Brutální svědectví o fungování bratrů Čižinských na pražských radnicích. Jestli toto má být jednou premiér...

ROZHOVOR Možný budoucí premiér a lídr iniciativy Praha sobě Jan Čižinský zřejmě schytá první úder ve své dosud velice úspěšné politické dráze. Nespokojenost s prací zvolených zástupců iniciativy Praha 1 sobě na tamní radnici vedla k tomu, že se příští úterý bude na mimořádném jednání zastupitelstva hlasovat o odvolání jeho bratra Pavla Čižinského z funkce starosty Prahy 1. To by pak 3 000 statečných mělo po republice mnohem těžší práci přesvědčovat voliče, že rodina Čižinských sobě je právě ten nejlepší koncept v politice. Zastupitelka hlavního města Prahy a předsedkyně Oblastního sdružení ODS Praha 1 Jaroslava Janderová pro ParlamentníListy.cz promlouvá o žalostných výsledcích Pavla Čižinského ve funkci starosty.

Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský se zařadil mezi ty politiky, kteří cítili potřebu přednést novoroční projev. Když někdo nezúčastněný slyšel jeho slova o tom, jak je nejdůležitější diskuse, otevřenost a respekt jiných názorů, řekl by, že na radnici musí pod jeho vedením panovat naprostá idylka. Jak to jde dohromady s tím, že se v úterý 14. ledna na popud opozičních stran mimořádně sejde zastupitelstvo Prahy 1, které bude mít na programu právě odvolání Pavla Čižinského z funkce starosty?

U projevu Pavla Čižinského jsem se musela jen hořce usmívat. Nebyl to rozhodně projev novoroční a především nebyl ani pravdivý. Za rok na radnici koalice vedená Prahou 1 sobě zadupala do země všechny naše konstruktivní návrhy, žádná diskuse se nekonala. A dalších výmyslů bylo v projevu více, než je únosné.

Dosavadní koalice se rozpadla těsně před Vánocemi, když uskupení My, co tady žijeme – STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů – vypovědělo koaliční smlouvu s Prahou 1 sobě, Piráty a Zelenou pro jedničku. Byla důvodem tohoto kroku nespokojenost se starostou, nebo vábení dosavadní opozice včetně vaší ODS?

Kolapsu dosavadní koalice se vůbec nedivím. ODS radnici kritizovala, nicméně rozpad sám byl jen logickým vyústěním chaosu a mnoha nepovedených experimentů. Sdružení „My, co tady žijeme“ asi už nevydrželo fakt, že naši městskou část řídí lidé, kteří zde fakticky nežijí. ODS krizi nevyvolala, je ale připravena pomoci najít lepší řešení pro všechny obyvatele centra Prahy.

Starosta Pavel Čižinský na Facebooku emotivně píše, že jeho odvoláním se v úterý 14. ledna vrátí na radnici Prahy 1 staré pořádky. Vy situaci na radnici Prahy 1 ze svého dlouhodobého veřejného působení dobře znáte, prozraďte, mají se obyvatelé Prahy 1 bát?

Strašák v podobně „starých pořádků“ je jen marketingový trik. Já mohu mluvit jen za ODS. V roce 2014 jsme se vrátili na radnici a o čtyři roky později nám voliči poděkovali – v posledních volbách jsme dostali o polovinu více hlasů než předtím. Nereprezentujeme „staré pořádky“, ale konstruktivní a kompetentní sílu, která chce a dokáže prosazovat vůli svých voličů.

Starosta Pavel Čižinský vás ve zmíněném textu na Facebooku osočil, že jste v minulosti kryla vážné podezření z korupce týkající se stavebního úřadu Prahy 1. Vy jste to označila za podlý a hloupý útok a vyzvala jste prvního muže na radnici, aby předložil důkazy a sdělil jméno osoby, kterou jste měla krýt. Jaká byla jeho reakce?

