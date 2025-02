Putin dostane, co chce. EU jen zaplatí. Konečná sázela Fialovi jednu ránu za druhou

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a předsedkyně komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná, jedna z hlavních tváří uskupení STAČILO!

„Sledujeme ruský nástup Trumpovy administrativy a bohužel sledujeme míchání pojmů a dojmů. Pokud se míchá, kdo se brání a kdo je agresor, tak je to nebezpečné nejen pro Ukrajinu. Ukrajina se už tři roky brání statečné agresi a pokud se to zpochybňuje, tak to může mít důsledky pro celkovou bezpečnostní situaci. … Volodymyr Zelenskyj není diktátor. Je to prezident země, která se brání,“ prohlásil Rakušan hned v úvodu diskuse. Jedním dechem dodal, že nikdo od 47. prezidenta USA nečekal, že zamění to, kdo koho napadl.

Konečná nabídla zcela jiný pohled. „Sledujeme pragmatismus a jsem ráda, že vůbec sledujeme nějaká mírová jednání, nebo vůbec jednání u stolu. My jsme tady tři roky poslouchali, že musíme Ukrajině jen posílat více zbraní. Teď jsem ráda, že konečně sledujeme nějaké jednání. Ale pak je druhá věc, která je podstatně smutnější, a to je chaos v české zahraniční politice. Ptají se mě na to občané. Něco říká prezident Petr Pavel, něco říká poradce Petr Kolář, a pak si premiér Petr Fiala stěžuje jako malý kluk, že ho někam nepozvali,“ vyložila svůj pohled komunistická europoslankyně.

Poznamenala, že Volodymyr Zelenskyj podle ní není demokrat, protože omezuje práci médií, zavírá politické oponenty a tak podobně. „Pro mě rozhodně Volodymyr Zelenskyj není ryzí demokrat,“ nechala se slyšet Konečná. „My dostáváme komunikační karty od pana Foltýna, které říkají, co si poslanci mají myslet,“ poznamenala také.

Rakušan se vrátil až k Mnichovu 1938, kdy se jednalo o Československu bez Československa. „A toto teď my chceme? My chceme přece mír, kde bude sedět u jednacího stolu i Ukrajina,“ podotkl.

„Já nevím, co si řekli pánové v Rijádu, ale Donald Trump jasně říká, že u dalších jednání má být i Ukrajina i EU. Ale oni si možná potřebovali sednout k jednacímu stolu a vyjasbnit si stanoviska. A ještě jedna věc. Mně přijde úplně šílená ta paralela s Mnichovem 1938. To je přece úplně jiná situace. Zopakujte si učivo základní školy,“ žádala komunistická europoslankyně.

Rakušan poznamenal, že dějepis i učil, čili si ho nemusí opakovat. – „No, o to je horší, co teď říkáte,“ oponovala mu Konečná.

Rakušan však trval na tom, že jedna základní premisa s Mnichovem 1938 platí i ve válce na Ukrajině. Ukrajina bude obrána o území, ale – podle Rakušana – to válce nezbrání, stejně jako odebrání území Československu nezabránilo druhé světové válce. Hned poté odmítl, že česká pomoc Ukrajině a momentální absence u jednání i na půdě EU by se dala vyložit jako selhání české bezpečnostní politiky. Rakušan zdůraznil, že premiér Petr Fiala neseděl u jednoho z jednání, ale to podle Rakušana ještě není selháním politiky.

Konečná kontrovala, že slovenský premiér Robert Fico teď vyjel do USA. „Ten premiér, kterého česká vláda kritizuje. Ale náš pan premiér je vlastně zašitý, podle mého názoru, a chová se tak trochu jako malé dítě, které neví, co má dělat,“ bušila Konečná do předsedy vlády ČR.

Rakušan poznamenal, že český přístup oceňuje především Ukrajina, což nám může pomoct při rekonstrukci Ukrajiny. Celá EU by si podle Rakušana měla uchovat onu prostou pravdu, že „Rusko je agresor, kterému se Ukrajina brání“, a jako takové je nutno Ukrajině pomoct.

Konečná argumentovala, že EU se má zapojovat do diplomatických jednání, a ne posílat zbraně na Ukrajinu. „My už jsme vyčerpali padesát miliard ročně,“ soptila ve studiu Konečná. Podle komunistické europoslankyně Česko mohlo iniciovat svolání evropského summitu a převzít aktivnější roli. „Já, když si čtu vzkazy pana premiéra, ale i dalších členů vlády, tak já se přestávám orientovat v české zahraniční politice.“

Rakušan ve studiu volal po tom, že v jednáních má hrát větší roli Evropská komise, ale znovu zopakoval, že u jednacího stolu o Ukrajině musí sedět především Ukrajina. A že musí být dosaženo takového míru, který bude přijatelný pro Ukrajinu. „Pokud by to tak nebylo a pokud by šlo o diktovaný mír, tak to Česká republika určitě nepodpoří,“ řekl ve studiu Rakušan o současné vládě ČR.

Ve studiu od Kateřiny Konečné zaznělo, že prezident Vladimir Putin dostane z Ukrajiny, to co chce. A že pezident Donald Trump získá nemalou část ukrajinského nerostného bohatství, přičemž na EU vlastně už nic moc nezbude, ta to jen platí „On tam pan Zelenskyj nebyl, tuším, že si to i schválili, že Ukrajina nebude jednat s Ruskem. To je jedna část příběhu,“ zmínila Konečná.

