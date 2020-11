Přestěhuje se Babiš do věznice? Ať jde také na IQ testy, navrhuje poslanec, kterého si premiér vzal do úst

Čtvrteční interpelace v Poslanecké sněmovně mají bouřlivou dohru. Poté, co se premiér Andrej Babiš ostře ohradil proti tvrdé kritice poslance Stanislava Blahy z ODS, který již delší dobu nepřímo obviňuje chemičku z koncertu Agrofert z nedávného úhynu ryb v Bečvě, se bitva přesunula na sociální sítě. Tam opoziční poslanec přijal premiérovu výzvu, aby zašel na IQ testy, ale pouze za předpokladu, že na tyto testy půjde i předseda vlády. Prý to bude v národním zájmu.

reklama

„Novináři se mě ptají, jestli budu chtít po Babišovi za ten IQ test omluvu. Ani náhodou. Na co omluvu od člověka, kterého si nemůžu vážit? Já na ten IQ test klidně půjdu. Ale pod jednou podmínkou: Andrej Babiš půjde se mnou, protože po tom, co předvádí, je to snad v národním zájmu,“ napsal občanský demokrat Stanislav Blaha.

O hádce mezi Babišem a Blahou jsme psali již odpoledne. O co šlo? Blaha se ve Sněmovně ostře opřel do vyšetřování ekologické katastrofy na řece Bečvě, do které zatím neznámý pachatel vypustil velké množství smrtelně jedovatého kyanidu. Ten způsobil historicky největší úhyn ryb v novodobých dějinách naší země. Poslanec Blaha se netají tím, že za podle jeho slov pomalým vyšetřováním celého případu může být snaha vládních představitelů zamést stopy a případně zamaskovat možné pochybení chemičky z koncernu Agrofert, společnosti Deza Valašské Meziříčí, která sídlí nedaleko místa, kde došlo k úhynu ryb.

„Na klíčové analýze vzorků z Bečvy (kterých mělo být ještě před týdnem 60, teď jich je podle premiéra sto) pracuje jeden člověk (předtím to bylo 21 laboratoří), který má prý snad covid a termín na vyhotovení 20. 12. 2020 (tři měsíce od havárie). Mně to přijde celé prostě absurdní. Ta odpověď nedává žádný smysl a je z ní cítit jen vztek,“ komentoval vyšetřování havárie Stanislav Blaha.

Ing. Stanislav Blaha ODS

Tento profil není poslancem aktivně využíván

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Andrej Babiš si to však nenechal líbit. „Fakt je mi vás líto, myslel jsem, že už konečně změníte program. Fakt nemáte jiný program než Agrofert nebo Babiše? Bylo by dobré, kdybyste bez důkazů nikoho neobviňoval,“ řekl ve Sněmovně Babiš. A přihodil ještě něco, co se poslance Blahy, který je zároveň již druhé funkční období starostou Uherského Hradiště, muselo dotknout.

„Chci vám říct, že tu vaši věznici, se kterou jste neschopný něco udělat, dáváme do pořádku,“ řekl premiér a narážel tím na to, že se stát po šedesáti letech chátrání bývalé totalitní věznice rozhoupal k její rekonstrukci a proměně v sídlo tamního soudu. Podle známých plánů by zde mělo vzniknout také muzeum totality, které by připomínalo mučení politických vězňů, kterými se věznice v Uherském Hradišti nechvalně proslavila.

Reakce starosty a poslance Blahy? „Babiš řekl, že opravuje hradišťskou věznici. Tu vytahuje pokaždé, když mě vidí, bez ohledu na to, o čem je řeč. Začínám mít pocit, že se tam snad přestěhuje, až skončí jako premiér,“ udeřil na sociální síti Blaha.

Tehdy ještě ministr financí Andrej Babiš (ANO) a starosta Uherského Hradiště a dnes také poslanec Stanislav Blaha (ODS)



Psali jsme: Blaha (ODS): Od události je to už deset dní a pořád nevíme, kdo ji způsobil

Blaha (ODS): Havlíček dopravu nestíhá, měl by rezignovat

Blaha (ODS): Mám pocit, že u ANO praktikují systém "Rozkaz, šéfe"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.