Pryč s klasickou definicí pohlaví! navrhli v Kanadě. Profesor Peterson se vzepřel, dnes čelí nátlaku levicových studentů i vlastní univerzity

Jordan Peterson (ročník 1962) je kanadský psycholog vyučující na University of Toronto, známý zejména svou kritikou politické korektnosti, feminismu a jiných názorových proudů pocházejících ze západních univerzit. Už když přednášel na Harvardu, byly jeho přednášky plné studentů, ale opravdové slávy dosáhl až v září roku 2016, když vzbudil pobouření v levicových kruzích svým videem, ve kterém kritizoval nový kanadský zákon, který by přikazoval používat zájmena podle pohlaví, kterým se označovaná osoba zrovna cítí. Dnes je z Petersona rocková hvězda psychologie a myšlenkový vůdce mladých lidí, kteří odmítají dnešní liberální progresivismus.

Kanadský zákon C-16 v překladu doslova říká: „Tento zákon má za úkol chránit jedince před diskriminací ve věcech jednání s úřady a před nenávistnou propagandou, které by mohly ústit z jejich genderové identity a vyjádření. Přidává termíny genderová identita a vyjádření do kanadského zákona o lidských právech jako další kritéria, podle kterých nesmí být jedinci diskriminováni a u kterých je nepřípustné tvořit hanlivou či urážlivou propagandu. Dále pokud bude dokázáno, že zločin či přestupek byl spáchán s těmito pohnutkami, považují se tyto pohnutky za přitěžující okolnost.“

V určitém právním výkladu by potom odmítnutí používat speciální zájmena, jež si lidé, kteří se neidentifikují ani jako ženy či muži, vymysleli, mohlo být považováno za diskriminaci a porušení tohoto zákona. Jordan Peterson toto považuje za útok na svobodu slova a pokus vynutit politickou korektnost právními prostředky. Argumentuje tím, že jakožto psycholog má poznatky, se kterými seznamuje své studenty, a ty by mohly být uznány jako porušující zákon C-16. V doslovném překladu se vyjádřil takto: „Pokud dostanu pokutu, nezaplatím ji. Pokud mne pošlou do vězení, budu držet hladovku. Tohle nebudu dodržovat a dost. Nebudu říkat slova, která po mně chtějí. Zvlášť když je vymyslel nějaký levičácký ideolog.“

Po zveřejnění svého postoje se na Petersona snesla vlna kritiky a ironicky i diskriminace. Jeho kanál na YouTube byl po nějakou dobu zablokován. Grantová komise mu poprvé za jeho dlouholetou kariéru odmítla udělit grant na jeho projekty a čelil i studentským demonstracím a vyrušováním ve svých hodinách výkřiky jako „Hanba“ a „Pryč s ním“. I univerzita, na které vyučuje, mu poslala dopis, kterým ho žádala, aby své postoje nevyjadřoval a neopakoval.

Server torontoist.com vyzpovídal několik studentů, kteří se identifikují mimo klasické definice pohlaví, a zjišťoval jejich názor na Jordana Petersona a co by dělali, pokud by se s ním setkali.

Ezra Namaste-Maiato, student sociologie a rozdílů pohlaví

„Jeden by si myslel, že když je profesor a učí ostatní, tak bude i ohleduplnější a vzdělanější, když jde o tak rozmanitou skupinu jako studenti. Při osobním setkání bych byl určitě naštvaný a znechucený a vyříkal bych si to s ním. Naše identita je něco, co si musíme stvořit, abychom vydrželi náš život. Být studentem je už tak dost těžké, není pro mne možné abych nebyl vítaný nebo uznaný na místě, kde jsem tak často. Na místě, kde by se studenti měli cítit vítáni a v bezpečí,“ uvedl Ezra.

Elliot Fonarev, studentka práv

„Pokud má profesor na univerzitě takové nepřátelské a neinformované postoje, pak je mou starostí, jaké formy vytěsnění a nátlaku musí zažívat genderově různorodí lidé mimo univerzity. Právě kvůli tomu musí být genderová identita a vyjádření chráněny proti diskriminaci zákonem. Pokud by mi jako studentce odmítl říkat tak, jak si přeji, udělala bych tři věci: trvala bych na svých zájmenech, poslala bych stížnost na fakultu a dala mu špatné hodnocení na stránkách hodnotících profesory a na sociálních médiích,“ řekla tato „studentka“.

Mnoho lidí však také s profesorem Petersonem souhlasí a říká, že jeho lekce a knihy změnily jejich život k lepšímu. Profesor Peterson se kritiky nebojí a od svého vyjádření podal mnoho rozhovorů a byl hostem mnoha debat, ve kterých vysvětluje své postoje a názory na svobodu slova a psychologický vývoj dnešní mládeže. Rovněž se rozhodl publikovat své lekce z Univerzity v Torontu na serveru YouTube.com.

Profesor Peterson se v posledních dvou letech stal doslova internetovou celebritou, která má zejména v komunitě mladých mužů takřka kultovní status. Peterson dokázal zachytit moderní trendy a svou popularitu obratně zužitkoval. Na svém Twitteru se profesor Peterson v létě pochlubil, že prodal v poměrně krátké době více než jeden milion kopií své knihy „12 pravidel pro život“. Dobře si vede i na platformě Patreon, která umožňuje fanouškům přímo sponzorovat svého oblíbeného umělce, nebo oblíbený produkt. Od svých podporovatelů na serveru Patreon vybírá Peterson přes 60 tisíc dolarů měsíčně.

Není tedy divu, že se Peterson stává objektem zájmu tradičních mainstreamových médií. Deník The Washingon Times o něm napsal v průběhu prvního pololetí letošního roku sérii článků, ve kterých popisuje Petersonův vzestup na výsluní stejně jako finanční poměry, na které klinický psycholog z dřívějška nemohl být zvyklý. „Strážci mediálního mainstreamu se zdánlivě snaží pana Petersona udržet mimo prostor,“ píše se například v článku.

