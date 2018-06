Vladimír Pelc: Hradní pábení pábitele M. Z.

Novináři nepíší pravdu, a to nejen o prezidentovi. No zkrátka lžou. A tak si z nich M. Zeman občas vystřelí, udělá srandu. Rád pábí. Pábitelství je koření, které našemu životu dodává příchuť, chtění a šmrnc. Je to životní medicína. Jinak by byl život bez chuti. Pábitelství je oslavou člověka, jeho běžného života. Je v něm humor, nadsázka, nadhled člověka. A vychází z životních zkušeností. A z moudrosti. Každý k němu nedospěje. I proto byl M. Z. občany prezidentem zvolen. Většina politiků takový dar nemá. Ostatně dovedete si představit, že a jak sranduje takový M. Topolánek, P. Fiala a podobní. To bychom se opravdu smíchy neudrželi.

Pábitel dělá i věci, které tzv. rozumný člověk někdy považuje za nerozumné. Proto je správný pábitel někdy nepochopen. Bylo by proto dobré, kdyby novináři přestali prudit a začali seriózně psát a politická chátra zejm. z pravicového uskupení nevypouštěla do veřejného prostoru kila informačního trusu a spíše se snažila smysl pábení hradního pábitele pochopit. Nebo, když už jim není z hůry dáno, se o to alespoň snažit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele