Propíchnul bublinu strachu a hnis teče. Nové svědectví o chování Čižinského na Praze 1. Ti, kteří mlčeli, už nemlčí, pane Hřibe

Poté, co ParlamentníListy.cz hovořily s předsedkyní Oblastního sdružení ODS Praha 1 Jaroslavou Janderovou, se redakci ozval další zdroj. Jde o koaličního zastupitele Prahy 1, který poté, co překonal strach, začal poukazovat na velmi podivné chování současného starosty. Důvody?

Pražský primátor Zdeněk Hřib totiž ještě na konci loňského roku uvedl, že se obává možného návratu starých struktur do vedení Prahy 1 a rovněž upozornil na to, že by po pádu starosty Čižinského mohlo dojít k zastavení rozjetých projektů a s tím i řešení palčivých problémů této exponované městské části.

„Nebudu se pouštět do spekulací, jaká nepředstavitelná katastrofa by padla na centrum Prahy, pokud by se Hřibova proroctví naplnila. Je to směšné. Mnohem zajímavější je odpověď na otázku, co to toho Hřiba ponouklo k tak citovému výlevu? Ono se totiž může stát, že Piráti budou už od příštího týdne na Praze 1 ze hry venku. Paradoxně díky vlastnímu radnímu, kterému už prostě došla trpělivost. Jenže přicházet o křesla a posty, navíc v tak ceněné městské části, se ani čistým a korupcí neošlehaným Pirátům nechce. Hřibova hysterie však přišla s křížkem po funuse. Některým zastupitelům mediální výstupy Čižinského a nově jeho naopak usnadnily rozhodování," shrnul náš zdroj situaci v první městské části hlavního města.

Ale to není vše.

Všechno tedy nasvědčuje tomu, že příští týden Pavel Čižinský ve funkci starosty skončí, stejně jako spoluvláda Pirátů.

V úterý 14. ledna se na popud opozičních stran mimořádně sejde zastupitelstvo Prahy 1. Na programu bude odvolání starosty Pavla Čižinského (Praha 1 Sobě) a dalších členů rady a volba nového vedení radnice. Čižinský to uvedl na své facebookové stránce. Současná koalice se před Vánocemi rozpadla, když uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů) vypovědělo koaliční smlouvu s Prahou 1 Sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. První místostarosta městské části Petr Hejma (STAN) vypovězení smlouvy odůvodnil názorovými neshodami a špatným fungováním úřadu pod vedením starosty Čižinského. Připojili se k němu Michal Caban z Iniciativy občanů a Petr Burgr za KDU-ČSL, čtvrtý člen My, co tady žijeme Martin Kotas z klubu vystoupil. Následně se ke klubu přidali tři zastupitelé za TOP 09.

Čižinský k tomu na facebooku uvedl, že výměna koalice bude znamenat velké riziko zablokování rekonstrukce dolní části Václavského náměstí, která by měla začít příští rok. Minulé politické reprezentace Prahy 1, ve kterých figurovaly ODS a TOP 09, měly k podobě oprav výhrady a nesouhlasily také s návratem tramvají na náměstí. Starosta upozornil také na fakt, že někteří opoziční zastupitelé jsou trestně stíhaní v souvislosti s prodejem obecních bytů v minulém volebním období.

Stávající koalice se podle něj staví za zájmy starousedlíků, kdy se pokouší omezit tranzitní dopravu přes centrum, hluk z restauračních předzahrádek povolených na základě výjimek i po 22:00 a přistupuje obezřetně k prodejům bytů, které obvykle po privatizaci začnou sloužit pro ubytovací platformy typu Airbnb. „Za jediný rok se po dlouhých letech plundrování městské části nedá vyřešit vše, ale dá se nastartovat směr. A přesně toho se politici starého střihu zalekli. A chtějí se rychle vrátit zpátky do světa kamarádíčků, kšeftování a šedé zóny,“ napsal Čižinský.

