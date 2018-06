Spálené trenky? Pletete se, novináři. Se Zemanovou akcí to prý bylo celé jinak

„A před x lety mi říká Langer: Pospíšil? Tak to je velká kurva. Za tři týdny mi říká Dimun: Pospíšil je nevětší kurva ze všech. Oběma jsem to samozřejmě odkejval a říkám si: hmm. A když jsem po pěti letech potkal Pospíšila, tak mu to říkám a říkám, člověče, já tě sice neznám, ale když se takoví lidi shodli na tom, že jsi kurva, hned mě napadlo, jestli náhodou nejsi dobrej člověk,“ poznamenal s úsměvem Horák.

Poslední historka a tohle budu už promazávat - 15 min time. Jak víte, prošel jsem celou politickou scénou. A před x lety mi říká Langer: Pospíšil? Tak to je velká kurva. Za tři týdny mi říká Dimun: Pospíšil je nevětší kurva ze všech. Oběma jsem to samozřejmě odkejval a říkám si: hm. A když jsem po pěti letech potkal Pospíšila, tak mu to říkám a řikám člověče, já tě sice neznám, ale když se takoví lidi shodli na tom že jsi kurva, hned mě napadlo, jestli náhodou nejsi dobrej člověk.

TRENÝRKY - VELKÁ OSLAVA TOHO, JAK UŽ VÁS NIKDO NEPOTŘEBUJE

Bratři a sestry, ptáte se mě v těchto dnech, co se vlastně děje. Novináři se domnívají, že trenýrky měly něco zamaskovat. Pravda je smutnější - je to tak, že spálení trenýrek byla velká oslava. Oslava toho, že nic už se před nikým maskovat nebude. Protože už jsme všichni tak nedůležití, že maskování není nutno. Oslava toho, jak jste konečně zbyteční.

Když jsem viděl tu scénku poprvé, říkal jsem si - to je borec, protože kdybych měl vymyslet, co jako prezident provedu nejvíc slabomyslného, tohle by mě nenapadlo. A já k Zemanovi mám hezký vztah jako k postavě ve své knížce, já už tohle co pozoruju vlastně ani moc za realitu nepovažuju.

Prezident západní demokratické země si pozve sto novinářů, spálí před nima trenýrky a řekne jim "Je mi líto, že z vás dělám blbečky..." Je to realita? Nebo není? Spíš myslím, že to je zábavná fikce. Když za mnou někdo přijde a řekne že tohle dělá, řeknu mu - ale to si děláš legraci :D

Takže jak říkám - velký borec, velký performer, dělá legraci. Pak jsem se ještě nějakou dobu bavil, když jsem četl všechny ty podrážděné komentáře v tisku. To je tak chybná reakce - všechny ty analýzy, co "kouř z trenek zastírá". Nezastírá nic. Oni totiž už nic zastírat nepotřebují. A o tom to pálení bylo.

O dostavbě Temelína jsou dohodnutí už dávno, vždyť to je ten kšeft snů o který jde, ten pořádnej, ze kterýho budou desítky miliard, když ta poslední akce v Kyrgyzstánu dopadla tak komicky. Myslíte si vážně, že k tomu, aby se dohodli, to potřebují maskovat pálením trenýrek?

Nepotřebují ani nijak odvádět pozornost od sestavení vlády - při vší úctě k lidem, co chodí na demonstrace. Pár tisíc lidí sem, pár tisíc tam - myslíte si vážně, že tohle potřebují maskovat pálením trenýrek?

Jediný, co se stalo, je, že dědkovi potom, co kšeft dohodli a už to vypadá sakra reálně, tak vystoupaly endorfiny do hlavy, že si řekl, že to nějak oslaví. Normální člověk to zapije, nebo si pozve kurvy - zkrátka něco lidskýho jako fotbalisti - ale to je pro mistra Zemana málo. "Spálíme ty trenýrky", povídá. A Jirka Ovčáček, kterýho mám taky rád, protože to je taky postava z mý knížky, tak hlesne jen: "Skvělý nápad, pane prezidente!" A už to chystaj, volaj hasiče, vypouštějí fámy že se dcera vdává, píšou novinářům, ti chystají kamery a rychle běží na Hrad...

Oslava toho, že už jsem svobodný, oslava toho, že už před těmi blbečky vážně nemusím nic hrát! A ti blbečci jsou nejen novináři, ale komplet všichni vy lidi od chvíle kdy jsem se narodil a pořád do mě někdo vrtal - Miloš Zeman se tak na sklonku své dráhy konečně k tomu Schopenhauerovi prodral a začíná to provozovat - a toho si vážím - i vtipným performativním stylem.

Já mám humor rád a lidem, kteří se vidí v Schopenhauerovi rozumím - byť jsem se z toho klinče se štěstím vysmekl. A proto mě ta oslava bavila. Ale jedna věc mi tu zábavu pak bohužel zkazila velmi. Když jsem si večer pustil to video z pálení poprvý i se zvukem. A tady cítím problém. Protože když jsem Miloše Zemana poslouchal, jakým tónem tam mluví - tak ono to vůbec od něj jako vtip nevyznělo. On to o těch blbečcích a všechno říkal s nenávistí. Fakt to z něj teklo jak taková ta lepkavá sračka z vylitý baterie. A to mě mrzí.

Nepamatuju si už, jestli to byl Hašek nebo Hrabal, ale jeden z mejch oblíbenejch autorů popsal takovýho starýho dědečka, co dožíval v nemocnici a ke stáru měl jedinou zábavu, totiž že počkal, až mu sestry převlečou čistou postel, peřiny i prostěradla - a pak se do toho s rozkoší vydělal. A moc ho těšilo, jak mu všichni nadávají, protože věděl, že tu postel zase převlečou znova.

