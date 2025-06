Profesor Keller: Vnitro financované z příspěvků migrantů, Novotného nadace na kultuře

Petr Fiala dokázal, že to dokáže. Podařilo se mu během svého vládnutí zatížit Českou republiku dluhem vyšším než bilion korun. Na první pohled to vypadá dost depresivně. Naštěstí si někteří členové jeho vlády uvědomili, že tento trend není trvale udržitelný, a začali mu na vlastní pěst čelit.

Správnou cestu ukázal ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Domluvil se s člověkem trestaným za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jeho dar ve výši zhruba jedné miliardy korun chtěl použít mimo jiné na zlepšení finančních poměrů vězeňské služby. Za to ho může pan premiér i jeho kolegové z vlády jedině pochválit.

Ministr spravedlnosti určil směr, teď jde už jen o to, vychytat mouchy, které celou věc zbytečně komplikují. Proč by měli trestaní lidé sponzorovat Ministerstvo spravedlnosti takovou oklikou? Nebylo by jednodušší, pokud by každý zámožný vězeň platil své dozorce přímo v hotovosti? Odpadla by zbytečná byrokracie, proti které ODS bojuje ve svém volebním programu.

V podmínkách našeho právního státu je to velká inspirace i pro jiná ministerstva. Podíváme-li se na věc optikou Fialova mentora Pavla Blažka, pak neexistuje jediný důvod, proč by nemohli platit provoz Ministerstva dopravy polepšení černí pasažéři. Mohli by zaplatit výstavbu kilometrů nových dálnic, na kterých se ODS tak podepsala.

U Ministerstva financí je to ještě jednodušší. Postačí, když Zbyněk Stanjura uzavře příslušné dohody s neplatiči daní. Otevřou se jejich peněženky a to, co z nich ukápne, nebudeme stačit ani profinancovat. Občanští demokraté už nikdy nebudou muset programově lhát svým voličům a ujišťovat je, že jim nezvýší daně.

Na své by si mohlo přijít i Ministerstvo kultury. Ti z našich spoluobčanů, kteří toho z kultury moc nepochytili a chovají se jako neandertálci, by mohli založit třeba nadaci Pavla Novotného a začít zasypávat Ministerstvo kultury bitcoiny.

V případě Ministerstva obrany by asi žádní sponzoři nebyli. Přece všichni víme, že provize za nákupy zbraní se u nás neplatí. Kdo by byl tak pošetilý, aby se šťoural v penězích vydaných za letadla, která ještě pro nás nevyrobili, za bojové hračky, o nichž ani experti nevědí, kolik by vlastně měly stát, za na nákup vojenského materiálu za násobně vyšší ceny, než jaké platí jinde. Ministryně Černochová určitě nemá s kým udělat smlouvu o darování miliard.

Více prostoru pro ozdravení státního rozpočtu by se našlo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ministr Bek by mohl zkasírovat ty, kdo úroveň vzdělanosti v naší zemi snižují. Bitcoiny by zde proudily od neziskovek, které se živí tím, že matou žákům hlavu ohledně počtu pohlaví, ohledně rozkrývání dezinformací či ve věci přepisování historie. V penězích by se rázem začaly topit kuchařky i školníci a ministr Bek by aspoň konečně prokázal, že nepatří k nadaci Pavla Novotného.

Pokud by se nechalo inspirovat příkladem Pavla Blažka, mohlo by být užitečné koneckonců i Ministerstvo vnitra. Začalo by svůj provoz financovat výhradně z příspěvku migrantů. Z oficiálních zdrojů dobře víme, že migranti přispívají našemu rozpočtu mnohem více, než kolik nás stojí. Protože si všichni musíme myslet, že je to pravda, je naprosto zřejmé, že by Ministerstvo vnitra bylo v tom případě přebytkové. Konečně by bylo na platy policistů i hasičů, nemuseli by brblat a odcházet ze služby.

Pavel Blažek ukázal cestu a je jen na vládě, jak toho využije. Pokud Petr Fiala tuto šanci zahodí, pak je otázka, za kolik bitcoinů získal svůj titul profesora politologie.