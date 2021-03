Průlom: EU příznivě rozhodne o Sputniku. V Česku to nikdo nepsal

Covidový pas, tedy certifikát umožňující volné cestování po Evropě, by měl zahrnovat kromě vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou i ty látky, které potvrdily úřady samotných členských států. Týkat by se to tedy mělo ruského Sputniku i čínského Sinopharmu. Jasno bude po 17. březnu, kdy Evropská komise návrh představí. Není to tak dlouho, co se někteří smáli těm, co se nechají očkovat Sputnikem, že je pustí leda tak na Krym. Na informaci agentury Bloomberg upozornil analytik Štěpán Kotrba.

Evropská komise by měla 17. března představit schéma očkovacích pasů. Ty by měly ulehčit cestování po sedmadvacítce, stejně jako v zemích Evropského hospodářského prostoru. Tento certifikát by měl obsahovat tři dokumenty – zda držitel byl očkován proti koronaviru a jakou vakcínou, výsledek testu na koronavirus a informace o tom, zda dotyčný nemoc již prodělal.

Dlouho se však spekulovalo o tom, zda budou moct cestovat ti, co se nechali očkovat například ruským Sputnikem. Dle Bloombergu je však odpověď kladná. Člověk získá covidový pas, pokud bude očkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou, popřípadě vakcínou, která získala pouze povolení od národních úřadů. Pokud by tedy některý z členských států schválil ruskou vakcínu Sputnik, popřípadě čínský Sinopharm, tak by to ničemu nebránilo a byl by mu vydán očkovací pas. Maďarsko již začalo očkovat svoji populaci vakcínami vyrobenými v Rusku a Číně. Slovensko ruský Sputnik pouze nakoupilo, ale očkovat jím nezačalo.

Celý článek ZDE:

Zájem na potvrzení, které by umožnilo cestovat po Evropě, mají primárně státy jižní Evropy, které jsou závislé na cestovním ruchu. Cestovní ruch byl právě nejvíce celosvětově zasaženým odvětvím.

„Cílem návrhu je usnadnit výkon práva na volný pohyb v rámci Evropské unie během pandemie covidu-19 vytvořením společného rámce pro vydávání a přijímání osvědčení o očkování, testování a uzdravení,“ uvádí aktuální koncept návrhu.

Údaje obsažené v certifikátech nebudou centralizovány, ale podle návrhu by měly fungovat prostřednictvím zabezpečeného, decentralizovaného ověřovacího systému. Informace v certifikátech pak mají obsahovat jméno osoby, číslo pasu nebo průkazu totožnosti, datum narození, vakcínu, kterou si vzal a počet podaných dávek.

Podobná data by byla shromažďována pro výsledky testů. Každý certifikát by měl jedinečný identifikátor. Podle navrhovaného plánu EU by tento systém existoval dočasně, dokud nebude pandemie prohlášena za skončenou.

Mnoho lidí naráželo právě na problém se Sputnikem ohledně volného cestování. Jedním z nich je i bývalý poradce premiéra Mirka Topolánka a politický komentátor Martin Schmarcz. „Kdo si píchne neschválený Sputnik, nedostane evropský očkovací pas a dovolená u moře nebude. Opakuji: Se Sputnikem dovča nebude!“ napsal počátkem března na facebook.

„Na Kanáry, na Kanáry. A na nákup do Německa. Sputnikáři pojedou leda na Krym...“ dodal v komentářích.

