Proč by to teď Čína dělala? Nové info k Tchaj-wanu. A vina za Ukrajinu

reklama

Jen pár hodin po tom, co ruský prezident Vladimir Putin 24. února nařídil rozpoutat válku proti Ukrajině, se v USA vyrojily komentáře, zda Čína nevyužije války v Evropě k tomu, aby se vrhla na Tchaj-wan, který považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Tchaj-wanci zdůrazňuji, že se sami cítí jako svébytný národ a nikoli jako součást Číny.

Sinolog z Institutu mezinárodních vztahů Rudolf Fürst tři týdny po začátku ruské agrese proti svobodné Ukrajině ve vysílání ČT poznamenal, že pozice Tchaj-wanu je jiná, než pozice Ukrajiny, protože ostrovní stát požívá výslovné vojenské ochrany ze strany spojených států, s čímž by Čína musela počítat.

„A že by chtěla jít do otevřeného vojenského konfliktu s USA zrovna letos, když se na podzim čeká sjezd strany, musí se řešit budoucí strategie a narůstající ekonomické problémy. Musí se řešit personální obsazení příštích vlád a další globální problémy. A že by zrovna v tuto chvíli měla Čína důvod vpadnout na Tchaj-wan, k tomu Čína nemá důvod, protože ekonomická síla Číny je taková, že Tchaj-wan už je stejně nějakým způsobem integrován,“ poznamenal odborník.

Pokud jde o ruskou invazi na Ukrajinu, tu Čína chápe jako střet Ruska s USA a nemá zájem se v tomto střetu angažovat. „Že by Čína byla ochotna zaplétat se do konfliktu, na kterém nemá zájem, to od ní Rusko prostě nemůže čekat. Ona má Čína sama velmi pozoruhodné angažmá na Ukrajině. Ona tam proinvestovala a napůjčovala asi 8 miliard dolarů. Má tam celou řadu velkých projektů. Ukrajina je důležitý ekonomický partner Číny, takže čínská pozice stojí někde úplně jinde a je tady obrovské riziko toho, že bude konfrontována s tím, jak poroste počet obětí války. Že se s tím ta Čína sveze. Vedle toho je tu tlak ze strany USA na Čínu, ale podle Číny jsou Spojené státy za konflikt na Ukrajině spoluzodpovědné,“ uvedl analytik.

„Pokud jde o dodávky zbraní, tak ty dodává na Ukrajinu Západ a dá se očekávat, že Putin bude žádat Čínu o dodávky zbraní, ale pro Číny by to bylo značně riskantní,“ upozornil.

„Devastace území Ukrajiny není v čínském zájmu, protože Čína má na území Ukrajiny tisíce lidí a stojí o rozvíjení vztahů s touto zemí,“ pokračoval.

Dal najevo, že Čína musela vědět o chystané ruské invazi. „Netroufám si spekulovat, ale nedovedu si představit, že by to Čína nevěděla, když se to všeobecně vědělo po celém světě,“ poznamenal. „Ale těžko si lze představit, že by Čína věděla, jakým způsobem se ten konflikt bude vyvíjet. Myslím, že i v Pekingu je to zdržené původně plánované rychlé akce vnímáno jako něco, s čím nepočítal ani sám Putin,“ poznamenal odborník.

Psali jsme: Projev chargé d’affaires Čang Mao-minga na briefingu „Čínské fórum“ Fiala? Proč, diví se Drulák. Vážné věci: Dolar, Čína a Rusko, velké změny, závěr války Jídlo Čína Rusku dá, zbraně ne. Ukrajina zahrnuta pomocí. Konec války? Lídr EU: Válka s Ruskem? 3. světová. Dnes je v Kremlu Putin, ale zítra? Nikdo neví

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama