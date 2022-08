Puchýřky tam, kde je opravdu nechcete. Prague Pride musel vydat hodně nepříjemné varování. Mluvili s nimi z úřadu

reklama

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 1% Nemají 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2506 lidí

„Letos je podpora, kterou dává magistrát této akci, ještě o to důležitější, že v této době opět je tady aktuálnější to téma manželství pro všechny. Je to otázka prosté lidské slušnosti a otázka toho, jestli opravdu to myslíme s tou rovnoprávností vážně,“ uvedl primátor dle iDnes.cz

Festival už podpořily některé další osobnosti a firmy, například prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. „Vždy budu podporovat rovná práva pro všechny. Stát nemá mluvit lidem do toho, s kým chtějí být, koho milují a koho si chtějí vzít. Jednoduše proto, že žijeme ve svobodné společnosti 21. století,“ prohlásila.

Dnes začíná Prague Pride. Vždy budu podporovat rovná práva pro všechny. Stát nemá mluvit lidem do toho, s kým chtějí být, koho milují a koho si chtějí vzít. Jednoduše proto, že žijeme ve svobodné společnosti 21. století. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 8, 2022

Kromě Nerudové slaví například i kanadská ambasáda nebo společnost Škoda Auto, která je oficiálním partnerem festivalu.

The Embassy of Canada is proud to celebrate the beginning of @PraguePride week in support of the LGBTQ2 ???‍?????‍?? community here in ????. Check out all the events happening this week ?? https://t.co/I7unBgqU2Q. #PraguePride2022 pic.twitter.com/XrpXOGohKP — Canada in CZ (@CanEmbCZ) August 8, 2022

#SKODA AUTO is supporting the @praguepride Festival this year as an official partner. The festival focuses on topics around LGBTQ+ people and includes almost 150 workshops, debates, various performances and concerts. #PraguePride2022 ???‍?? — ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) August 8, 2022

Festival podle Zdeňka Hřiba přitáhne desítky tisíc turistů. A ačkoliv turisté s sebou přivezou peníze, které následně utratí v českých lokálech, mohou si s sebou vézt i něco mnohem méně příjemného. Totiž opičí neštovice.

Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus varoval, že v současnosti je nejlepším krokem ke snížení šíření opičích neštovic minimalizace rizika nákazy. Zároveň dal jasně najevo, že se drtivá většina případů vyskytuje mezi „muži, kteří mají pohlavní styk s muži“. Ti by tedy podle něho měli „omezit počet svých sexuálních partnerů, zvážit styk s novými partnery, a pokud k němu dojde, měli by si vyměnit kontaktní informace, aby bylo možné infekci případně trasovat“.

"For men who have sex with men, this includes, for the moment, reducing your number of sexual partners, reconsidering sex with new partners, and exchanging contact details with any new partners to enable follow-up if needed"-@DrTedros #monkeypox https://t.co/KEMcDDdA2s — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2022

Ovšem není to jen WHO, která varuje před potenciálním nebezpečím. 4. srpna varoval před rizikem opičích neštovic ve spojitosti s festivalem Státní zdravotní ústav. „V souvislosti s nastávajícím festivalem Prague Pride od 8. do 14. srpna 2022 připomínáme současnou alarmující situaci ve výskytu opičích neštovic (monkeypox). Předkládáme aktuální epidemiologická data. V souvisejícím článku naleznete základní informace o onemocnění včetně preventivních opatření,“ informoval stroze SZÚ.

Psali jsme: WHO má vzkaz pro gaye: Buďte věrní. Jinak riskujete opičí neštovice

Kromě SZÚ situaci řeší i pražská hygiena. „V období před zahájením festivalu se s organizátory k aktuálním epidemiologickým otázkám a možnostem jejich cílené prevence mezi účastníky pravidelně setkávají také zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy. Letošní setkání se v sídle HSHMP v Rytířské ulici 12, v Praze 1, uskutečnilo ve čtvrtek 28. července. Prague Pride Festival na setkání zastupoval ředitel festivalu Tom Bílý,“ oznámila HSHMP.

„Zástupci HSHMP organizátorům popsali aktuální epidemiologickou situaci v Praze a České republice s tím, že by uvítali s festivalem úzkou spolupráci, hlavně v oblasti šíření aktuálních poznatků o opičích neštovicích a možnostech prevence opičích neštovic mezi návštěvníky festivalu, spolupracujícími organizacemi a dalšími přímo či nepřímo zainteresovanými subjekty,“ uvádí dále hygiena. Organizátoři festivalu byli tedy o případném riziku informováni a ředitel prý nabídku spolupráce ze strany hygieniků přivítal. Kromě toho byla organizátorům předána i příručka s doporučeními od WHO a ECDC.

V této příručce se například doporučuje, aby organizátoři účastníky festivalu seznámili s fakty o opičích neštovicích, například kdo je riziková skupina. Naopak si nemají utahovat ze jména nemoci nebo z toho, že byla prvně identifikována v Africe. I v této příručce se píše, že opičí neštovice může chytit každý, nicméně v současnosti jsou prevalentní u „mužů obcujících s muži“. Popsány jsou také příznaky. Co mají ti, kdo mají symptomy, dělat? „Dejte si pauzu od večírků, festivalů a událostí, vyhýbejte se kontaktu s lidmi a zajděte si k lékáři,“ doporučuje WHO a ECDC. Dále doporučuje sexuální abstinenci a také aby při symptomech lidé nesdíleli „oblečení, ručníky a sexuální hračky“.

Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Varování tedy přišlo a festival má v sekci „zdraví na festivalu“ instrukce. „Světová zdravotnická organizace i Hygienická stanice hlavního města Prahy hodnotí riziko přenosu opičích neštovic mezi lidmi, kteří mají blízký fyzický kontakt (např. sexuální) jako vysoké,“ uvádí se v něm mimo jiné, spolu s tím, že vysoké riziko je u těch, kteří často střídají partnery. Bez blízkého kontaktu je však riziko nízké.

„Nemoc se šíří blízkým, těsným kontaktem. Může to být sex (orální, anální, vaginální), líbání, mazlení, hlazení, dotýkání. Nejvyšší riziko představuje kontakt s vyrážkou (puchýřky) nakažených osob. Velmi vysoké riziko je také při kontaktu s infikovaným materiálem (oblečení, ložní prádlo, plochy v koupelně, nádobí používané nemocnými, ale taky sexuální hračky a pomůcky.)“ varuje účastníky festival a dodává, že puchýřky se vyskytují zejména v oblastech, kde k infekci došlo poprvé, tedy v oblasti genitálií a konečníku.

Doporučuje: „Vyhněte se blízkému kontaktu s osobami, které mají příznaky. Zeptejte se, zda má člověk příznaky, než dojde k blízkému kontaktu (pokud kontakt plánujete). Myjte si a dezinfikujte ruce. Nesdílejte neumyté nádobí, kelímky, brčka, nevyprané oblečení, sexuální pomůcky. Použití kondomu při sexu se doporučuje, ale nemusí před nákazou chránit.“

Stránky festivalu – ilustrační foto

Psali jsme: Co hněv na neočkované? BIS se ohradila za „znevažování Pekarové“, nezabralo to Biden dovolil Rusku zabíjet na Ukrajině. Šílená Pelosiová. Hrozba třetí světové války! Trump mocně udeřil Z kariérního komunisty kariérním demokratem. Vyoral o generálovi, co převlékl uniformy. A ani podpora od Zdeňka Svěráka to nezachrání Ajaj. Orbán byl v USA a měl proslov. Servítky si nebral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama