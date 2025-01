Pro Seznam i pro Foltýna. Další spojka Strakovky do médií

Pro odbor strategické komunikace Úřadu vlády ČR, který si začal říkat Stratkom, pracuje podle webu Borovan.cz od poloviny loňského roku Ivan Manolov, jenž zároveň působí od roku 2022 jako externí kreativec i pro Seznam.cz. „Existuje tu tedy souběh práce pro vládní propagandu a pro firmu, která provozuje silné zpravodajské servery či velké noviny,“ uvádí Aleš Borovan.

Manolov se k tomu hlásí

Jako první se zjištěním, že kreativec Manolov pracuje pro tým vládní propagandy, přišla novinářka Angelika Bazalová.

„Ano, já se Stratkomem spolupracuji, jsem tam na dohodu,“ potvrzuje Ivan Manolov. Na otázku, zda i on patří k těm, kteří se bojí přihlásit ke své práci kvůli obavám o svou bezpečnost, odpovídá, že nikoliv.

„Já se k tomu hlásím veřejně, myslím, že je to důležitá věc, protože jsou tady hodnoty a témata, na kterých by měla být široká politická shoda. Jsou to ústavní témata, tedy ochrana lidských práv, je to naše partnerství a ukotvení v důležitých evropských strukturách a v NATO. Jsem přesvědčený, že se o tom musí mluvit.“

Na nejnovějších zjištěních o vazbách Manolova na Seznam Bazalovou zaujal zejména fakt, že se úředník na svém profilu na síti LinkedIN prezentoval jako "kreativní ředitel Seznamu". Jsou podle ní dvě moýnosti. Buď je v Lukačovičově impériu skutečně takovou šajbou, pak dostává jeho napojení na Úřad vlády zcela jiné dimenze, a nebo je tam jen nějaký podržtaška, který si na sockách hodně přifukuje svůj význam. A to by s ním měl řešit primárně zaměstnavatel, kterého ke zvyšování své důležitosti využívá.

Propojení na vládu nejde dohromady s nezávislostí médií

Propojení na Stratkom podle Borovana ohrožuje renomé a důvěryhodnost zpravodajských serverů Seznam Zprávy, Novinky.cz nebo deníku Právo.

A samostatnou kapitolou je veřejné vystupování samotného Manolova, hudebníka, reklamního textaře a aktivisty spolku NELEŽ, který usiluje o „vyhladovění dezinformátorů" a věnuje se nátlaku na inzerenty, aby se nespojovali s weby, které jim NELEŽ označí jako nevhodné.

Na sociálních sítích vystupuje velmi expresivně a svérázně. Třeba do nového roku přál, aby se rok 2025 pro nás stal rokem 1945, kdy porazíme „Hitlera z wishe".

Nebo propagoval názor amerického experta, že „nyní je čas zatočit s Ruskem jako nikdy předtím“.

Vrcholem pak byla jeho nedávná politologická úvaha, že „Fašismus, nacismus, motorismus, tradiční rodinismus, antimenšinismus se vždycky opírají o konzervatismus".

Na Úřadu vlády se Ivan Manolov podílel třeba na kampani k výročí srpna 1968 Běž domů, Ivane.

Ve střetu zájmů je i redaktorka Zdravotnického deníku

Manolov by nebyl jedinou „spojkou na média“, která v odboru strategické komunikace působí. Již na podzim se zjistilo, že v odboru působí Ludmila Hamplová, která je současně redaktorkou Zdravotnického deníku, vydávaného někdejším mluvčím ministra Julínka Tomášem Cikrtem.

„Mohlo by se zdát, že Zdravotnické noviny nikdo nečte. Ale tento Cikrtův plátek oslovuje především zdravotnickou veřejnost. Hamplová, která předstírá nezávislost, čtenářům nepřiznává, v jakém brutálním střetu zájmů se nachází. Hamplová, coby neúnavná propagátorka vakcín, dostala také cenu od Maďarovy Koalice na podporu očkování. Maďar je předsedou Lékařské rady distributora vakcín Avenier. Hybridní novinářka Hamplová se také účastnila porad ministra, kde hlásila, kdo se vyjadřuje proti očkování,“ napsala k tomu novinářka Angelika Bazalová, která v rámci svého mediálního projektu Mainstream (nově Emko Angeliky Bazalové) působení novinářky na Úřadu vlády (ÚV) zjistila.

Koldinská zvala do televize „nezávislé odborníky“

Nejskandálnější bylo ale působení historičky Marie Koldinské, která paralelně působila ve veřejnoprávní České televizi a do svého pořadu Historie.cs si coby „nezávislé odborníky“ zvala i své kolegy z ÚV. Vedení ČT, které o jejím vedlejšáku nebylo informováno, jí před koncem roku dalo na výběr, kde chce pokračovat, a Koldinská si vybrala Úřad vlády s komentářem, že nebude opouštět své přátele.

Výběrová řízení na nově obsazovaná místa se nekonala. Úřad vlády na dotaz novinářky Bazalové uvedl, že výběrové řízení není povinné a že „zaměstnanci jsou vybíráni na základě kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zaměřených na odbornost a erudici v oboru“.

