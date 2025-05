Fiala: „Teď jde o všechno.“ Lidé se smějí, ani u vlastních nepochodil

V úterý 13. května zahájila koalice SPOLU předvolební tour „Teď jde o všechno“ před Masarykovým nádražím v Praze. Před nádražím se sešli představitelé všech tří koaličních stran, premiér Fiala ve svém projevu varoval před populismem, extremismem a odmítl zbytečné kompromisy v oblasti bezpečnosti.

Na sociální síti X pak Fiala uvedl, že se s koalicí SPOLU během kampaně vydá po celé zemi, aby oslovil nejen podporovatele, ale i zklamané nebo kritické voliče. „Chceme co nejvíce lidí přesvědčit o tom, že je řada rozumných důvodů k tomu, aby koalice SPOLU dostala šanci dotáhnout do úspěšného konce svoji rozdělanou práci,“ napsal Fiala na X, načež v sérii několika krátkých příspěvků objasnil, o co přesně v nadcházejících volbách půjde.

„Letos půjde o všechno!“ uvedl Fiala, že půjde jak o budoucí bezpečnost České republiky, tak o prosperitu země, ale také „o peníze každého z vás“.

Premiérova „velká prohlášení“ i jejich četnost se však setkaly s kritikou některých novinářů i odborníků.

„Prosím vás, nevíte někdo, o co letos všechno půjde a kdo sežral ten brněnský kokain primátorky?“ ptala se například na Facebooku editorka webu Expres.cz Barbora Koukalová, pravděpodobně poukazujíc na počet příspěvků a rychlost, s jakou byly za sebou na platformu přidány.

„Dobrý den, pane premiére, když půjde o všechno, je jasné, že půjde i o demokracii, bezpečnost, prosperitu, slanost rohlíků, životnost pneumatik a mnoho dalších věcí. Nemusíte to ‚všechno‘ vypisovat jednotlivě,“ vzkázal premiérovi i uživatel X Jiří.

Politolog Jaroslav Bílek se pak pozastavil nad vyprázdněností Fialova hesla. „V těchto volbách opravdu může ‚jít o všechno‘. Bohužel se tu to heslo používalo tak dlouho, že dnes působí hrozně prázdně,“ uvedl na X.

Podobně se vyjádřila také novinářka Apolena Rychlíková. „Posledních několik parlamentních voleb tu pokaždé byla hesla, že jde o všechno a hraje se o demokracii. Jakkoliv si myslím, že letos to skutečně je poměrně vážné, tak mimo jiné dojíždíme na inflaci těchto ‚velkých prohlášení‘, která pak působí jen prázdně a směšně,“ napsala Rychlíková na X s tím, že podobná vyjádření, jaké pronesl Fiala při zahájení kampaně, působí čím dál tím více trapně a prázdně – zejména pokud vláda během svého funkčního období podle ní selhává a málo koná.

„Být odvážný slovy v předvolební kampani je super – to zvládne každý. Normálně vládnout a dělat politiku, to je už jiná disciplína. ODS samozřejmě vsází na to první, protože co má taky dělat,“ napsala Rychlíková s tím, že Fialova rétorika může vést jen k prohloubení obav obyvatel v to, že Fialova vláda zmanipuluje volby.

Novinář a komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk se pak na X pokusil vylepšit volební heslo koalice SPOLU, ale i hnutí ANO, aby byla více „přesná a upřímná“. Honzejk přišel s inovativním řešením, pouze dodal zájmena.

Slogan hnutí ANO by tak podle něj měl znít: „Za nás nám bylo líp!“

Heslo SPOLU by vypadalo takto: „Teď nám jde o všechno!“

Myslím, že aby byla volební hesla přesná a upřímná, stačilo by do nich doplnit zájmena.

ANO: "Za nás nám bylo líp!"

Proti předvolebním heslům koalice SPOLU typu „Teď jde o všechno“, „demokracie je v ohrožení“ nebo „Doleva, nebo s Klausem“ se vymezil také sociolog Vojtěch Bednář – údajně dlouholetý volič ODS.

„V ohrožení není nic. Když bude po volbách pokračovat nějaká forma současné vlády, nezmění se nic zásadního oproti tomu, když bude vládnout ANO,“ uvedl na X s tím, že by naopak uvítal, kdyby se dvě největší strany, tedy ODS a ANO, dokázaly dohodnout na společných prioritách a usilovaly o „vyšší společné dobro“.

I když jsem dlouholetý volič ODS, zásadně nesouhlasím s výkřiky typu "Teď jde o všechno", "Doleva, nebo s Klausem" nebo dokonce "demokracie je v ohrožení".

„Jako bývalý dlouholetý volič ODS říkám: levicový slepenec SPOLU nikdy!“ vymezil se vůči koalici SPOLU i další uživatel na X.

Další uživatel X zase přirovnal Fialova hesla k manipulativní taktice, kterou používají podvodníci na internetu, kteří se vydávají za technickou podporu Microsoftu – ti také tvrdí, že jste v ohrožení, a nabízejí záchranu, jen abyste jim umožnili přístup k vašemu zařízení.

„Nemyslete, jste v nebezpečí, my vás zachráníme,“ shrnul jednou větou, jak vnímá taktiku podvodníků i zvučná hesla premiéra Petra Fialy.

Teď jde o všechno

Letos pujde o budoucí bezpečnost

Teď není čas váhat



Nemyslete, jste v nebezpečí, my vás zachráníme.



