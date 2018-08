Profesor Fiala na Šafrově webu: Z Ruska nepřichází nic, co by nám pomáhalo. Srpen 1968 je varováním pro všechny, kteří by tam pošilhávali

Hned v úvodu rozhovoru Fiala zdůraznil, že demokracie stojí především na lidech, kteří v ni věří a kteří jsou ochotni hájit ji. Proto s potěšením sleduje občany, kteří protestují proti tomu, že komunisté díky vládě Andreje Babiše (ANO) znovu získávají podíl na moci. Měli by se ale předvést i politici. Měli by připravit alternativní reálný program stojící vůči prázdnosti hnutí ANO a přesvědčit tak voliče, že má smysl volit tzv. tradiční strany, které ctí principy demokracie.

„Druhou stránkou věci je to, co by měli dělat demokratičtí politici. Má odpověď není slovní, ale v tom, co děláme: Budujeme politickou a programovou alternativu k hnutí ANO a k dalším politickým extrémům. Musí to navíc být tak silná alternativa, že po příštích volbách bude i mocenská. Chceme, aby se lidé rozhodovali, zda vládu bude sestavovat ANO, nebo ODS,“ podotkl Fiala.

Prý bylo již mnohokrát řečeno, co je na Babišově vládě špatně, ale protože se v tomto směru zatím nic nezměnilo, je prý třeba na to stále upozorňovat. V prvé řadě jde o fakt, že předseda vlády Andrej Babiš je osobou trestně stíhanou za možné spáchání dotačního podvodu v kauze firmy Čapí hnízdo.

Tragické prý je i to, jak si Babiš počíná v personální politice. Ve své nové vládě už musel vyměnit dva ministry a jeden člen kabinetu mu fakticky stále schází. Koaliční partner a předseda ČSSD je ministrem vnitra a momentálně také ministrem zahraničí.

„Chtěl bych ale zmínit i něco, o čem se tolik nemluví. Tahle vláda nemá žádný politický cíl a žádný konkrétní program, což je pro naši zemi nesmírně nebezpečné. Politickým cílem pro Českou republiku musí být dostat se mezi deset nejlepších, nejrozvinutějších a nejbezpečnějších zemí na světě. Pan premiér si tohle přečetl, začal to tak trochu opakovat, ale ve vládním programu nenajdeme nic, co by nás na tuto cestu vedlo. Současná vláda slučuje levici, ale naší zemi nenabízí žádnou perspektivu. Jedná se o populisticko-mocenské uskupení kolem Andreje Babiše a Miloše Zemana, které slouží výhradně jejich zájmům,“ konstatoval Fiala.

Sousloví, že „Bude líp“, nestačí. Musí se říct, v čem bude líp? Postaví se více kilometrů dálnic. Kde přesně? A za kolik. Zlepší se situace v českém školství? Jak? Vláda podle Fialy v podstatě stojí na místě. Totéž prý platí i o radách měst, kde sedí hnutí ANO. Nejvíc je to prý vidět v Praze a v Brně.Proto chce ODS uspět v komunálních volbách.

„Nejsem Pražan, ale když vidím způsob řízení města paní Krnáčovou a prakticky nulové výsledky v řešení čehokoli, připomíná mi to Brno, kterému rozumím lépe. Tam se za poslední čtyři roky nespustil jediný rozumný projekt, který by město posunul dál. Jediným rozdílem je to, že primátorka Krnáčová se stala symbolem neschopnosti a zvláštní personální politiky hnutí ANO, brněnský primátor Vokřál je místopředseda ANO a je považován za jakéhosi liberálního představitele této strany. Ve výsledcích je to ale totéž. Není vyřešená složitá dopravní situace, nejsou tu projekty podporující rozvoj města, nic. Tuto situaci je potřeba rychle změnit a vyřešit,“ zdůraznil politik.

Stejně tak chce ODS uspět v Senátu. I za tu cenu, že v některých obvodech ODS podpoří jiné demokratické kandidáty stojící proti Babišovi a také proti komunistům.

Jistěže poslední záchranou brzdou může být Ústavní soud, ale politik, který se spoléhá na Ústavní soud, podle předsedy ODS do jisté míry selhává. Demokraticky smýšlející politici by prý neměli nechat situaci dojít až k Ústavnímu soudu.

Pár slov padlo i na adresu poslance občanských demokratů Václava Klause mladšího. Jeho názory občas vzbuzují velkou pozornost. Fiala k tomu poznamenal, že Klaus mladší není členem vedení ODS. Jeho mediální vystoupení by prý Fiala nepřeceňoval, ale nevidí nic špatného na tom, když v ODS zaznívají různé názory.

V souvislosti s tím, že se blíží padesáté výročí okupace Československa sovětskými tanky, Fiala všem lidem připomněl, že komunismus a demokracie nejdou dohromady. Když se komunistický režim snaží demokratizovat, rozpadne se. Srpen 1968 nám prý také dokazuje, že je třeba mít se na pozoru před Ruskem – nástupnickým státem SSSR.

„Je to zároveň důkaz pro všechny, kdo stále tak nějak pošilhávají po Východu, že se opět ukázalo, že z Ruska nepřichází něco, co by nás někam posouvalo a pomáhalo nám. Právě naopak. Byli jsme v područí Sovětského svazu, který se podle toho choval. A to je varování pro všechny, kdo by dnes rádi byli v područí Ruska,“ uzavřel Fiala.

