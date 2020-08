Přesně věděl, co dělá... Šídlo udeřil na Klause juniora. Toto je prý za jeho vtipem o romském žákovi

Dlouholetý novinář Jindřich Šídlo byl hostem Interview Plus Českého rozhlasu. Řešilo se téma rasismu. Šídlo si myslí, že nebylo náhodou, když Václav Klaus mladší sdílel na Den romského holokaustu vtip s romským žákem. „Mně to přišlo pozoruhodné, protože on jako bývalý pedagog si udělá na internetu před statisíci lidmi z jednoho kluka legraci, já nevím, jestli je ten kluk skutečný, možná že ano, možná že tu fotku viděl, já ale Václavu Klausovi tohle nevěřím,“ myslí si Šídlo. Prý se však doby změnily a téma rasismu je nyní jiné než v 90. letech.

reklama

Hostem Interview Plus na Českém rozhlase byl Jindřich Šídlo. Řešilo se téma rasistických komentářů, které se objevily na internetu po tom, co žhář v Bohumíně způsobil požár bytu, při kterém zemřelo celkem jedenáct lidí, z toho tři děti. Hlavně se řešil rasistický text serveru Vlastenecké noviny, který měl znevažovat oběti tragédie. Novináře Jindřicha Šídla na reakci politiků nic nepřekvapilo. „Myslím, že byla správná reakce ministra vnitra Hamáčka, který řekl, že zejména ten ohavný text Vlasteneckých novin, o kterých jste mluvil, bude policie vyšetřovat. On to nemá sice právo nikomu nařídit, ale byla tam vidět nějaká snaha, policie, ta na tom také myslím již dělá… Ne. Nepřekvapila mě, vlastně vzhledem k tomu, jaké reakce českých politiků projevy rasismu v posledních letech zase vyvolávají, tak mě to bohužel nepřekvapilo,“ otevřel téma Šídlo.

Anketa Podporujete mimořádnou dávku pro důchodce ve výši až 6 000 Kč, o které uvažuje vláda? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 2065 lidí

Šídlo by sice čekal větší reakci politiků na zmíněnou událost, avšak už je prý otrlý a nic nečeká. „Ve chvíli, kdy druhého srpna nestálo za to ani předsedovi vlády, ani prezidentovi republiky, ani většině politiků vzpomenout na památný den romského holokaustu, poté, co jsem všechno v poslední době slyšel od prezidenta Zemana na adresu Romů, poté, co místopředsedou sněmovny je stále ještě člověk, který zpochybňuje romský holokaust jako takový, tím myslím Tomia Okamuru, tak jak říkám, jsem ani neměl být z čeho zklamán,“ pověděl Šídlo.

Novinář prezidentu Zemanovi vyčetl to, že dva roky zpátky hrubě promluvil o tématu romské nezaměstnanosti. „Dokonce to tehdy říkal Richardu Samkovi z České televize, jako kdyby Richard Samko za to měl nějak nést odpovědnost,“ poznamenal Šídlo. Prý ten jeho výrok byl zcela v opačném směru než to, co říkali prezidenti Havel či Klaus.

„Na druhou stranu je pravda, že se některé věci změnily. Já jsem někdy v roce 1994 psal první článek o příběhu českých Romů za druhé světové války a narazili jsme tam na ten příběh s prasečákem na místě koncentračního tábora v Letech u Písku. Ten prasečák po téměř 25 letech diskuzí, což z dnešního pohledu je neuvěřitelné, z toho místa zmizí. Je pravda, že jsme se k tomu dopracovali přes větu Andreje Babiše před čtyřmi lety, ´kdo nepracoval, šup a byl tam´, což byla naprosto skandální věta, kterou on si naštěstí uvědomil, během krátké chvíle ji změnil a začal na odstranění toho symbolu systematicky pracovat,“ popsal Šídlo.

Fotogalerie: - U Rozhlasu 21. srpna

Psali jsme: Vraždění Romů: Čaputová mluví, vy mlčíte, kárá Šídlo. Pak přišel Zahradil

Poté se začal řešit vtip Václava Klause mladšího, který v den romského holokaustu zveřejnil příspěvek, ve kterém figuroval nevzdělatelný romský žák. „To byla náhoda?“ ptal se moderátor. „On říká, že ano. On řekl, že ho bral jen jako každého jiného žáka, což mně přišlo pozoruhodné, protože on jako bývalý pedagog si udělá na internetu před statisíci lidmi z jednoho kluka legraci, já nevím, jestli je ten kluk skutečný, možná že ano, možná že tu fotku viděl, já ale Václavu Klausovi tohle nevěřím. Pokud ano, tak má velmi významné mezery ve vzdělání, bylo to podle mě absolutně nevhodné a co mě pak ještě dorazilo bylo to, jak se k tomu pak stavěl, že to byl učitelský vtip, prázdniny se blíží ke konci druhého srpna, já se obávám, že Václav Klaus mladší v tomhle přesně věděl, co dělá a že to byl jeho aktuální souboj na dálku o stejnou voličskou skupinu s Tomiem Okamurou, který v minulosti nasadil laťku dost vysoko,“ myslí si Šídlo.

