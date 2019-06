Příčina Bursík. Zeman mluvil ve fabrice. A když se ho dělník ptal na kůrovce, spustil

Vzhledem k tomu, že setkání se konalo v prostorách továrny v pracovní době, zahájil prezident poznámkou, že věří, že vedení firmy nepošle na Hrad fakturu za ušlý zisk. „Jsem velmi rád, že jsem s lidmi, kteří pracují v podniku, na který mohou být hrdí,“ pozdravil pak zaměstnance firmy, která mimo jiné dostala cenu za společenskou odpovědnost.

Jako tradičně se zajímal u vedení firmy o mzdy zaměstnanců a byl spokojen, že během posledních pěti let stoupla průměrná mzda z 22 na 28 tisíc.

Pak poučil ředitele společnosti, ať nemluví o zaměstnancích, ale jako Baťa o „spolupracovnících“, za což si od shromážděných pracovníků vysloužil aplaus.

V odpovědi na první dotaz prezident slíbil, že o letošní dovolené zůstane věrný Vysočině a vrcholem bude obvyklá plavba po rybníce na nafukovacím člunu. „A kdybych se náhodou utopil, vzpomínejte na mě v dobrém,“ zavtipkoval.

Pracovník, který rád běhá po lesích, se ptal na kůrovec. „To je strašný. My ho vidíme všude, kde běháme, tak bych chtěl vědět vás názor, co s tím můžeme dělat“.

„Už jsem říkal několikrát, že než začneme navrhovat řešení, musíme jeprve pojmenovat příčiny. „A příčina se jmenuje Martin Bursík,“ uvedl. Bývalý ministr životního prostředí podle prezidenta proslul výrokem, že je přítelem kůrovce.

Prezident doporučil „moudrost našich předků“, kteří by napadené stromy pokáceli a odvezli.

„Říkají mi čínský agent. Taky ruský agent, nebo izraelský agent. Člověk ani není, čí agent vlastně je,“ pokračoval prezident.

Pak vysvětloval, že „Čína, to je taková malinkatá zemička na východě s miliardou obyvatel“. A Číňané podle něj mají o české dřevo zájem a nabízejí za něj slušnou cenu. „Takže to odvezeme Číňanům. To je výborný byznys,“ jásal moderátor Škorpil.

Jednu z pracovnic pak zajímalo, co se prezidentovi v továrně líbilo a jakou „trubičku“ z produkce by si rád odvezl. „Pokud jde o trubičky, tak preferuji kremrole s náplní z dobrého sněhu,“ pobavil prezident.

Další dotaz zněl, zda už se našel článek Ferdinanda Peroutky o gentlemanu Hitlerovi. „Bohužel se ještě nenašel a je mi to záhadou,“ zalitoval prezident, a zdůraznil, že stále platí odměna sto tisíc korun pro toho, kdo jej najde.

„Našly se ale jiné články tohoto autora, které byly publikované“. Zmínil například Peroutkův text Češi, Němci a Židé, který soudce soudící žalobu Peroutkovy vnučky přímo označil za „antisemitský“. A nebo článek „Dynamický život“, který Peroutka věnoval Adolfu Hitlerovi k narozeninám.

Dalšího tazatele zajímalo, jak to prezident vidí se snižováním emisí o automobilů a jak to poznamená naší ekonomiku. „Já nejsem přítelem takzvané nízkouhlíkové ekonomiky,“ řekl k tomu prezident. Zastává názor, že věci se mají dělat pomalu a postupně. A těžko prý očekávat, že se jedním skokem zbavíme dieselových motorů a přesedneme do elektromobilů.

