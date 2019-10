Pirátka Krausová napsala nevídaný mail o své kolegyni, který se neměl dostat mezi lidi: „Ať si políbí p*del, zas*aná pí*a…“

„At si polibi prdel zasrana pica a prestane argumentovat stanoviskem, ktery jsme kvuli jeji svate valce s Magdalenou museli kvuli damage control napsat, nevim, co si s ni Martina (ne)domluvila.“ Těmito ostrými slovy celý email začíná. O co v něm jde?

Ve chvíli, kdy tento postup kritizoval opoziční zastupitel Patrik Nacher, dostala Kolaříková od zastupitelky Krausové a úřednice Martiny Vackové pokyn k zastavení výběrového řízení. Sama se ale pozastavila nad tím, z jakého důvodu, neboť rozdíl mezi jinými pozicemi (konkrétně pak mezi pozicí Martiny Vackové a Veroniky Kubíčkové) a touto nevidí. Věc řešila Kolaříková také s Jakubem Michálkem, místopředsedou strany a předsedou poslaneckého klubu, který se své partnerky Krausové zastal a do pražské pirátské kauzy se také zapojil.

Dále toto evidentně řešil přímo s Michaelou Krausovou, načež obdržel peprnou odpověď.

Maily, ze kterých redakce cituje, jsou volně k dispozici i na pirátském fóru. Mimo jiné se tam dočteme například to, jak se poslanec Michálek obořil na svého kolegu, který se rozhodl neuposlechnout političku Krausovou.

Část emailu, který je k vidění rovněž na pirátském fóru

„Ahoj, prestan zneuzivat pravomoc a vymyslet si vlastni pravidla, ze jediny zpusob komunikace je pres podatelnu. S lidmi budu komunikovat, jak budu chtit a ty nebudes lidem hazet klacky pod nohy, kdyz jim mas zajistovat podporu a jsi za to placeny. V tehle organizaci budeme vsichni spolupracovat a pokud budes delat naschvaly, tak to budeme resit. Takze laskave ten problem vyres misto toho, abys vymyslel dalsi problemy. Ja mam milion uzitecnejsich veci na praci nez se s tebou dohadovat Jakub”

O co šlo v tomto případě? Matěj Kubíček chtěl zveřejnit výsledky do dozorčích rad městských firem v Praze, ale neměl oprávnění na vkládání. Zastupitelka Krausová tedy žádala jistého Martina Kučeru o to, aby mu povolil přístup. Ten ji odpověděl, že takové žádosti patří do podatelny, a že oprávnění na úrovni jednotlivých osob se z principiálních důvodů neudělují. Jaké ale muselo být překvapení, že mu v této věci napsal předseda poslaneckého klubu a místopředseda strany Michálek, aby věc vyřešil...

Nebyl však prvním, na koho se Michálek obrátil. Pokusil se o to samé nejprve požádat výše zmíněnou Kolaříkovou, která ho však odmítla s tím, že na toto nemá oprávnění.

Na pirátském fóru se také dočteme o poněkud zvláštním výběrovém řízení do dozorčí rady Obecního domu, ve kterém opět vystupuje zastupitelka Krausová. Podle Jaroslava Němce, který se tohoto výběrového řízení zúčastnil, údajně manipulovala s výsledky. Někdo z „kamarádů” mu prý poslal tabulku s výsledky s tím, „že se mám podívat do historie úprav. Odkaz směřoval do tabulky s výsledky hodnocení. Zároveň jsem zjistil, že mám tímto odkazem přístup do kompletní složky HR. Také jsem tím zjistil, že existují 2 tabulky, v té původní, kterou vyplňoval před Vánoci naposled Viktor (19. 12. 2018, 19.28 hod. / tedy vyplněná těsně po pohovorech), jsem měl o jeden bod více než vybraný, výsledek tedy opravdu těsný, ne-li vyrovnaný. Komise tedy dala přednost uchazeči s lepší praxí a dojmem, měl jsem lepší hodnocení programu a reference = podle mě absolutně vše OK. Jak jsem již psal, politické rozhodnutí. A vzhledem k tomu, že v komisi seděla MK, věděl jsem, že mám malé šance. Tedy se mi jen potvrdilo, co jsem si myslel již před Vánoci. Ono ovšem existovala i jiná tabulka, kde bylo více výsledků více VŘ, na kterou jsem dostal ten odkaz. A ta v historii úprav ukázala, že 20. 12. 2018, 20.22 hod. v ní byl totožný obsah, jako v tabulce od Viktora, ale MK měla potřebu výsledek upravit, snížila mi hodnocení znalosti programu (23. 12. 2018, 8.53 hod.), stále málo, tak 23. 12. 2018, 9.28 hod. snížila i hodnocení referencí. Opakuji, vůbec nechápu proč.”

ParlamentníListy.cz získaly shora uvedené informace poté, co jsme uveřejnili několik fotografií, které dokládají schůzky Michaely Krausové. Z policejních zdrojů totiž unikly fotografie trestně stíhaného technického ředitele společnosti JCDecaux Tomáše Tenzera, na kterých se tajně schází s dnes už bývalou předsedkyní pražských Pirátů a členkou pražského zastupitelstva Michaelou Krausovou. Ta po uveřejnění zmíněných informací opustila post předsedkyně klubu.

Jak k tomu náš zdroj uvedl: „Po uveřejnění výsledků vaší investigativní práce se na otevřeném fóru Pirátů rozjela velice zajímavá diskuse, která by vás mohla zajímat, i když trochu předpokládám, že v rámci vaší investigativní práce již o tomto víte. Vypadá to, že si Piráti po vašem článku přáli whistleblowera, tak mají whistleblowera, ale z vlastních řad," uvedl muž, jehož identitu známe, ale slíbili jsme ji neodhalit.

Psali jsme: TAJNÉ FOTO ze sledovačky stíhaného muže. Neuvěříte, která politička vystoupila z jeho auta. Tento materiál otřese nejen Prahou

Jakub Michálek, poslanec a partner Michaely Krausové, ovšem za jejími schůzkami nevidí nic špatného. Jak napsal: „Pravda je ale taková, že žádné výhody JCD nemá, Krausová neudělala nic nelegálního ani neetického a trestní stíhání pana Tenzera s ní vůbec nesouvisí. Naopak Michaela Krausová dělá výbornou práci v tom, že zorganizovala 30 transparentních výběrových řízení do dozorčích rad v Praze, iniciovala výpověď smlouvy s Pekingem a obratně vyjednala pozastavení výstavby Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí."

Michálek rovněž dodal, že Parlamentní listy zveřejňují úmyslné lži, které mají za cíl Piráty očernit. Důkazy ovšem nedodal žádné.

Naše redakce v pondělí oslovila Michaelu Krausovou, Jakuba Michálka i vedoucí oddělení poradců Martinu Vackovou s tím, že jsme chtěli vědět podrobnosti k výše citovanému vulgárnímu emailu. Neozval se nikdo.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Válka reklamek o nové zastávky, trestní stíhání s Krausovou nesouvisí Porno? Pirátka Krausová, která „vlezla" do špatného auta, nebude číst ráda Jízda končí, Piráti, vystupovat. Toto přirovnání se Bartošovi a spol. líbit nebude Lhala? „Slavná" Pirátka, partnerka Michálka, odstoupila. Ale je tu další info. A nářky z útrob strany

