Předsedou Zelených je biolog a starosta Prahy 4 Petr Štěpánek

Funkce první místopředsedkyně se ujme Magdalena Davis, bioložka a manažerka v oblasti životního prostředí.

„Dnešní volbu vnímám jako návrat do politického středu. V dolní komoře je devět stran, ani jedna se životnímu prostředí nevěnuje. To je téma, které nám nikdo nemůže vzít,“ řekl Štěpánek.

Strana zelených je podle něj stranou se třemi pilíři, první je environmentální, druhý sociální, třetím pilířem je pak svoboda a demokracie. Zelení by měli svoji sílu obrátit navenek, ne být kakofonií stovek a tisíců hlasů, které si odporují. Strana nemá papouškovat průzkumy, ale jít za lidmi a zjistit, co je pálí, uvedl v kandidátském projevu Štěpánek.

„Piráti nebo ODS dokázali uchopit, co trápí voliče, díky tomu uspěli. Pokud budeme mít stejnou disciplínu, tak se za tři a půl roku přes pět procent přehoupneme,“ řekl Štěpánek.

Především potřebujeme představit naše stínové mluvčí

Navrhl, aby Zelení měli stínovou vládu, stínové mluvčí, kteří by témata schvalovaná vládou veřejně komentovala. Vznikne nejspíš do tří měsíců. Předsedu strany by podle něj propříště měly nominovat krajské konference.

„Máme připravené návrhy změn stanov, věci jako dnešní sjezd by trvaly polovinu času. Především potřebujeme představit naše stínové mluvčí, kteří rozumí věcem, jako je udržitelná energetika, jako je ochrana klimatu, dostupné bydlení,“ řekl Štěpánek.

Davis měla jednu protikandidátku. O pozici usilovala také spolupředsedkyně Zelených v Praze 3 Petra Jelínková. Irena Moudrá Wünschová funkci už neobhajovala.

Strana, která vznikla na sklonku roku 1989, ve sněmovních volbách vloni v říjnu získala 1,46 procenta, což ji připravilo o příspěvek od státu, nedostala se ani do sněmovny. Tam se dostala pouze v roce 2006. Zastoupení ale mají Zelení v senátu a na krajské a komunální úrovni. Po posledních volbách má strana dluh sedm až devět milionů korun.

„Máme jej krytý příjmy za krajské zastupitele a senátory. Už moji předchůdci redukovali velikost hlavní kanceláře, do dalších voleb můžeme s klidem vstoupit,“ řekl Štěpánek. Na sjezdu od členů v projevech například i zaznělo, že platí vyšší členské příspěvky.

