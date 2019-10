Pro pirátku Krausovou může stranické škádlení skončit sankcí. Advokátka připomněla paragrafy, které by na ni seděly

„Ať si polibí prdel zasraná píča a přestane argumentovat stanoviskem, který jsme kvůli její svaté válce s Magdalénou museli kvůli damage control napsat, nevím, co si s ní Martina (ne)domluvila,“ těmito ostrými slovy v e-mailu Krausová častuje ředitelku personálního odboru Pirátů Janu Koláříkovou.

S největší pravděpodobností takovému výlevu předcházelo nedávné výběrové řízení na dalšího PR poradce pražského primátora Zdeňka Hřiba. Pirátka Jana Koláříková totiž zveřejnila na serveru jobs.cz inzerát, ve kterém hledali Piráti poradce v oblasti komunikace pro pražského primátora. Nebylo by na tom nic zvláštního, pokud by jej neplatil magistrát, tedy daňoví poplatníci, a pokud by v inzerátu nestálo, že je potřeba, aby sdílel pirátskou ideologii.

Ve chvíli, kdy tento postup kritizoval opoziční zastupitel Patrik Nacher, dostala Koláříková od zastupitelky Krausové a úřednice Martiny Vackové pokyn k zastavení výběrového řízení. Sama se ale pozastavila nad tím, z jakého důvodu, neboť rozdíl mezi jinými pozicemi (konkrétně pak mezi pozicí Martiny Vackové a Veroniky Kubíčkové) a touto nevidí. Věc řešila Koláříková také s Jakubem Michálkem, místopředsedou strany a předsedou poslaneckého klubu, který se své partnerky Krausové zastal a do pražské pirátské kauzy se také zapojil.

Celý vývoj situace pozorně sleduje i advokátka Monika Čírtková, která má k tomu z právního hlediska co říct: „Pokud někdo v mailu, který rozešle nenulovému počtu svých kolegů, napíše o někom konkrétním, že to je ‚z... p...‘, dopouští se přestupku proti občanskému soužití.“

Konkrétně poukázala na stranické kodexy, ale i zákony, které v tomto státě platí. Jedná se o zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který v ust. § 7 stanoví toto: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí (...)

To je přesně to, čeho se Krausová ve zmíněném e-mailu dopustila. Adresátka by to prý mohla nahlásit policii nebo jinému orgánu a počkat, až se to řádně prošetří a projedná. Pokud by se v zahájeném řízení prokázalo, kdo tu urážku napsal, bude autorka mailu uznána vinnou ze spáchání přestupku a pravděpodobně by jí byla uložena i nějaká sankce, například napomenutí, nebo pokuta.

Podle Čírtkové je dost velkorysé, pokud to dáma, vůči které urážka směřovala, nechce řešit tímto způsobem, a přejde to mlčením. Není každý tak smířlivý.

O to víc ji překvapuje, jak se Piráti k této záležitosti staví obecně. „Místo aby řešili, že jedna členka otevřeně uráží druhou, když o ní rozesílá nactiutrhačné výroky (nebylo to soukromé, přišlo to několika lidem na pracovní adresy a je lhostejné, jestli to bylo rozesláno nedopatřením, protože napsáno to bylo zcela záměrně a žádným omylem), nadávají té, vůči které to směřovalo. Plivou na ty, kteří se jí zastali, dehonestují ty, kdo na to poukázali. Neuvěřitelné,“ kroutí advokátka nevěřícně hlavou.

Piráti si podle jejích slov, zaujati přípravou nové legislativy, která zajisté blahodárně zreguluje náš život, nevšimli, že nějaké zákony tu už platí. „A možná by bylo vhodné je dodržovat, tím spíš, pokud někdo zastává volené funkce. Oni sice existují i lidé, kteří se k sobě chovají slušně a žádné zákony k tomu nepotřebují, ale to zjevně nebude tento případ,“ všímá si Čírtková.

Závěrem ironicky poznamenala, že přeje všem „právním kutilům z Pirátské strany mnoho úspěchů v náročné politické práci. A nám ostatním, aby na nás výstupy legislativní činnosti těchto amatérů dopadaly co nejméně“.

