bernie Sanders se připojil

„Nord Stream 2 - zoufalý pokus, jak si vynutit jeho nezprovoznění. Doufám, že zvítězí zdravý rozum. ODS se válečným štvaním stává nevolitelná. Takové nehorázné, imbecilní a kreténské pohádky si vyprávějte lidem stejně mozkové saturovaným," napsal Aleš F.

I jeho názor byl zařazený v seznamu nejrelevantnějších příspěvků. A také jeho slova přinesla desítky další komentářů.

„Hamáčkovo chování je od počátku divné. Je třeba to prošetřit. Něco tady nesedí. Co chtěl v Rusku opravdu dojednat? Dále je třeba prošetřit, jestli se někteří naši politici nedopustili vlastizrady. Asi víte, koho mám na mysli," míní Milan M. Podle jeho slov se postupu Česka, které se týká vyhoštění diplomatů, Rusko pouze zasměje. „Teď musí následovat naše silná reakce s podporou spojenců," přidal.

„Teď to teprve vyplouvá na světlo boží. Putin se také chystá otrávit nás Sputnikem, dostavět Dukovany tak, aby bouchly jako Černobyl, sestřelit Bukem pozůstatky našich aerolinií. Ještě před tím ruští agenti prchající z nedalekých Vrbětic otrávili Bečvu," pousmál se Václav N. Také on si za svůj sarkastický text vysloužil desítky zdvižených palců jako punc kvality.

Z citované diskuse

Anketa Souhlasíte s vypovězením 18 ruských diplomatů kvůli výbuchu ve Vrběticích? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 8417 lidí

„Další válečný štváč! Měl to být skandál, který měl Čechy otočit proti Rusku. Ale nakonec to bude skandál o tom, jak Češi dodávali zbraně a munici islámským teroristům v Sýrii na pokyn z USA. Zbraně z Vrbětic se dosud nachází v Sýrii a právě ruská GRU vede jmenné svodky na české občany a členy českých tajných služeb, kteří za touto operací dodávek od roku 2012 stály," uvedla s tím, že se tématu věnuje již třetím rokem.

„Jediná reálná hrozba pro ČR je ODS pod vaším vedením a navíc v uskupení s dalšími zhrzenými politickými dinosaury. A na tuto hrozbu ČR nepotřebuje pomoc ani jedné ze stejně postižených institucí," zmínil Roman J. „Fialu na rozdíl od Babiše a Hamáčka nikdo vydírat nemusí. Ten plní úkoly svědomitě a rád. O to více je třeba se ho bát," doplnil Martin R.

Přidal se tak na stranu mnoha uživatelů sociální sítě Facebook, kteří se předsedovi ODS velmi hlasitě postavili.

Psali jsme: Senátorka Němcová: Nákup vakcíny Sputnik, dostavba Dukovan a vlastizrada

Samotný Petr Fiala ani jeho početná skupina PR zaměstnanců ani jednou nereagovali. Negace přitom nekončí.

„No tak vzhledem k tomu, že je to sedm let starý incident, mi přijde přehnaný teď všechno hrotit a bubnovat rychle na poplach. Trochu s křížkem po funusu, ne?" zeptal se Josef Š. „Proč jste to vytáhli nyní po sedmi letech? Doteď to nikoho nezajímalo a nyní mi přijde, že ČR se snaží z nějakého nevysvětlitelného důvodu poštvat Rusko proti sobě?" ptal se Petr F.

„Fialo, ty profesore, Česko vyhostilo diplomaty dřív než Rusko. To ti asi uniklo, že?" poznamenal Michal G. „Tak těmhle komentářům fakt nerozumím. My je obviníme na základě nějakých důkazů a vyhostíme jim osmnáct diplomatů. Oni udělají to samé a hned tím potvrdí svůj přístup vůči nám. A co čekáte, pane Fialo? Že nám jen poděkují a nechají to být? Jak víte, že nejde o eskalaci tlaku ze strany USA kvůli Ukrajině?!" uzavřel Pavel K. žebříček nejrelevantnějších příspěvků pod statusem předsedy ODS.

„Fialo, ty máš hrozný žvásty, měl by ses na politiku vykašlat, nebo vaši prohnilou stranu, která rozkradla naši zemi, nebude už nikdo volit, budete jen pro smích," obává se ještě Václav O.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zbořil: Je to tu. Budeme válčit? ČT nám to nevyhraje Generál Pavel: Detailní důkazy se nedozvíme. Ale věříte Putinovi, nebo Koudelkovi? Petráš (BOS): Byla by to poslední válka Koruna Česká: K zapojení ruských tajných služeb do teroristického útoku ve Vrběticích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.