Přes držku! Jiří Krampol o majoru Zemanovi, Miloši Zemanovi, Křečkovi a vtipech o Romech. Pozor, hrubé výrazy

Téměř hodinu a deset minut si moderátor Luboš Xaver Veselý povídal s hercem a dabérem Jiřím Krampolem. A témata byla skutečně různorodá, od Třiceti případů majora Zemana až po rasismus. Krampol potvrdil, že pro vyznamenání od prezidenta Zemana by si klidně přišel znovu. Pár slov ztratil také o Stanislavu Křečkovi a jeho věku. A prozradil, za co by jednomu konkrétnímu úředníkovi dal, jak se říká, přes držku.

Hned jako první zazněla z publika otázka na seriál „30 případů majora Zemana". Krampol uvedl, že na tuto otázku se ho už ptali v Blesku. „Mě se ten moderátor ptal, jestli se nestydím za to, že jsem hrál v Majoru Zemanovi. Tak já se nejenom nestydím, já jsem byl šťastnej, že jsem v tom hrál, protože to byl výbornej seriál. A on říkal: Víte, že to objednalo vnitro? Já povídám, tak když seděl na Hradě Husák, tak to těžko mohlo objednat Metro-Goldwyn-Mayer (americké filmové studio), to není dost dobře možný," popsal své interview Krampol.

Seriál hájil dál. „To byl profesionálně natočenej seriál, byly tam asi dva nebo tři díly, který byly poplatný době, to bylo opravdu blbý teda,“ prohlásil herec a dabér. A že byl poplatný době? „Co nebylo poplatný době?“ otázal se řečnicky Krampol. Také si pochvaloval spolupráci s reřisérem Vítem Olmerem.

Řeč přišla také na to, že se Krampol zastává seniorů. I zde měl herec příhodu, ovšem už ne tak vtipnou, jak se v Čechách se seniory zachází. „Sváťa Matyáš (herec z 30 případů majora Zemana – pozn. red.), bylo mu 90 let, a já nevím, kdo to vymyslel, ten kdo to vymyslel, ať se hluboce stydí, protože víš, co mu dali k těm devadesátinám? Nevím, která Praha mu to věnovala, tak ten úředník, kterej to vymyslel, ten ať se stydí, ať se stydí a jde se spláchnout na záchod, protože mu dali dvěstě korun slevu v lékárně. To mu dali k devadesátejm narozeninám. To dát mě, tak mu to hodim do ksichtu a dal bych mu asi pěstí normálně tomu úředníkovi. Protože takovou urážku...“ pokračoval Krampol a dodal, že balení Endiaronu stojí 190 korun. „Takže si považují devadesátiletýho herce za celoživotní práci na jeden Endiaron a ještě s 10 korun tuzérem,“ shrnul své rozhořčení.

S věkem nadnesl Xaver Veselý i komentáře ohledně věku Stanislava Křečka. Krampol že obecně není proto, aby vysoké funkce zastávali starci, ale o Křečkovi zas tak moc neví. „Jestli je zdravej a rozumí tomu, tak proč ne?“ dodal. V souvislosti s tím zmínil Xaver Veselý i podobné komentáře na adresu prezidenta Zeman, kde Krampol odtušil, že pokud mají dotyční výhrady, tak prostě neměli Miloše Zemana volit.

Přes Zemana se Krampol dostal k vyznamenání, které obdržel od prezidenta Zemana. „Jsem nevěřil, že je možný, že se najde v lidech tolik zloby a keců, i od kolegů, jako... Mě to připadalo, jako kdybych si to vyznamenání dal sám. Tak jsem ho dostal a co jsem měl dělat jako? Mě se ještě ten chlap z toho Blesku, když se mnou dělal ne rozhovor, ale výslech, ptal, jestli si myslím, že jsem si to zasloužil. Tak já nevim, co mu na to mám říct, já nevim, jestli si to zasloužim, tak mi to neměli dávat. Já jsem si o to neříkal.“ Pro ocenění by si prý klidně přišel znovu.

Na přetřes přišel i film Nahota na prodej od Víta Olmera, ve kterém hrál i kontroverzní podnikatel Ivan Jonák. Krampol zavzpomínal, jak se s ním potkal: „To byl těžkej exhíba. To nebyl špatnej člověk, to vůbec ne. To byl člověk, kterej zbohat v restituci a měl takový velkopanský choutky, předváděl se, že jezdil nahej v drahým autě po Praze, s krásnejma holkama.“

Krampol se také pozastavil nad tím, že na vtipy o své profesi si nejvíce stěžují učitelé, naopak kdo si nestěžuje, jsou údajně policisté, kteřího ještě zásobují novým materiálem. A kritizoval ty, kdo brojí proti vtipům s Romy. „Hned se ozve nějakej idiot, že je ten člověk rasista nebo nějaká xenofobie, vždyť to bůbec neni pravda,“ pravil Krampol a přidal historku o dvou Romech z Karlína, kteří přišli, řekli, že nejsou Romové, ale cikáni, a přišli zahrát na představení. „Oni si přáli, aby se o nich vyprávěli vtipy,“ dodal herec a kategoricky odmítl, že by se urazili.