Poslední otevřenou rasistickou stranou prý byli sládkovi Republikáni, ti však ze sněmovny odešli v roce 1998. Ze sněmovny však prý vypadli ne kvůli vyspění společnosti, ale kvůli vnitřním problémům. „Část té rétoriky převzaly, ale civilizovanějším způsobem, a trochu kanalizovaly velké strany jako ODS, tak ČSSD. Pak se vrátil Tomio Okamura, který v roce 2013 ještě nebyl tím Okamurou dneška a v těch minulých volbách měl podporu kolem deseti procent. Jeho otevřený rasismus, tak to není jediný důvod. Oni jsou klasicky protestní strana, ale je zajímavé, že tahle rasová linka, nebo jak to nazvat, tak ta rozhodně není utlumovaná, naopak si myslím, že během těch let, nejen vůči Romům, byla zachovávaná, případně zesilována. Moje oblíbená v uvozovkách scéna byla, když jedna z poslankyň SPD protestovala vůči tomu, aby v reklamě na trdelník, což je prý typicky česká pochoutka, což asi uslyší rád Janek Rubeš, tak byla tmavá holčička,“ popsal Šídlo a poukázal na to, že stav soužití mezi Romy a majoritou obyvatel není nejlepší.

Anketa Měl by se omezit či zdanit odtok zisků nadnárodních firem z České republiky? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 16508 lidí

Poukázal i na historku z přelomu milénia. „Já si pamatuji, že v roce 2004 vyprávěl jeden čistý rasistický vtip nějaký významný populární umělec, já si už nepamatuji, kdo to byl, v mimořádně populárním pořadu Zlatá mříž a on tam řekl vtip, že přijde Rom do hospody a říká, dívá se na televizi a říká, jak hrají naši, a hospodský mu říká, že vaši tady nehrají. A já jsem o tom psal a šéf zábavy na Nově pan Resler mi říkal, že to je vtip, abych v tom nehledal nic jiného, tak já se ptal na to ještě tehdejšího generálního ředitele televize Nova Petra Dvořáka, dnešního ředitele České televize a on řekl, že to je absolutně neakceptovatelné a že se nic takového za něj již v televizi Nova neobjeví a myslím taky, že se neobjevilo. Mimochodem ten vtip měl velmi tragickou podstatu, protože takhle byl v roce 1998 po vítězství Čechů v Naganu a při té euforii vítězné napaden a vážně zraněn jeden romský chlapec na sídlišti v Brně, který v hospodě chtěl slavit naše vítězství nad Sovětským svazem… tedy nad Ruskem, prostě vítězství na olympiádě,“ přeřekl se Šídlo během vyprávění.

Projevům rasismu ve veřejném prostoru však prý velmi pomohly sociální sítě. Za normálních okolností bychom se prý o Vlasteneckých novinách vůbec nebavili, protože by je nikdo neznal. Prý je správné, když policie stíhá ty lidi, kteří jsou na sociálních sítích rasističtí. „Na druhou stranu se obávám, že je to předem prohraný boj,“ doplnil Šídlo.

Fotogalerie: - V krizi vás ochráníme

Psali jsme: Jindřich Šídlo vytáhl 30 let stará slova Miloše Zemana o roku 1945. Mnozí budou zírat

Novinář přiznal, že se snaží přemýšlet o těchto věcech jako příslušník menšiny, jaké to je. Prý máme v Česku problém, že o tom velké soudy vynášejí lidé, kteří s tím nemají osobní zkušenost. „Celá debata česká o cancel culture a věcech jako Black Lives Matter, protože k ní nejvíc mluví prostě bílí muži středního věku, což není úplně nejobjektivnější a nejpřesnější pohled na světě, takže ano, já se samozřejmě obávám, že ta atmosféra trochu houstne a co mi na tom vadí a co máme právo žádat po svých politicích, aby k tomu prostě nepřispívali a pokud se něco takového stane, aby konali, tak jak konat mají, to znamená, aby o tom mluvili jasně a nepodporovali to,“ uzavřel téma Jindřich Šídlo.

Psali jsme: „Špína." Ovčáček v kostele: Válka dál vtahuje ČT. I předního umělce „Jsem v osobním bankrotu a exekutor na mne nemůže!" Omyl. Může Pracovat, ne žvanit! hubuje vládu ústecký šéf TOP 09. Chce dálnici, vše se zdržuje „Lásku si nekoupíš, Lásku volíš." Senátor vytvořil VIDEO. Byl dojatý



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.