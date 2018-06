Půjdete ze Sýrie domů, Američané. Tereza Spencerová má nevídané zprávy

V ruském hlavním městě se zrodila dohoda, podle které bude mít Izrael nadále pod kontrolou Golanské výšiny a teroristický Hizballáh se stáhne desítky kilometrů od jižní syrsko-izraelské hranice. Podle Spencerové si to Hizballáh může dovolit. Dokázal už vycvičit syrské jednotky, které odvedou práci za Hizballáh. Írán může být taký spokojen, protože si v Sýrii zachová svůj vliv, byť oficiálně půjde jen o poradenství syrské vládě. Rusko v Sýrii předvedlo, že je s ním třeba stále počítat.

Na dohodě by tak mohly být bity jen Spojené státy, které nezískaly prakticky nic a ještě by měly začít stahovat své síly – prozatím jen základnu Al Tanf na hranicích Sýrie a Iráku. Pokud by Američané základnu nevyklidili. Syrská vláda by mohla požádat své spojence Rusko a Írán o pomoc ve snaze získat kontrolu nad územím. Sečteno a podtrženo: Spojené státy mají podle Spencerové možnost vést válku, nebo se z této základny stáhnout. A Izrael zřejmě svého spojence dotlačí k tomu druhému, aby si udržel již zmíněnou kontrolu nad Golanskými výšinami.

Analytička k tomu poznamenává, že z budovaného kompromisu mohou něco získat i Američané. Pokud se stáhnou, budou mít víc sil na řešení svých vnitropolitických problémů.

„Karty jsou rozdány vcelku přehledně a dohoda, která vznikla až v daleké Moskvě, nabízí další krok k ukončení války a zahájení politického procesu výměnou za přijatelné kompromisy od všech zúčastněných – Sýrie bude mít své území, Izrael ‚své‘ Golany, Írán svůj vliv a posílený regionální status, Rusko své ‚všechno‘ a USA možnost vrátit se k ‚Americe především‘. Bez jasných vítězů a bez totálních poražených, s pochroumanými vítězi a poraženými, jejichž rány ale snadno přebolí,“ shrnula situaci Spencerová.

autor: mp