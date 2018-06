Prezident Zeman připomněl nepěknou minulost Miroslava Pocheho

Anketa Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských Němců z ČSR po roce 1945? Je 95% Není 5% hlasovalo: 6200 lidí

Éra červených trenek nedávno opět ožila. Miloš Zeman červené trenýrky v polovině června spálil na otevřeném ohni během mimořádného brífinku v Lumbeho zahradě v areálu Pražského hradu. „Politika se nedělá spodním prádlem, ale dialogem,“ okomentoval svůj krok prezident.

Jedno z dalších aktuálních témat minulého týdne byl zásah policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na pražském magistrátu. Důvodem je vyšetřování grantové komise, která měla na starosti sport a tělovýchovu. Podle prezidenta subjektivní rozhodování o tom, zda tomu dát, či nedat dotaci, není příliš příznivé řešení. Lidé mají možnost rozhodnout, kdo dostane dotaci a kdo ne.

Nebylo by lepší vynechat mezičlánek státu, zajímá moderátora. Podle prezidenta by bylo rozumné, kdyby existovala nějaká vrcholná organizace, která již existuje v podobě České unie sportu, tak aby v jejím vlastnictví mohla být Sazka či případně jiné.

Další téma, které rezonuje ve společnosti, tedy že Robert Pelikán, ministr spravedlnosti v demisi, se vzdal poslaneckého mandátu a jeho vládní dny jsou pomalu také sečteny. „Dobrými úmysly je dlážděna cesta do pekla,“ okomentoval situaci Zeman a dodal, že by nebylo správné do něho při jeho odchodu „kopat“. Současně ale připomněl, že jeho hlavní úkol byl zákon o státním zastupitelství a ten nesplnil.

Vláda chce finančně podpořit výstavbu bytů pro mladé rodiny a seniory, chystá i změny zákonů. Podle prezidenta je to v naprostém pořádku v případě, že jde o podporu mladým lidem. Pokud by nešlo o podporu lidem středního věku, tak to by příliš pozitivně prezident nehodnotil.

Ustanovení vlády je již celých osm měsíců žhavé politické téma. „Je velmi pravděpodobné, že vláda bude až začátkem července,“ připustil Zeman. „Tím pádem jste zvítězil o pouhých 11 dnů,“ pokračoval prezident. Zeman se s moderátorem totiž vsadil o láhev slivovice, že vláda s důvěrou bude ustavena do konce června. Prezident žertovně dodal, že na příští setkání láhev slivovice přinese.

Prezident Miloš Zeman v pátek přijme na zámku v Lánech europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kandidáta na ministra zahraničí. „Počkejme na zítřek a uvidíme,“ okomentoval nadcházející setkání Zeman. Vzhledem k tomu, že chová podle svých slov k TV Barrandov značné sympatie, prozradil k tématu více. Připomněl zejména slova Jakuba Michálka z Pirátů. Ten prohlásil, že pan Poche je součástí korupčního prostředí na pražské radnici. „Není důvod mu nevěřit,“ okomentoval tvrzení Zeman a dodal, že to je něco, co panu Pochemu samozřejmě přitěžuje.

Závěr patřil zahraničnímu bloku. O rozruch na zahraniční scéně se postarala německá kancléřka. Pro poválečné vyhnání Němců nebylo žádné ospravedlnění, řekla Angela Merkelová. Zeman znovu zopakoval, že s tím hluboce nesouhlasí, a připomněl, že takové výroky mohou narušit vzájemné vztahy.

