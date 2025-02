Projev v Mnichově: Ani levičáci ho nevydýchali. „Proč ho prostě nevypli?“ zní

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci viceprezident USA JD Vance kritizoval zrušení rumunských prezidentských voleb jako příklad nedemokratického chování a ústupu Evropy od základních hodnot. Vance také vyjádřil obavy o ústup ze svobody slova v Británii a Evropě a vyzval k posílení demokratických principů, aby evropské demokracie byly silnější. Dále hovořil o masové migraci jako o jedné z největších výzev pro Evropu, přičemž specificky zmínil nedávný útok v Mnichově, kdy žadatel o azyl z Afghánistánu najel autem do davu demonstrantů, jako selhání migrační politiky.

Psali jsme: Mnichovská konference: „To je nepřijatelné.“ Vance zvedl ze židle Němce. Zcela veřejně

Že by Vanceův projev měl být budíčkem pro Evropu si myslí i šéfredaktor internetového deníku Alarm.cz, Jan Bělíček. Ve svém příspěvku na Facebooku vyjádřil obavy, zda se Spojené státy nestávají nespolehlivým partnerem pro Evropu a zkritizoval JD Vance za to, že evropským politikům „kázal o svobodě slova pro ultrakonzervativce a krajní pravičáky“.

Vanceovu vtipu, že „když mohla Amerika vydržet léta poučování od Grety Thunbergové, může Evropa vydržet pár roků s Elonem Muskem“ se navíc podle Bělíčka zasmáli maximálně voliči Motoristů, německé pravicové AfD, maďarského premiéra Viktora Orbána, francouzské političky Marine Le Penové nebo rakouského předsedy FPÖ Herberta Kickla.

„Když jsem Vance dneska poslouchal, došlo mi, že tato MAGA rétorika má opravdu mnohem blíž ideologii dnešního putinovského Ruska než Evropské unie, a tak je potřeba k této administrativě přistupovat,“ napsal Bělíček s tím, že se navíc začíná zdát, že americký prezident Donald Trump má v Evropě stejné politické cíle jako ruský prezident Vladimir Putin. K těmto cílům podle šéfredaktora deníku Alarm.cz rozdrobení Evropské unie prostřednictvím krajně-pravicových sil v jednotlivých zemích. To je výhodné jak pro imperiální Rusko tak pro technologické korporace z USA.

Bělíček navíc upozornil i na podobnost mezi autoritářskými postupy Viktora Orbána a politikami podporovanými Trumpovou administrativou. Zatímco Trumpovi jde však o byznys, Orbánovi jde o moc a maďarský vliv.

Politický filosof a publicista Petr Bittner po poslechu Vanceova projevu viceprezidenta rovnou nazval „křivou oportunistickou ludrou“. Podobně jako Bělíček, i Bittner je toho názoru, že Amerika si v Evropě spíše hájí své byznysové zájmy a Vance rozhodně do Mnichova na bezpečnostní konferenci nejel jednat o míru. „Byla to jedna z nejostudnějších a zároveň nejděsivějších věcí, co ve světové politice pamatuju,“ napsal Bittner na sociální síti Facebook, kde připomněl, že v minulosti i sám Vance o Trumpovi mluvil coby o „Hitlerovi“. Bittner osobně Trumpa nazývá „senilním prezidentem s pokročilou formou narcismu“ a „pološíleným dědkem“.

Vanceovu projevu podle publicisty Bittnera tleskají pouze „nejcáklejší pošahanci pendlující ve středu v poledne v maskáčích mezi střelnicí, Bauhausem, schůzí domobrany a preperskou chatkou plnou konzerv v zahrádkářské kolonii“.

Dále Bittner amerického prezidenta popsal jako účastníka „puče“, odkázal tak pravděpodobně na útok na Kapitol Spojených států amerických z 6. ledna 2021 a vyčetl jemu i Trumpovi, že omilostnil 1500 obviněných z útoku na Kapitol.

Bývalý náměstek Magistrátu města Brno, Matěj Hollan, zkritizoval celkově americkou politickou scénu za její přístup k demokracii. „Divím se, že tu kurvu prostě nevypli,“ napsal k projevu amerického viceprezidenta JD Vance.

Hollan obvinil Donalda Trumpa a jeho stoupence, včetně Vanceho, z podkopávání demokratických principů a vyjádřil svůj údiv nad tím, jak se Trumpovi podařilo uniknout právním důsledkům za své akce, které považuje za pokus o puč – stejně jako Bittner, i Hollan odkázal na útok na Kapitol. O omilostněných lidech psal coby o „neonacistických kurvách“.

Hollan i v souvislosti s útokem na Kapitol naznačil, že Trumpovi nyní jde o zničení soudní moci. I proto dle jeho názoru Vance ve svém projevu „útočil“ na zásahy rumunského ústavního soudu a bojoval za to, aby „mocnosti mohly naprosto bezprecedentním způsobem ovlivňovat veřejné mínění a výsledky voleb“.

„Putin sám na to ne úplně stačil. Trollí farmy a Telegram je málo. Aby demokracii rozložili, potřebovali i ty západní sociální sítě. A teď do toho půjdou společně,“ napsal Hollan. Závěrem zdůraznil že je nyní na Evropě, aby ukázala svou sílu a aby si soudní mocí dokázala vynutit právo a platnost zákonů. „Abychom si udrželi demokracii,“ uvedl Hollan.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová je toho názoru, že JD Vance na Mnichovské konferenci vůbec nemluvil k Evropě, nýbrž platformu pouze využil pro diskuse o kulturních válkách a podle Gregorové Vance během projevu „útočil na Evropu ohledně věcí, které si vybásnil“.

Gregorová se také pozastavila nad kritikou amerického viceprezidenta k Zákonu o digitálních službách (DSA). Zatímco podle Vance se může jednat o cenzuru, Gregorová argumentuje vyšší transparentností díky DSA.

V kontextu Vanceova projevu proto vzpomněla na „doublethink“, koncept z Orwellovy knihy "1984", který popisuje schopnost osoby současně věřit dvěma protichůdným pravdám bez vnímání rozporu, což pak umožňuje manipulaci a kontrolu myšlení. „Transparence je cenzura, ochrana demokracie její konec. A svoboda otroctví, zjevně. Dávejme si pozor na to, jakým obsahem naplňujeme slova,“ vyzvala k zamyšlení europoslankyně.

Nemám ráda ohánění se Orwellem, protože je nadužíván; ale to, co jsme od JD Vance včera slyšeli, se jinak než jako doublethink nazvat nedá. Transparence je cenzura, ochrana demokracie její konec. A svoboda otroctví, zjevně. Dávejme si pozor na to, jakým obsahem naplňujeme slova. pic.twitter.com/MJhAzWSncm — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) February 15, 2025

Psali jsme: Mnichovská konference: „To je nepřijatelné.“ Vance zvedl ze židle Němce. Zcela veřejně „Kdyby si tohle dovolil indický diplomat…“ Šokující slova v Mnichově nepřišla jen od J. D. Vance Vance ovládl Mnichov. Lídři EU soptí, zato Zelenskyj po setkání s ním září „Evropské ekonomiky by takový útok nemusely přežít.“ EU a Velká Británie mají dvě volby, obě špatné