„Tohle není úplně pravda,“ namítl Rakušan.

Ale Konečná hned pokračovala, že se musíme zamýšlet nad tím, kdo ten mír zajistí. Pokud by to měli být vojáci členských států EU, tak na to EU zkrátka nemá peníze. „A je to i výsledek vaší tříleté vlády,“ obrátila se k Rakušanovi Konečná.

Rakušan poznamenal, že Česko bude muset v budoucnu více investovat do své obrany, ale v tuto chvíli považuje za nemyslitelné, že by Česko vydávalo na obranu pět procent HDP, jak to požaduje prezident USA Trump.

„Peníze nerostou na stromech! Takže my se znovu zadlužíme, My už jsme si půjčovali kvůli Green Dealu, a teď abychom si půjčovali znovu? Ale to já nechci, pane ministře, já si nechci půjčovat na nové vojenské hračky. My nechceme mít z armády expediční sbor, který někdo někde vyšle někam, jak se mu to bude hodit, ale aby armáda sloužila tak, jak je to dáno v zákoně, aby pracovala ve prospěch českých občanů!“ volala ve studiu Konečná.

Podle jejího názoru bychom si měli vyjasnit, kdo je náš nepřítel, proti komu bychom se měli bránit, a pak podle toho pak dál postupovat. „My si přece musíme říct, co jsou střednědobá rizika pro Českou republiku. Bude Armáda ČR po německých volbách hlídat hranice?“ nakladla otazník ve studiu Konečná. „Já v tuto chvíli musím říct, že Rusko nevnímám jako nebezpečí pro Českou republiku. Nedomnívám se, že by to bylo tak, jak se nám snaží pan Foltýn naznačit, že ‚Putin se na Ukrajině nezastaví‘.“

Načež Rakušan: „Já opravdu vnímám jako velké riziko. Já vám řeknu jednu věc. Vrátil jsem se z Finska, a to byla moc zajímavá zkušenost. Oni jsou jeho sousedem a dobře vědí, co čekat. Ono stačí toho Vladimira Putina poslouchat a číst. Rusové nás nikdy nebrali jako partnery, oni nás vnímali jako svou sféru vlivu,“ vyjádřil se Rakušan.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k parlamentní volbám v Německu.

A Rakušan hned vysvětloval, že Němci již nějaký čas důsledně hlídají své hranice. Nejen hranice s Českou republikou. „Já budu mít schůzku s novým ministrem vnitra a příští týden schůzku s končící ministryní vnitra a budeme se bavit o tom, jak to bude na česko-německých hranicích.“

„My máme rekordní investice do vnitřní bezpečnosti tento rok. Občané se mají cítit bezpečně. A občané se budou cítit bezpečně, pokud budou vědět, že jsme chráněni proti vnějšímu nepříteli, ale i vnitřní bezpečnosti. Já nejsem zastáncem toho, aby se zmírňovala migrační pravidla. Já jsem vždycky trval na tom, že mají být přísnější,“ vysvětloval na to konto Rakušan. Ale pak je také třeba ukázat, že za této situace může přežít i schengenský prostor.

Komunistku stanař pořádně naštval.

„Vy jste předal české pravomoci v oblasti imigrační politiky do Bruselu, takže se může stát, že když od EU přijde nová migrační vlna, tak my možná budeme muset uprchlíky přijmout. A to je něco, co já nechci. My musíme investovat do vnitřní bezpečnosti. … Podívejte se, co se stalo, když se prezidentem USA stal Donald Trump. Příliv migrantů se okamžitě o 90 procent snížil. Protože ti lidé vědí, že už je tam nikdo nepustí,“ nechala se slyšet ve studiu Konečná.

„My jsme nic nepředali,“ bránil se okamžitě Rakušan s tím, že Česko se obrací na novou Evropskou komisi, aby se jednalo.

„Ale vy jste za Česko přijal migrační fakt a tím jste ohrozil bezpečnost České republiky! Což já vám nikdy neodpustím,“ zlobila se Konečná.

„Tohle je vaše lež,“ kontroval okamžitě Rakušan.

Tománková v závěru diskuse položila na stůl průzkum, podle kterého by hnutí ANO získalo 35 % hlasů, koalice Spolu 18,5 %. Pro hnutí STAN je to 11 % a pro hnutí SPD 8 %. U 5% hranice nutné pro vstup do Sněmovny se pohybují tři subjekty, mezi jinými i uskupení STAČILO!, jež má podporu 5,7 % voličů. Piráti 5,9 % voličů. Těsně pod 5 % se pohybují ještě Motoristé sobě Petra Macinky.

Rakušan vysvětloval, že „by STAN rád dostal na 20 % prezentací vlastního programu a bez toho, že by se proti někomu vymezovali“.

Konečná vysvětlovala, že by koalice Stačilo chtěla změnit rozložení daní a to tak, aby to reflektovalo i vývoj republiky v posledních 30 letec. Vedle toho prý koalice Stačilo chce snížit věk odchodu do důchodu a zlepšit bytovou situaci.

