Přirovnal vládu k surikatám. A přišel ban. Nakonec stránku zrušili. Oceňovaný bloger přechází na opoziční platformu

reklama

Celkem 29 porušení tzv kodexu blogu iDNES mělo být důvodem, proč Větvička musel ukončit své působení na tomto portálu. A on hovoří o tom, že k podobné likvidaci nejrůznějších blogerů za nepohodlné názory dochází čím dál častěji. „Nemyslím si, že by kodex blogera jako takový byl špatný nástroj. Pokud by nebyl samozřejmě používaný k likvidaci mnoha dalších a dalších blogerů. Protože přede mnou jich byly zlikvidovány desítky, a také nejsem poslední. Po mně ještě určitě desítky přijdou,“ uvedl Větvička.

Kodex iDNES je podle něj tak gumový, že sám připouští, že jej musel porušit i tisíckrát, ale celé roky to nikomu nevadilo, až do teď. „Nějakou dobu, deset, dvanáct let to bylo k oboustrannému prospěchu. A potom někoho napadlo, že už to je prostě příliš a že není dobré, aby se moje názory nebo názory typu, které já zastávám, objevovaly na stránkách předního média v České republice,“ dodává.

„V okamžiku, kdy jsem někdy před dvěma týdny dostal zprávu od admina, že ‚zítra už končíme a zítra už nic dalšího nenapíšu pro iDNES‘, tak prostě bylo konstatováno, že už toho bylo dost. Tečka,“ pokračuje Větvička, který za 15 let na blogu iDNES napsal zhruba 1300 článků a stal se bezesporu jedním z nejoblíbenějších českých blogerů.

Psali jsme: Za tohle mě smazali. Zrušený Ladislav Větvička doložil PL důvody. Covid, Ukrajina, Fiala

Jednou z konkrétních výtek bylo například to, že přirovnal politiky vládní koalice k „surikatám“. „Ta surikata, to byla přesně replika toho, když někdo pustil v restauraci televizi, tam stály ty postavy z té vládní koalice a někdo říkal: ‚Jé, to jsou surikaty!‘ Celá hospoda se rozesmála, protože přesně takto vypadali. To bylo třeba považováno za jedno porušení kodexu. Protože k politikům by se měla držet nějaká úcta,“ říká bloger Větvička.

Další výtka byla, že citoval svůj deset let starý blog na iDNES, kde přesně předpověděl, citát: „Nevyhnutelnou horkou válku na Ukrajině.“ – „V tom blogu bylo přesně popsáno, co všechno pravděpodobně nastane, pokud to Evropská unie nezastaví, že to může spět až k horké válce na Ukrajině. No, a víceméně ani ne po 10 letech já na tom nemám co měnit. Takže proto jsem citoval možná z 80 procent tento starý blog. No, a to je zase jedno porušení kodexu blogera,“ podotýká.

Nejde nevidět, že šrouby se postupně utahují, pokračuje Větvička: „Nikdy za 15 let nedošlo k tomu, že bych měl pocit, že mi někdo naznačuje, co psát mám, nebo naopak co psát nemám. Ten pocit toho, že samozřejmě šrouby se utahují, ten tady už byl někdy od roku 15, 16, kdy začala mizet spousta blogerů z iDNES, opět zase za porušení kodexu. Když se podíváte, tak spousta blogerů, kteří tehdy v té době dokonce byli v anketě mezi TOP 10, tam nejsou. Desítky zajímavých blogerů v té době skončily víceméně z malicherných důvodů, ale samozřejmě ty malicherné důvody admini považovali za porušení kodexu blogu. Což je pravda. Je to v pořádku. Je to soukromé médium. Takže si to prostě takto pročistili.“

Nejvíce Větvičku mrzí, že na iDNES.cz zlikvidovali 15 let společné práce: „Tedy, nejenže ukončili můj blog, ale hned ho celý stáhli ze svého webu,“ poznamenal. Podle svých slov je rád, že na Rádiu Universum, kde je dvoubodový kodex blogera – 1) Nebát se a 2) Nelhat – bude moci nadále publikovat své osobní blogy.

Psali jsme: Bloger roku Ladislav Větvička přechází na Rádio Universum „Tomu věří jen blázen.“ Rekordní utrácení Čechů rozmetáno. Pravda z venkova Covid? Už nedržte huby, radí Ladislav Větvička. A jde příkladem Prašivý čokl, žere lidi. Utratit. Ostravský bard Větvička vyprášil kožich psu Blatného

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama