Proč mi to celé připomíná situaci kolem vyvěšování tibetské vlajky?! Učitele gymnázia zvedla ze židle dnešní stávka školáků

Učitel Pavel Trenčanský z gymnázia Broumov se vyjádřil ke dnešní výstražné stávce studentů proti prezidentovi Miloši Zemanovi a předsedovi vlády v demisi Andreji Babišovi (ANO). Zdá se mu, že gymnázium někdo zneužil k prezentaci svých vlastních politických názorů. Studentům, kteří se protestů zúčastnili, doporučil, aby si přečetli Ústavu ČR. Tam by se prý dozvěděli, že jejich požadavky nemají oporu v základním zákoně tohoto státu.

Mnoha českými, moravskými a slezskými městy dnes prošli stávkující studenti. Především mladá generace prý chtěla dát najevo, že to, jak si v úřadu prezidenta počíná Miloš Zeman, a to, co v pozici premiéra předvádí předseda vlády v demisi Andrej Babiš, se jim nelíbí.

Jisté je, že každý občan této země má právo vyjádřit svůj názor, ale kantorovi z Gymnázia Broumov Pavlu Trenčanskému se zdá, že studenty někdo zneužil.

„Proč mi připadá úsměvné, když studentský parlament (a tedy i jeho členové zvolení za primu nebo sekundu, bez urážky) upozorňuje pomocí školních informačních zdrojů naše zletilé studenty na možnost zúčastnit se výstražné stávky studentstva? Proč si někdo nedá alespoň tolik práce, aby si přečetl Ústavu ČR předtím, než začne někoho upozorňovat, že může stávkovat za požadavky, které nemají oporu v tomto základním právním dokumentu našeho státu?“ zeptal se na sociální síti Facebook.

Panu učiteli připadá zvláštní, že Gymnázium Broumov figuruje na seznamu protestujících škol, když se škola coby instituce žádných protestů nezúčastňuje. Pokud někdo chce protestovat, nechť tak činí, ale podle Trenčanského má protestovat sám za sebe a po vyučování.

„Proč opět někdo používá Gymnázium Broumov k prezentaci svých politických názorů? Proč dotyčný anonymní člověk toto nečiní na místech k tomu vybízejících (náměstí, vlastní Facebook), v době mimo školní vyučování? Proč mi to celé připomíná situaci kolem vyvěšování tibetské vlajky z minulého roku?“ zeptal se na závěr učitel.

autor: mp