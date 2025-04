Prezident pochválil zemřelou Aničku. Ale okamžitě dostal za fotku s Novotným

Po dlouhé nemoci zemřela zpěvačka Anna Julie Slováčková, dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka. Aničce Slováčkové bylo pouhých 29 let, od roku 2019 se léčila s rakovinou, která se jí několikrát vrátila. Upřímnou soustrast na síti X vyjádřil i prezident Pavel, který prý měl Aničku rád. „Předčasného odchodu Aničky Slováčkové je mi upřímně líto. Měl jsem ji rád. Byla to mimořádně statečná a hodná mladá dáma. Člověk si uvědomí, že nikdo nevíme dne ani hodiny. A právě proto bychom se měli snažit nechat po sobě tu nejlepší stopu. Tak jako Anička,“ vzkázal prezident. Předčasného odchodu Aničky Slováčkové je mi upřímně líto. Měl jsem ji rád. Byla to mimořádně statečná a hodná mladá dáma. Člověk si uvědomí, že nikdo nevíme dne ani hodiny. A právě proto bychom se měli snažit nechat po sobě tu nejlepší stopu. Tak jako Anička. — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 7, 2025 Lidé mu ale připomněli, že se před prezidentskými volbami ochotně fotil s Pavlem Novotným, který Slováčkové v roce 2024 nevybíravě vzkázal, že nemá žádnou šanci a zemře. Novotný reagoval na fotku Felixe Slováčka s lídry STAČILO! „Felix byl vždycky debil,“ prohlásil Novotný a dodal šílený komentář. „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci. Tohle ale přehnal,“ uvedl Novotný, který po vlně kritických komentářů text smazal. „To řekněte hlavně Svému Kamarádovi z Řeporyjí!“ vzkazují lidé prezidentovi k jeho lítosti nad smrtí mladé umělkyně. To řekněte hlavně Svému Kamarádovi z Řeporyjí! — Pavel Černý (@Jouza1212) April 7, 2025 „Už jste řekl, že Novotný je idiot? Jo, vy jste vlastně kámoši, tak jděte do prdele,“ píší další. Už jste řekl že @PavelNovotnak je idiot?

Jo vy jste vlastně kámoši, tak jděte do prdele. — Jakub Procházka (@JakubvonProchy) April 7, 2025 „A za týden se budete veřejně objímat s řeporyjským prasetem Novotným ... Vy jste vážně agent,“ stojí v mnoha podobných komentářích. A za týden se budete veřejně objímat s řeporýjským prasetem Novotným ...



Vy jste vážně agent ?? — Jura Alien ?? ~??????~ (@JirkaSabol) April 7, 2025 „Když se do ní naváželo prase z Řeporyjí, zastal jste se jí?“ ptají se lidé. Když se do ní naváželo prase z Řeporyjí, zastal jste se jí? — Ivo Štika (Archetypální gangster) (@ivo_stika) April 7, 2025 Někteří Pavlovi nevěří, že je mu smrti Slováčkové upřímně líto. „Tvrdil jste, že budete národ spojovat, přitom podporujete tvora, který si libuje v ubližování lidem a ve vulgárních nadávkách. Takže slovo ‚upřímně‘ zrovna vám nevěřím, soudruhu,“ vzkazují lidé. Tvrdil jste, že budete národ spojovat, přitom podporujete tvora, který si libuje v ubližování lidem a ve vulgárních nadávkách. Takže slovo "upřímně" zrovna vám nevěřím, soudruhu. pic.twitter.com/1pHBwcGh57 — Vihervarpunen (@Vihervarpunen1) April 7, 2025

Ivan Vyskočil připomněl slova Wericha

Pro ParlamentníListy.cz se s k tématu vyjádřil herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. „Že teď odchází řada lidí, ale ti jsou většinou ve věku, něco už tady odevzdali a nic jiného je nečeká než odchod… s tím počítám i já sám. Ale že umře takhle mladý, talentovaný člověk, to je mi opravdu hrozně líto. Také jsem jednou s Aničkou vystupoval. Byla moc příjemná. Mluvil jsem s ní pak i kvůli léčbě, protože máme dobré zkušenosti z rodiny… Ale už byla nemocná asi moc,“ uvedl ke skonu Slováčkové.

„Prostě, je mi to líto, takového člověka je škoda. Jak říkal Jan Werich: Některých lidí je škoda a některý lidi, kdyby tady už 30 let nebyli, tak žádná škoda se nestane. Jak s Dádou, tak s Felixem mám tu nejupřímnější soustrast, protože sám vím, co to je přežít vlastní dítě,“ dodal.

Naopak k tehdejším slovům Pavla Novotného shovívavý nebyl. „Víte co, na to se nedá ani nic říct. To je prostě deb*l a ještě ke všemu nevychovaný idi*t. Přitom ten jeho táta je tak bezvadný člověk, milej, hodnej…“

A ještě doplnil: „To je opravdu s podivem, že celá ODS se s ním (s Novotným) fotí a chodí. Já bych řekl, že to je vizitka ODS, že to je opravdu vizitka.“

René Kekely: Nejmenovaný člověk z Řeporyjí mě rozzuřil

Lítost a své osobní vzpomínky ParlamentnímListům.cz svěřil producent a moderátor pořadu Face2Face René Kekely „Smrt Aničky Slováčkové, se kterou jsme se řadu let dobře znali, mě samozřejmě, jako všechny, velmi zasáhla, byť jsem měl nějaké informace od rodiny a tušil jsem, že to nedopadne dobře. Ale člověk pořád i tak nějak doufá. Její odchod mě mrzí o to víc, že to byla nesmírně talentovaná, milá, hodná, vstřícná holka, která rozdávala radost, úsměv, měla velký smysl pro humor. A přesto všechno, co prožívala, a že to měla hodně těžké, si uměla ještě ze sebe udělat legraci, což je velmi vzácné,“ vzpomíná Kekely a je rád, že dnešní doba umožňuje uchovat po umělcích jejich písničky, obrazové materiály, a tak si je můžeme stále připomínat a vlastně podle jeho názoru nikdy neodejdou.

Stejně jako Ivan Vyskočil si vzpomněl na vyjádření starosty Novotného, které ho v té době doslova rozzuřilo. „Co mě ale velmi rozčílilo, co mě doslova rozzuřilo, bylo před několika měsíci vyjádření jistého nejmenovaného člověka z Řeporyjí, který se vyjádřil tak odporným způsobem a pronesl tak odporná slova na adresu Felixe, tatínka Aničky, i Aničky samotné, že to považuji za naprosté dno společnosti a za naprostý odpad, protože si dotyčný a každý takový podobný člověk asi neumí představit, jaké by to bylo jemu, kdyby se o něm někdo takto vyjádřil,“ připomíná René Kekely. „Jediné, co nás může trošičku v uvozovkách těšit je, že Aničku už nic nebolí a už je jí dobře.“

