Převrhl se sud a vyvalila se špína a závist. Politolog se obává, že tradiční média budou stejně důvěryhodná, jako kdysi Rudé právo

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zeman hodnotí publicista a politolog Vlastimil Podracký jako vyrovnané a realistické. Přestože podle něj prezident řekl potřebné věci, mnohé říci zapomněl, jeho projev proto o pár informací doplnil. „Charakter tohoto roku by se dal například vystihnout i tak, že to byl rok štvavých kampaní a rétorické nenávisti,“ uvedl politolog.

Hned v úvodu Podracký upozornil na to, že celý rok se nemluvilo o ničem jiném než o kauzách. „Výsledek voleb znamená další odklon od starých politických stran vyjma ODS. Volbou obviněného Babiše prokázali občané nejen to, že nevěří starým politickým stranám ani policii. To je velmi znepokojující jev,“ řekl Podracký a dodal, že staří politici dokázali otrávit lidi tak, že už ničemu nevěří,

Ekonomové hodnotí minulý rok sice dobře, ale je málo pracovních sil, což je důsledkem poklesu porodnosti v devadesátých letech. „Měli bychom urychleně přijmout zahraniční dělníky, nebo nám podniky odejdou do zahraničí a přestanou tady platit daně. To se kvůli politice ČSSD nedělo a doufám, že to nynější vláda udělá,“ dodal ve svém komentáři na serveru Neviditelnýpes.lidovky.cz.

Co však politologa nejvíce znepokojuje je to, jak se dnešní politici odstřelují pomocí obvinění a soudů. „Je to jako když se chicagští mafiáni odstřelovali ve třicátých letech. Na všechny dojde a něco se vyškrábe, podá se trestní oznámení a potom se táhne pět let soudů až ke konečnému osvobození,“ řekl.

Čím více člověk podniká nebo dělá politiku, tím více je prý napadnutelný. „Minulý rok prohloubil do nebývalé míry kulturu obviňování, lhaní, štvaní, propagandy, nenávisti, závisti, prostě se vylila tato špína, jako by se s ní převrhl sud,“ uvedl a dodal, že lidé obvykle potrestají spíše štváče než obviněného.

Celý článek ZDE

V uplynulém roce se objevil i strach, že lidé začnou myslet vlastním rozumem, když budou mít k disposici nějaké nezávislé sdělovací prostředky nebo sdělení z druhé strany. „Proto je kampaň proti ruským webům, přestože vůbec nevíme, že by byly ruské, ale ony přece musí být ruské, když hlásají něco jiného než my. Pomalu se blíží ‚efekt rádia Svobodná Evropa‘. Lidé už dnešnímu ‚Rudému právu‘ věřit nebudou, ale o to víc budou věřit internetovým webům, které hned rozeznají podle obsahu, zvláště když jim je různé organizace uvedou do seznamu,“ řekl.

Dále vyjádřil svůj názor i ke kampani „MeToo“, která je podle jeho názoru typická pro dnešní Ameriku, ale u nás k tomu nejsou lidé naladěni. „Vidíme, že skandalizace se moc nedaří ani v případě Babiše a že skandalizovaný člověk ještě získá na popularitě. V tomto případě díky za to, že jsme jiní,“ uvedl a dodal, že sexuální obtěžování bylo vždy – kdyby nebylo, mnoho hereček by nebylo tam, kde bylo, mnoho sekretářek by nebylo na svých místech.

Výhledy do nového roku podle svých slov Podracký sdílí s prezidentem Milošem Zemanem, přesto by ale připomněl některé zásadní věci, jako je třeba to, že nesmíme předat rozhodování o našich věcech cizincům, ani EU, zvláště ve vnitřní politice, protože tím se snižuje rozhodování našich občanů a slábne demokracie. „Musíme také zajistit dostatečný počet dětí, budoucích občanů, abychom nemuseli v budoucnosti přijímat velké množství imigrantů a zajistili si prosperitu. A je potřeba zabránit vytvoření menšiny nepřizpůsobivých migrantů,“ uzavřel.

Psali jsme: Tradiční novoroční oběd prezidenta republiky s předsedou vlády Novoroční oběd Zemana s Babišem bude v úterý, přijdou i manželky VIDEO Zeman vypustil démony. Je to nemocný člověk, kdo to nevidí, je slepý, varuje novinář Klíma Zeman nechystá volební klip. Všichni ostatní uchazeči je mít budou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab