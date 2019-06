Prezident Zeman řekne, zda bude Šmarda ministrem, až po jednání s Hamáčkem

Šmarda by měl nahradit sociálního demokrata Antonína Staňka, který podal demisi po protestech v kulturní obci. Zeman jeho rezignaci odmítl přijmout a premiéru Andreji Babišovi doporučil, aby počkal na prověřování Staňkem podaných trestních oznámení.

Návrh na ministrovo odvolání poté prezidentovi poslal premiér. Podle ústavy musí Zeman takovému požadavku vyhovět. Zeman se ale opírá o argument, že ústava mu nestanoví termín, dokdy tak musí učinit, přestože ústavní právníci se shodují, že prezident má v takových případech konat bez zbytečného odkladu.

ČSSD zvažuje, že v případě dalšího otálení prezidenta se jmenováním nového ministra kultury požádá premiéra, aby podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.

Hamáček chce ale také nejprve s prezidentem jednat, současně ČSSD trvá na tom, že situaci je nutné vyřešit do neděle tohoto týdne. Místopředseda sociálních demokratů Ondřej Veselý novinářům v souvislosti s dnešním zasedáním klubu řekl, že se poslanci domluvili na písemné žádosti o podání žaloby. To ale Hamáček popřel. S prezidentem domlouvá schůzku. Podle kuloárových informací by se setkání Hamáčka se Zemanem mělo odehrát do pátku. Zeman ve čtvrtek ukončí návštěvu Vysočiny a v kraji pak zahájí svou několikadenní dovolenou v Novém Veselí.

