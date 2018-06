Premiér Babiš představí ministry po jednání Zemana s Pochem, uvedl Filip po dnešním jednání

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa počká s oznámením jmen nových ministrů na jednání prezidenta Miloše Zemana s kandidátem na ministra zahraničí Miroslavem Pochem (ČSSD). Filip to novinářům řekl po setkání s Babišem na Úřadu vlády. Předtím jednal Babiš s předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem, ani jeden z nich schůzku nekomentoval. Sociálnědemokratického nominanta Pocheho v příští vládě nechtějí prezident a KSČM.

Filip premiérovi zopakoval výhrady komunistů k práci ministra dopravy Dana Ťoka a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba za ANO), informovala ČTK.

Babiš podle Filipa řekl, že před schůzkou prezidenta s Pochem nebude o jménech ministrů mluvit. Předseda komunistů, kteří mají tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD, zopakoval, že jeho strana chce mít garanci předložení svých návrhů, které budou součástí vládního prohlášení, nejpozději šest měsíců před skončením volebního období.

Dodal, že Babišovi zopakoval výtky KSČM vůči Ťokovi a Vojtěchovi. „Pan premiér zastává stanovisko, že svou práci vykonávají dobře. To je jeho věcí, on nominuje. My jsme řekli, že budeme svá stanoviska říkat, ale tato naše stanoviska jsou stanoviska v konzultaci,“ řekl. Věří, že Babiš je zárukou, že ministr zdravotnictví bude postupovat v souladu s programovým prohlášením, tedy nebude se zvyšovat spoluúčast pacientů a nebudou se privatizovat zdravotnická zařízení.

Babiš si na dnešní večer domluvil i schůzku s Hamáčkem. Předseda sociální demokracie nechtěl před novináři, kteří na něj čekali v Poslanecké sněmovně, setkání komentovat. Jednání s Filipem a Hamáčkem původně Babiš svolal do Hrzánského paláce na Hradčany, kde má v době rekonstrukce části úřadu vlády kancelář. Když se o jednání dozvěděla média, byly schůzky přesunuty právě do Strakovy akademie. Setkání s novináři, kteří na něj čekali u jeho kanceláře ve Sněmovně, se Hamáček vyhnul. Jednání o sestavení vlády zatím nijak nekomentoval ani Babiš.

