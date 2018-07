Propad. Obrovský. Angele Merkelové i Emmanuelu Macronovi se rozpadá jejich kariéra

V periodiku Bild am Sonntag vyšel nový průzkum agentury Emnid. Jeho čísla nejsou pro současnou kancléřku příznivá. Její koalice se propadla o další procentní bod od posledního průzkumu na 29 %. Přitom ve volbách v září minulého roku to bylo 33 %. Podle Reuters je situace kritická hlavně pro bavorskou CSU. Tu čekají v říjnu regionální volby a je zde reálné riziko, že by v Bavorsku mohla ztratit absolutní většinu. Byl to právě Horst Seehofer z bavorské CSU, kdo takzvaně přitlačil Merkelovou ke zdi a přinutil ji změnit postoj Německa k pohraničním kontrolám.

Další stranou, která utrpěla ztráty, je SPD, němečtí sociální demokraté. Ti se propadli také o jeden bod na 18 %. Polepšili si Zelení, a to o dva procentní body, takže by je nyní volilo 14 % dotazovaných. Podle Bild am Sonntag to je tento rok jejich nejlepší výsledek. AfD, která volá po mnohem tvrdším přístupu k migrantům, si ani nepolepšila, ani nepohoršila, a zůstává na 15 procentech.

To Emmanuel Macron má oproti Angele Merkelové podstatně lepší výsledky, ale také si šáhl na dosavadní dno. Uškodil mu pravděpodobně mediální skandál, když se zjistilo, že jeho bývalý bodyguard se účastnil protestů a v policejní výzbroji zasahoval proti demonstrantům. Týdeník Journal du Dimanche zveřejnil průzkum agentury Ifop. V něm se Macron v červenci dostal na úroveň popularity 39 %, což je také jeho dosovadní minimum.

Výzkumy také ukázaly jasný předěl mezi názory na Macrona před zveřejněním nahrávky s bodyguardem a po něm. Celý skandál by měl mít dohru v parlamentu, kde konzervativní opozice chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Ale vzhledem k tomu, že Macron stále ještě drží v parlamentu většinu, tak se tento návrh pravděpodobně nesetká s úspěchem. Jak se ale ukázalo ve volbách v USA, kde drtivě zvítězil Donald Trump, vypovídací hodnota průzkumů se často přeceňuje. Skutečné výsledky mohou být mnohem lepší. Nebo také mnohem horší.

autor: kas