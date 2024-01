Proč si všímáme, co Rusko říká? Poslankyně ODS vyjela na Cyrila Svobodu. Nepochodila

reklama

„Rusko sleduje stále stejný cíl. Snaží se nám ukázat, jak je silné, abychom o tom rozhodně nepochybovali,“ zdůraznila Decroix hned v úvodu diskuse s tím, že Západ se teď Putinovi může jevit jako slabší a nad podporou Ukrajiny váhající, a to by se podle poslankyně mělo změnit.

„Pomoc Evropy nesmí klesnout, ale vidím tady tři momenty. Když přijel prezident Volodymyr Zelenskyj do Washingtonu před dvěma lety, tak prezident Biden řekl, že budou pomáhat, dokud bude potřeba. Ale teď už řekl, že budou pomáhat, dokud budou moct, což už je jiná věta,“ upozorňoval Cyril Svoboda.

Dyčka upozorňoval, že v tuto chvíli je Ukrajina pod velkým tlakem ruských náletů a ať už je to s jejich efektivitou, jak chce, podstatné podle analytika je, že ukrajinskou obranu vyčerpávají.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 32% Nesledoval jsem ho 64% hlasovalo: 25364 lidí

„Já bych řekla, že nálada na Ukrajině je mnohem lepší než tady v Čechách, alespoň podle toho, co jsem teď slyšela. Musím potvrdit, že alespoň, co se týče mediálního světa, tak ta nálada je mnohem lepší. Ta prohra v ní není tak citelná. Tak viditelná. Když mluvím se svými kolegy, ale i s důstojníky na Ukrajině, tak ti jsou v mnohem větším klidu než my tady. Ten důvod je v tom, že oni v té válce žijí deset let. A v totální válce 2 roky. Samozřejmě, že ta únava tam je, ale rozhodně nejsou připraveni to prohrát,“ prozradila.

Zelenskyj by podle Víchové měl Ukrajincům popsat nějaký výhled do budoucnosti, což zatím neudělal, což je podle ukrajinistky problém. Pokud teď někdo veřejnost uklidňuje, je to nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny generál Valerij Zálužnyj.

Když se znovu dostal ke slovu Cyril Svoboda, upozornil, že se musíme dívat také na to, co se děje v Rusku.

„Víte, ruská doktrína je položena na dvou principech. První je ‚my to vydržíme, my vydržíme víc než Západ‘. A druhý, ruská propaganda systematicky říká, že se Rusko brání. Rusko se brání Západu, který obkličuje Rusko. A to se podařilo. On to neadresuje nám. On to adresuje svým lidem. On to adresuje Africe a Asii. A tam se to podařilo. Nás nepřesvědčí, ale pro nás to určeno není,“ zdůraznil Svoboda.

Decroix kroutila hlavou nad tím, jak velkou pozornost nejen v České republice věnujeme ruské propagandě. „Všimněte si, že když si Rusko zadupe, tak my tomu okamžitě v médiích dáváme pozornost. Pan kolega,“ obrátila se na Cyrila Svobodu, „zde velmi detailně shrnuje, jak to vlastně Rusko vnímá. Jak na to reaguje ruský volič. Ale neměli bychom si říct spíše to, co to znamená pro nás? Proč my dáváme prostor té ruské propagandě? Proč nedáváme více prostoru tomu, kde jsou naše zájmy? Na Ukrajině je úplně jedno, co si myslí Rusák,“ rozohnila se Decroix.

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podotkla, že Ukrajinci nebojují jen za sebe, ale za Evropu a především v zájmu Evropy je Rusko zadržet a kvůli tomu musíme pomoct Ukrajině. Tak to vidí poslankyně. „Je třeba poslouchat Ukrajince, co potřebují. Oni své požadavky často uvádějí velmi precizně a my o tom často pochybujeme,“ pokračovala poslankyně. Zdůraznila, že tím, jak váháme, způsobujeme jen to, že řešení situace na Ukrajině bude čím dál náročnější.

Cyril Svoboda se ihned ohradil.

„To není žádná ruská propaganda, Já popisuju svět, jaký je. Já bych si přál ukrajinské vítězství. … Já jsem zastáncem toho, že se má maximálně pomáhat, ale to nejhorší, co se může stát, je, že ta válka zamrzme a promění se ve válku severní a jižní Koreje“ varoval.

Dyčka kroutil hlavou nad posledním ukrajinským útokem na Bělgorod. Poukazoval na to, že Ukrajinci rozhodně nemají obrovské přebytky munice. Spíš naopak. A z tohoto pohledu jde podle analytika o plýtvání municí.

Neměli bychom podle něj zapomínat, že válka je pro řadu Ukrajinců také jakýmsi kariérním výtahem a Ukrajinci cítí, že jim dnes armáda nabízí možnosti, které před válkou často neměli. „Toto my si tady málo uvědomujeme,“ podotkl.

Víchová zopakovala, že Ukrajinci dobře vědí, že tato válka brzy neskončí. „Oni jsou si dobře vědomi, že Ukrajina nemusí mobilizovat na únor nebo březen, ale na příští dva roky“.

Psali jsme: Pavel a podpora eura. Chtěli to tam jeho sponzoři, dozvěděl se Erik Best „Je to kruté, ale...“ Matěj Stropnický opět tvrdě zasáhl téma „Ukrajina“. A mnohem víc Filip (KSČM): Souhlasím – není to jen z mé hlavy Ukrajinci zkopali muže do bezvědomí kvůli taxíku. Teď soudce jejich případ „odklonil“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.