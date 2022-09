Proruské síly, trollové... Urážet umí každý primitiv, vzkazuje Hynek Blaško, řečník z Václaváku

reklama

Hynek Blaško měl projev na demonstraci 3. září na Václavském náměstí před mnoha desítkami tisíc lidí.

„Demonstraci jsem vnímal velice pozitivně, protože tolik lidí, kteří by se sešli v jeden okamžik a za společným cílem, jsem od roku 1989 neviděl,“ řekl pro Parlamentnílisty.cz s tím, že stotisícové protesty proti bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se počítat nedají. „Ty demonstrace nevyjadřovaly nic, jenom Babiš, Babiš, Babiš jako kolovrátek. Ať vypadne, my ho tady nechceme, zloděje… ale to je něco pro lidi?“ podotkl Blaško.

Nynější protesty jsou podle něj jiné. „Lidé přišli ukázat, že opravdu nastala doba, kdy by se premiér Fiala a jeho okolí měli skutečně zajímat o českou společnost. Ne mít na prvním místě všechno možné, jen ne občana České republiky, který je zvolil a který je také platí,“ sdělil Blaško.

Za nejdůležitější považuje požadavek demonstrantů, aby vláda konečně něco udělala se strašlivými cenami energií. „Ať se jedná o elektřinu nebo o plyn. A aby přestala cpát peníze do války a zatahovat Českou republiku do válečných záležitostí. V tom je ta hlavní pointa. Nechceme válku! A starejte se o to, o co máte! Na prvním místě je český občan, pak Ukrajina a další,“ popsal europoslanec.

Urážet umí každý primitiv

Premiér Petr Fiala (ODS) po demonstraci prohlásil, že její organizátoři se prý hlásí k proruské orientaci, že se jednalo o proruské síly a podobně.

„Od srdce jsem se zasmál a řekl jsem si – ten pán blábolí a neví, o čem mluví. Já si nemyslím, že já osobně bych byl ruským trollem, fašistou a kdesi cosi. Za nos by se měl chytit někdo jiný, ne já. Urážet umí každý primitiv, stejně, jako bezargumentačně vykládat floskule o tom, jaký je Putin vrah – ale to, že někteří páni prezidenti USA dělali daleko horší věci a způsobili větší trápení, než tady Putin, neřeknou. Každá válka je špatná, odsuzuji ji, ale je potřeba se také podívat, proč vlastně vznikla a kdo na tom má svůj podíl,“ přemýšlí Blaško.

Svůj díl viny dle Hynka Blaška nesou evropští politici: „Zvláště v roce 2014 Němci zastoupeni madam Merkelovou a Francouzi tehdy zastoupení panem Sarzkozym, když byly podepsány Minské dohody. Vůbec se nestarali, zda jsou dohody dodržovány, nebo ne. Nechali tomu volný průběh, a dnes pláčou a zatahují Evropu do válečného stavu, který si Evropané vůbec nepřejí. Nepřejí si, aby jejich představitelé tak řešili celou záležitost. To dál není možné.“

Dále odmítl, že by kdokoliv z pořadatelů nedělní demonstrace patřil mezi „proruské síly“. „My jsme spolu mnohokrát mluvili, připadám vám jako ruský troll? A nemyslím si, že organizátoři jsou takoví, za jaké je Fiala a další označují. Jim šlo jen a pouze o to, aby se vyřešil problém s drahými energiemi, chtěli na něj poukázat, a proto demonstraci svolali, abychom se mohli všemu bránit. Co z toho někteří udělali a začali vykládat, že jsme ruské síly... to jsou na hlubokém omylu, tak to nebylo,“ odmítl Blaško.

Blaško: S politickou kulturou to nemá nic společného

Slušná politika tak, jak ji vládní strany prezentovaly před volbami, se vládě vymkla z rukou.

„Jestli někdo mluví o politické kultuře, tak já mám zcela jiný názor. Když premiér o něčem takovém mluví s tím, že odstoupil Gazdík a kdesi cosi s tím spojené, tak u mě by bylo politickou kulturou, kdyby ministr vnitra Vít Rakušan uznal, že je šéfem strany, STAN, této strany se korupce dotýká a měl by odstoupit ze všech svých funkcí. To by byla politická kultura, ale jeho vykládání, že on nic, to ti ostatní, je prostě na hlavu a není to v pořádku. S politickou kulturou už to nemá nic společného,“ míní Blaško.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vzpomněl na skandál v Německu kolem financování politické strany, kdy předseda okamžitě odstoupil, protože to vrhalo špatné světlo na stranu, a vzal tak na sebe politickou odpovědnost. „Zabalili to a odešli. Myslíte, že to tady někdo udělá? Neodstoupím. Proč bych odstupoval? Já za to nemůžu, já jsem ten hodný, to všichni ostatní! To jsou výkřiky. Správně by měl praštit tužkami a odejít,“ vyjádřil se generálmajor.

Lidí na existenční hraně bude přibývat

Dále uvedl, že pokud vláda správně nezareaguje na protestní nálady, budou demonstrace sílit. „Zcela nepochybně. Doufám, že ano, i když nemohu mluvit za jiné, ale jestliže někdo platil 630 korun za energii a najednou mu přijde faktura na 6500 korun, to je velká díra do rozpočtu. Těch lidí, kteří se ocitnou na hraně, bude neustále přibývat. A jak jich bude přibývat, bude přibývat i protestů a obávám se, že se z toho může stát revoluce. Lidé toho začnou mít dost, vezmou spravedlnost do vlastních rukou, takže Fialovi nezbude, než poslechnout řeporyjského starostu a poslat ozbrojené složky s povelem střílet do lidí,“ varuje Blaško s tím, že pro příklad není třeba chodit daleko.

„Francie a hnutí Žlutých vest, které mlátili, až z nich stříkala krev. Kdo je platí, a z jakých peněz? Z peněz těch, kteří tam byli mláceni. Tak co to je?“ upozornil. Avšak zatím se nedomnívá, že nespokojenost veřejnosti je taková, že by lidé vyrazili do ulic. „Ještě chvíli to potrvá. A se vzrůstajícím počtem lidí, kteří budou mít problém s placením účtů a toho všeho, bude narůstat nespokojenost a nervozita ve společnosti. A uvidíme. Nejsem pro, aby se věci řešily násilím, ale kdo nestál proti sta tisícovému davu, neviděl obrovskou masu, kde by stačilo říci jedno jediné slovo a už je nikdo nezastaví. Odpovědnost organizátorů za to, že se nic nestalo, je obdivuhodná. A za to, že ti lidé přišli svobodně vyjádřit svoji vůli a svůj názor, jsou dehonestováni a nazýváni různými přívlastky. To je špatně,“ dodal Hynek Blaško.

Psali jsme: Jsme přehlceni vašimi signály. Odejděte, dokud je čas, volal Blaško proti vládě Ať se živí, jak umí. Absolventi filozofických fakult... Blaško v Partii udeřil na politické neziskovky. Zdechovský vyletěl „Zapamatujme si ta jména.“ Zatímco všichni řešili jádro, v EP prošla jiná hrůza. I hlasy z Česka Brusel pod pokličkou: „Namachrovanost Zelených leze na nervy stále více lidem“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.