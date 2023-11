Přistálo izraelské letadlo. A zase odletělo. Scéna se prý opakuje v různých zemích

reklama

Yoav Gallant, Izraelský ministr obrany, vystoupil po setkání s vojáky na jihu Izraele na tiskové konferenci a oznámil světu, že v očích vojáků židovského státu viděl odhodlání provést v Gaze to, co bude třeba. Prohlásil, že mu vojáci v záloze řekli, že jsou připraveni „bojovat až do vítězství“. „Pokud to bude trvat rok, Izrael musí misi dokončit,“ zaznělo. Na slova izraelského ministr obrany upozornil server Times of Israel.

Vojáci podle něj ničí bunkry teroristů i jejich tunely. „Jsou tady bojovníci, kteří jsou připraveni udělat všechno,“ uvedl Gallant na tiskové konferenci. „Toto odhodlání charakterizuje celou izraelskou populaci,“ dodal s tím, že vojáci postupují krok za krokem a eliminují jeden prapor Hamásu za druhým. Přislíbil, že se izraelští vojáci dostanou až k náčelníkovi Hamásu v Gaze Yahya Sinwarovi a odstraní ho. „Pokud se tam obyvatelé Gazy dostanou před námi, zkrátí to válku,“ naznačil.

Gallant také jasně uvedl, že Izrael nemá žádný zájem na válce s Hizballáhem, ale pokud bude třeba, Izrael se podle něj ubrání i na této frontě. Pokud podle něj vůdce Hizballáhu Hassan Nasralláh „udělá chybu“ a rozhodne se vstoupit do války, „zpečetí osud Libanonu“, pronesl varovně Gallant. Slíbil, že „na konci války v Gaze už žádný Hamás nebude. Už nebude žádná bezpečnostní hrozba z Gazy vůči Izraeli a Izrael bude mít absolutní svobodu podniknout jakékoli bezpečnostní kroky proti komukoli, kdo zvedne hlavu v Gaze [k ohrožení Izraele].“

Mezitím v Egyptě přistálo soukromé Izraelské letadlo, které podle serveru listu Haaretz využívají vysocí představitelé Izraele. Po půl hodině se stroj znovu odlepil od země a zamířil z Egypta zpět do Izraele. Před časem totéž letadlo přistálo v Kataru. Ukázalo se, že v něm seděl šéf Mossadu David Barnea, který v Kataru vedl různá jednání.

Palestinští teroristé z hnutí Hamás tvrdí, že asi tak 60 rukojmích z původních 240, které teroristé unesli z izraelského území do pásma Gazy, se pohřešuje kvůli izraelským útokům v Gaze.

Není přitom bez zajímavosti, že nevlastní dcera viceprezidentky USA Kamaly Harrisové Ella Emhoffová na sociální síti Instagram sbírá peníze „na podporu naléhavé pomoci dětem z Gazy“. Její otec, Doug Emhoff , je Žid. Na sbírku nevlastní dcery viceprezidentky USA upozornil server The New York Post.

