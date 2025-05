Sepsáno, spočítáno. Bobošíková rozkryla zlevnění českých potravin

Paní Bobošíková, proč zrovna teď přicházíte s návrhem na nulovou DPH na potraviny?

Protože je to nezbytné. V České republice rostly ceny potravin třetím nejvyšším tempem v celé Evropské unii. Data Eurostatu mluví jasně: meziroční nárůst přes 6 %, zatímco unijní průměr je zhruba poloviční. Jenže to není statistika – to je realita, kterou lidé cítí den co den. Rodiny si nemohou dovolit kvalitní jídlo, senioři nahrazují čerstvé potraviny levnými náhražkami. Nulová DPH je férový způsob, jak lidem okamžitě ulevit, bez složitých systémů a bez dotací.

Co přesně navrhujete? Na co by se nulová DPH vztahovala?

Náš návrh je jasný: nulová DPH na základní potraviny českého původu, které splňují podmínky zdravé výživy. Nejde o plané sliby. Vymezujeme se zákonně – podle zákona o potravinách a podle vyhlášky o zdravé výživě. Chceme, aby lidé měli přístup k potravinám jako je chléb, máslo, mléko, vejce, jablka, brambory, vepřová pečeně nebo tvaroh, pokud jsou vyrobeny v České republice a splňují zdravotní parametry.

Někteří budou namítat, že je to nereálné nebo populistické. Co na to říkáte?

Naopak. Je to naprosto realistické a opřené o platnou evropskou legislativu. Od roku 2022 mohou členské státy uvalit nulovou sazbu DPH na potraviny. A víte, co s tím udělala česká vláda? Zavedla nulovou DPH na knihy. Vláda mohla tři roky pomáhat lidem u jídla, ale místo toho se rozhodla řešit, co máme číst. To není vtip – to je realita.

Jak zajistíte, aby obchodníci nespolkli tu úlevu pro sebe?

Tohle jsme si samozřejmě spočítali. Český statistický úřad už může a umí sbírat scannerová data přímo z pokladen. Ví, kolik stojí máslo v každém řetězci, kdekoliv v republice. Stačí tato data zpřístupnit veřejnosti. A my navrhujeme, aby vznikl tzv. cenový semafor. Ne podle dojmů, ale podle čísel. Mimochodem, když už máme na Úřadu vlády odbor strategické komunikace, který vydává kartičky o tom, že nás v roce 1945 neosvobodila Rudá armáda, ale začala nás okupovat – tak věřím, že pan plukovník Foltýn by mohl jednou udělat něco užitečného. Třeba kontrolovat, jestli se chleba opravdu zlevnil.

Jak velkého efektu by si lidé všimli na své peněžence?

Spočítali jsme to. Kdyby se tato změna zavedla před třemi lety, jak to evropská směrnice umožňuje, tak by čtyřčlenná domácnost ušetřila 36 tisíc korun jen na osmi základních položkách. Jednočlenná domácnost 9 tisíc. A to je jen začátek. V obchodech je kolem 250 druhů potravin, které splňují podmínky českého původu a zdravého složení. Podle EAN kódů to může být až 2000 výrobků.

Proč kladete důraz na to, že se jedná o zdravé potraviny českého původu?

Protože chceme, aby lidé věděli, co jedí a komu za to platí. Nechceme omezovat dovoz – ale chceme dát výhodu kvalitnímu domácímu výrobci. Je nepřijatelné, že český výrobce dostane třeba jen 25 % z koncové ceny a zbytek si nechají řetězce. A stát si ještě vezme daň z celé té částky – tedy i z marže. Tohle musí skončit.

Někteří říkají, že je to daňová daň za chudobu. Souhlasíte s tím?

Ano, přesně to říkáme i my. Daň z kvalitního českého jídla je daň za chudobu. My tu daň rušíme. Nechceme přerozdělovat, nechceme vytvářet nové úřady. Jen chceme, aby lidé měli levnější máslo, chléb nebo vejce – bez přirážky státu.

Myslíte, že se na to dají přesvědčit i ostatní politické strany?

O to nám ani nejde. Nečekáme, že se přidají, když na to nepřišly samy. Ale pokud ano, budeme rádi. Hlavní je, že s tím návrhem přicházíme jako první, máme ho připravený do paragrafového znění a můžeme ho podat hned po volbách. A já věřím, že lidé si pamatují, kdo jim nabídl chleba bez daně. Ne marketing, ale řešení.