I když byla moje reakce emotivní, v jádru chápu motivy pana starosty Čižinského. Na svá tvrzení o „starých pořádcích“ nemá žádné důkazy, nezbylo mu než je touto cestou vyrobit. Samozřejmě že jsem žádnou korupci nekryla, moji kolegové se věcí zabývali a podezření postoupili na příslušná místa. Celý složitý příběh jsme detailně popsali na sociálních sítích a každý si to může přečíst.

Podle starosty se za jediný rok, co je ve funkci, nedá po dlouhých letech plundrování městské části vyřešit vše, ale dá se nastartovat směr. A přesně toho se prý politici starého střihu zalekli. A chtějí se rychle vrátit zpátky do světa kamarádíčků, kšeftování a šedé zóny. Jak ten jeho už více než rok ve funkci hodnotit, opravdu je tím rytířem bez bázně a hany a politikem bez poskvrnky, jak by se z těchto jeho slov dalo soudit?

Abych byla konstruktivní, za rok se skutečně dá prosadit jen něco. Důležité je s řešením problémů Prahy 1 začít a nevymlouvat se na vše okolo sebe. Tato koalice ovšem nic – až na pár líbivých kroků – neudělala. V otázkách negativního dopadu turismu, přetížené dopravy nebo veřejného pořádku se pokusili o pár experimentů, které dopadly žalostně.

A pokud jde o podezřelé kamarádšofty, nebyla tato koalice rozhodně bez poskvrny. Podezřelých případů bylo až až, zmíním například nesmírně levné pronájmy lukrativních obchodů nebo podporu byznysu politiků z Prahy sobě.

Politika občas svádí lidi ke špatným věcem. Budu upřímná, nevyhne se to žádné straně – nás za to voliči tvrdě potrestali, a to na různých radnicích i v celostátní politice. O to přísněji musíme posuzovat, jaké lidi nominujeme a co vlastně děláme.

Co vůbec říkáte fenoménu hnutí Praha sobě, Praha 1 sobě, Praha 7 sobě, ale i starostů jedničky Pavla Čižinského a sedmičky Jana Čižinského, stejně jako připravenost druhého jmenovaného stát se příštím českým premiérem díky aktivitě politické síly 3 000 statečných? Co na nich voliče tak uchvacuje oproti standardním politickým stranám?

Nechci neustále kritizovat kroky a plány rodiny Čižinských, mým cílem je řešit problémy občanů. V posledních týdnech je ale ODS pod tvrdou palbou právě ze strany Prahy sobě, proto musím reagovat. Jan Čižinský uspěl ve volbách, rozhodl se svůj styl a značku vyvážet všude okolo. Teď zjišťuje, že se mu to na Praze 1 očividně nepodařilo. To je podle mě důvod, proč volí extrémní metody. Nemůže si dovolit začít prohrávat.

Já věřím na strukturu tradičních demokratických stran. Pokud někdo z nás udělá chybu, je pod kontrolou kolegů a řadových členů. V hnutí rodiny Čižinských nic takového není, jejich lídr je nezpochybnitelný a neomylný. Nezlobte se, ale něčemu takovému nikdy věřit nebudu. A ani nevěřím, že uspěje – a to jak v Praze, tak zejména za jejími hranicemi.

Vy jste v reakci na to uvedla, že by veřejnost neměla zůstat lhostejná k symptomům chování některých „politiků“, připomínající svými atributy nápadně dobu před 17. 11. 1989. To znamená, že papalášské manýry se nevytrácejí a přístup politiků k lidem, jimž by měli ve svých funkcích sloužit, se oproti předlistopadovým časům výrazně nezlepšily?

Už jsem to naznačila: nikdo nejsme neomylný, nikdo nejsme bez chyby. K politice patří pokora, ohled na jiné a otevřená mysl. Kdo ji nemá, nemůže dělat dobře svoji práci. Papalášství nezaniká, jen na sebe bere jinou formu. V Praze má kdekdo plná ústa občanů, ale často se je snaží převychovávat, napravovat a říkat jim, jak mají žít. Já taková nejsem a nebudu.

